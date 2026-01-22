ETV Bharat / business

“ஏறுவதில் வீரியம்; இறங்குவதில் தொய்வு” - சவரனுக்கு ரூ.1,720 சரிந்த ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை

22 காரட் ஆபரண தங்கத்தின் விலை நேற்று ரூ. 14,415-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று ரூ. 215 குறைந்து ரூ. 14,200-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : January 22, 2026 at 11:42 AM IST

சென்னை: ஒரு சவரன் தங்கத்தின் விலை நேற்று திடீரென ரூ.4,120 அதிகரித்த நிலையில், இன்று அதிரடியாக சவரனுக்கு ரூ.1,720 குறைந்து ரூ.1,13,600-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

நாளுக்கு நாள் தங்கத்தின் விலை உச்சத்தை தொடுவதும், அடுத்து வரும் நாட்களில் சிறிது குறைந்து சற்று ஆறுதல் அளிப்பதும் தொடர் கதையாகி வருகிறது. தங்கத்தை எப்போது வாங்கலாம் என்ற குழப்பத்தை ஏற்படுத்தும் அளவுக்கு அதன் விலையில் ஏற்ற இறக்கங்கள் இருந்து வருகிறது.

அதிக எண்ணெய் வளங்களை கொண்டிருக்கும் கிரீன்லாந்தை தன்வசம் கொண்டு வருவதற்கான அமெரிக்காவின் முயற்சிக்கு, டென்மார்க், நார்வே, ஸ்வீடன், பிரான்ஸ், ஜெர்மனி, இங்கிலாந்து போன்ற 8 ஐரோப்பிய நாடுகள் எதிர்ப்பு தெரிவித்தன. இதனால் கோபமடைந்த அமெரிக்கா, அந்நாடுகள் மீது அதிக அளவிலான வரியை விதித்தது. இதனால் சமீபத்தில் தங்கத்தின் விலை அதிக ஏற்றத்தை கண்டுள்ளது.

மேலும், தேவையற்ற வரிகளால் ஏற்படும் பணவீக்கம், மந்தமடைந்து வரும் அமெரிக்கப் பொருளாதாரம், பலவீனமாகும் டாலர் ஆகியவற்றுக்கு மத்தியில், தங்கம் ஒரு பாதுகாப்பான சேமிப்பாகவே கருதப்படுகிறது. இந்த காரணங்களை அடிப்படையாகக் கொண்டு, தங்கத்தின் விலை கீழ் வரிசையில் நிற்காமல், தினமும் முதல் வரிசையை நோக்கி பயணிப்பதாக பொருளாதார வல்லுநர்கள் கருதுகின்றனர்.

தங்கம் விலை

22 காரட் ஆபரண தங்கத்தின் விலை நேற்று (ஜன 21) கிராமுக்கு ரூ. 515 அதிகரித்து, ரூ. 14,415-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று ரூ. 215 குறைந்து ரூ. 14,200-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. அதன்படி, நேற்று சவரனுக்கு ரூ. 4,120 அதிகரித்து ரூ. 1,15,320-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில் இன்று காலை சவரனுக்கு ரூ. 1,720 குறைந்து ரூ. 1,13,600-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டது.

முறையே, 24 காரட் தங்கத்தின் விலை நேற்று (ஜன 21) கிராமுக்கு ரூ. 562 அதிகரித்து, ரூ. 15,726க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று ரூ. 235 குறைந்து ரூ. 15,491-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

வெள்ளி விலை

தங்கத்தின் விலை ஏற்றத்தைத் தொடர்ந்து, முதலீட்டாளர்கள் கண்களில் வெள்ளியும் மிளிரத் தொடங்கியுள்ளது. இதன் விலையும் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து புதிய உச்சம் கண்டு வருகிறது. கடந்த ஆண்டு இதே நாளில் வெள்ளி விலை கிராம் ஒன்றிற்கு ரூ. 104 ஆகவும், கிலோ வெள்ளி ரூ.1,04,000 ஆகவும் இருந்தது.

நேற்று வெள்ளி விலையானது கிராமுக்கு ரூ. 5 உயர்ந்து ரூ. 345-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில் இன்று ரூ.5 குறைந்து ரூ.340-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. அதன்படி, நேற்று ஒரு கிலோ வெள்ளியானது ரூ.3,45,000க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று ரூ. 5 ஆயிரம் குறைந்து ரூ.3,40,00க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம்

  • ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம் - ரூ.14,200
  • ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன் - ரூ.1,13,600
  • வெள்ளி 1 கிராம் - ரூ.340
  • வெள்ளி 1 கிலோ -ரூ.3,40,000

கடந்த 10 நாட்களுக்கான 22 காரட் தங்கத்தின் விலை

தேதிகிராம் விலை (ரூ.)சவரன் விலை (ரூ.)
ஜனவரி 22ரூ.14,200ரூ.1,13,600
ஜனவரி 21ரூ.14,415ரூ.1,15,320
ஜனவரி 20ரூ.13,900ரூ.1,11,200
ஜனவரி 19ரூ.13,450ரூ.1,07,600
ஜனவரி 18ரூ.13,280ரூ.1,06,240
ஜனவரி 17ரூ.13,280ரூ.1,06,240
ஜனவரி 16ரூ.13,230ரூ.1,05,840
ஜனவரி 15ரூ.13,290ரூ.1,06,320
ஜனவரி 14ரூ.13,280ரூ.1,06,240
ஜனவரி 13ரூ.13,170ரூ.1,05,360

