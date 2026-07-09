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தமிழ்நாடு விவசாயிகளிடம் கொப்பரை தேங்காய் மற்றும் மாம்பழங்களை கொள்முதல் செய்யும் மத்திய அரசு

சரியான விலை கிடைக்காத காரணத்தினால், தமிழ்நாடு விவசாயிகள் கடும் இழப்பைச் சந்தித்து வந்தனர்.

டிராக்டர் ஓட்டும் மத்திய அமைச்சர் சிவராஜ் சிங் சவுகான்
டிராக்டர் ஓட்டும் மத்திய அமைச்சர் சிவராஜ் சிங் சவுகான் (@NayabSainiBJP X/ANI Photo)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 9, 2026 at 11:37 AM IST

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புதுடெல்லி: தமிழ்நாடு விவசாயிகளிடமிருந்து கொப்பரை தேங்காய் மற்றும் தோதாபுரி மாம்பழங்களைக் கொள்முதல் செய்ய மத்திய அரசு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது.

இந்த ஆண்டு மாம்பழ சீசனில், அதற்கு சரியான விலை கிடைக்காமல் பல இடங்களில் விவசாயிகள் இழப்பை சந்தித்தனர். வேலூர் மாவட்ட விவசாயிகள், கடந்த மூன்று ஆண்டுகளாக தங்களுக்கு மாங்காய் விவசாயத்தில் இழப்பு ஏற்பட்டு வருவதாக வருத்தம் தெரிவித்திருந்தனர்.

மேலும், திண்டுக்கல் மாவட்டம் நத்தம் பகுதியில் மா விலை ஒரு கிலோ 5 ரூபாய்க்கும் கீழே சென்றதால் விவசாயிகள் கவலையடைந்து, விற்காத மாம்பழங்களை டிராக்டரில் ஏற்றி குப்பையில் கொட்டும் அவலமும் அரங்கேறியது.

கொள்முதல் செய்ய ஒப்புதல்

இந்த நிலையில், விவசாயிகளின் நலன்களைப் பாதுகாக்கும் நோக்கத்துடன், மத்திய வேளாண்மை மற்றும் விவசாயிகள் நலன் மற்றும் ஊரக வளர்ச்சித் துறை அமைச்சர் சிவராஜ் சிங் சவுகான் கொப்பரை தேங்காய் மற்றும் தோதாபுரி (பெங்களூரா) மாம்பழங்களை கொள்முதல் செய்வதற்கான ஒப்புதலை வழங்கியுள்ளார். இதன் மூலம் உற்பத்தியாளர்களுக்குச் சிறந்த விலை கிடைப்பது உறுதி செய்யப்படுவதுடன், சந்தை ஏற்ற இறக்கங்களால் ஏற்படும் மந்தமான விற்பனையிலிருந்தும் அவர்கள் பாதுகாக்கப்படுவார்கள்.

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தமிழ்நாடு அரசு சமர்ப்பித்த முன்மொழிவின் அடிப்படையில், 2026-ஆம் ஆண்டில் கொப்பரை தேங்காய் கொள்முதல் செய்வதற்கு மத்திய அரசு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. மத்திய அமைச்சர் சிவராஜ் சிங் சவுகான் வழங்கியுள்ள இந்த ஒப்புதலின் கீழ், மாநிலத்தில் மொத்தம் 87,226 மெட்ரிக் டன் கொப்பரை தேங்காய் கொள்முதல் செய்யப்படும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதில் 87,000 மெட்ரிக் டன் அரவை கொப்பரையும், 226 மெட்ரிக் டன் உருண்டை கொப்பரையும் அடங்கும் என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

முழு கொள்முதல் நடவடிக்கையும் விலை ஆதரவுத் திட்டத்தின் கீழ், குறைந்தபட்ச ஆதரவு விலையில் மேற்கொள்ளப்படும். அங்கீகரிக்கப்பட்ட கொள்முதலின் மொத்த குறைந்தபட்ச ஆதரவு விலையின் மதிப்பு சுமார் ரூ. 1,049.16 கோடியாகும்.

மேலும் தமிழ்நாட்டில் மாம்பழ விலை கடுமையான வீழ்ச்சி அடைந்ததை தொடர்ந்து, நடப்பு பருவத்தில் 96,879 மெட்ரிக் டன் தோதாபுரி ரக மாம்பழங்களை கொள்முதல் செய்யவும் மத்திய அரசு அனுமதி அளித்துள்ளது.

மற்றொரு முக்கிய நிவாரண நடவடிக்கையாக, சந்தை இடையீட்டுத் திட்டத்தின் கீழ், 2026-ஆம் ஆண்டில் தமிழ்நாட்டில் 96,879 மெட்ரிக் டன் தோதாபுரி ரக மாம்பழங்களைக் கொள்முதல் செய்வதற்கும் மத்திய அமைச்சர் சிவராஜ் சிங் சவுகான் ஒப்புதல் அளித்துள்ளார்.

இதன்படி, சந்தை இடையீட்டு விலை குவிண்டாலுக்கு ரூ. 1,545.41 ஆக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. சந்தை விலையில் ஏற்படும் திடீர் சரிவு காரணமாக நஷ்டத்திற்கு விற்க வேண்டிய சூழலிலிருந்து தோதாபுரி மாம்பழ விவசாயிகளைப் பாதுகாப்பதும், அவர்களின் விளைபொருட்களுக்கு நியாயமான மற்றும் லாபகரமான விலை கிடைப்பதை உறுதி செய்வதும் இந்தத் திட்டத்தின் நோக்கம் ஆகும்.

பயன்பெறும் தமிழ்நாடு விவசாயிகள்

இந்த ஒப்புதல், தமிழ்நாட்டில் உள்ள கொப்பரை உற்பத்தியாளர்களுக்குக் கட்டுபடியாகும் விலையை உறுதி செய்வதுடன், சந்தை விலை வீழ்ச்சியால் ஏற்படும் மந்தமான விற்பனையிலிருந்தும் அவர்களைப் பாதுகாக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

குறைந்தபட்ச ஆதரவு விலையில் கொள்முதல் உறுதி செய்யப்படுவதால், விவசாயிகளுக்கு வருவாய் பாதுகாப்பு கிடைக்கும். மேலும், அறிவிக்கப்பட்ட விலையில் தங்கள் விளைபொருட்களைக் கொள்முதல் செய்ய அரசு தயாராக உள்ளது என்ற நம்பிக்கையும் விவசாயிகளுக்கு ஏற்படும்.

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கொப்பரை தேங்காய் மற்றும் தோதாபுரி ரக மாம்பழங்களை பெருமளவில் கொள்முதல் செய்வதற்கான ஒப்புதல்கள், தமிழ்நாட்டு விவசாயிகளுக்குப் பெரும் நிவாரணத்தை அளிக்கும். இத்தகைய நடவடிக்கைகள், விவசாயிகளின் வருமானத்தை உயர்த்துவதிலும், கிராமப்புறப் பொருளாதாரத்தை வலுப்படுத்துவதிலும், வேளாண் துறையின் மீதான நம்பிக்கையை உறுதிப்படுத்துவதிலும் முக்கியப் பங்காற்றுகின்றன.

TAGGED:

CENTRAL ANNOUNCEMENT FOR FARMERS
மாம்பழ விவசாயம்
MANGO FARMERS IN TAMIL NADU
MINISTER SHIVRAJ SINGH CHOUHAN
MANGO PROCUREMENT

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