இந்தியாவில் இருந்து ஏற்றுமதி செய்யப்படும் பெட்ரோலுக்கு கலால் வரி அதிகரிப்பு
இந்தியாவில் நுகர்வோருக்கு விநியோகம் செய்யப்படும் பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் விலை நேற்று லிட்டருக்கு ரூ.3 உயர்த்தப்பட்டது.
Published : May 16, 2026 at 5:35 PM IST
புது டெல்லி: இந்தியாவில் இருந்து வெளிநாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி செய்யப்படும் பெட்ரோலுக்கு லிட்டருக்கு ரூ.3 சிறப்புக் கூடுதல் கலால் வரி விதிக்கப்பட்டுள்ளது.
மேற்காசிய போர் காரணமாக நிலவும் எரிபொருள் தட்டுப்பாட்டை கருத்தில் கொண்டு மத்திய அரசு பல்வேறு நடவடிக்கையை எடுத்து வருகிறது. அதன் ஒரு பகுதியாக இந்தியாவில் இருந்து வெளிநாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி செய்யப்படும் பெட்ரோலுக்கான கலால் வரியை மத்திய நிதித்துறை அதிரடியாக உயர்ந்துள்ளது.
அதன்படி, ஏற்றுமதி செய்யப்படும் பெட்ரோலுக்கு ஒரு லிட்டருக்கு ரூ.3 சிறப்புக் கூடுதல் கலால் வரி விதிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், ஏற்றுமதி செய்யப்படும் டீசலுக்கான சிறப்புக் கூடுதல் கலால் வரி ஒரு லிட்டர் ரூ.23 இருந்து ரூ.16.5 ஆக குறைக்கப்பட்டுள்ளது.
இவைமட்டுமின்றி, விமான எரிபொருளுக்கான ஏற்றுமதி சிறப்புக் கூடுதல் கலால் வரியும் லிட்டர் ரூ.33 இருந்து ரூ.16 ஆக குறைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த வரி விதிப்பு இன்று (மே 16) முதல் நடைமுறைக்கு வரவுள்ளது. இந்த நிலையில், சாலை மற்றும் உட்கட்டமைப்புகளுக்கான பெட்ரோல் மற்றும் டீசலுக்கு வரி விதிப்பு இல்லை என்றும், உள்நாட்டுப் பயன்பாட்டிற்கான பெட்ரோல், டீசலுக்கான வரியில் மாற்றமில்லை எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
சர்வதேச அளவில் எரிபொருள் தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டுள்ள நிலையில், போதுமான அளவு எரிபொருள் இருப்பை உறுதி செய்யும் வகையில் இந்த வரி விதிப்பு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதனிடையே, நேற்று இந்தியாவில் நுகர்வோருக்கு விநியோகம் செய்யப்படும் பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் விலை லிட்டருக்கு ரூ.3 உயர்த்தப்பட்டது. சிஎன்ஜி விலையும் ரூ.2 வரை அதிகரிக்கப்பட்டது.
அமெரிக்கா, இஸ்ரேல் - ஈரான் இடையேயான போர் காரணமாக, ஹோர்முஸ் ஜலசந்தியை ஈரான் முடக்கியது. இதனால் சர்வதேச அளவில் கச்சா எண்ணெய்யின் விநியோகம் பாதிக்கப்பட்டது. பல்வேறு நாடுகளில் எரிபொருள் தட்டுப்பாடு ஏற்பட்ட நிலையில், கச்சா எண்ணெய்யின் விலையும் அதிகரித்து வருகிறது.
இந்த சூழலில் எரிபொருளை சிக்கனமாக பயன்படுத்த பிரதமர் நரேந்திர மோடி நாட்டு மக்களுக்கு கோரிக்கை விடுத்திருந்தார். ஹோர்முஸ் ஜலசந்தியை இந்திய கப்பல்கள் கடக்க உதவுவோம் என்றும், இந்தியாவிற்கு எண்ணெய் விற்பனையை தொடங்க ஈரான் தயாராக உள்ளது என்றும் ஈரான் வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் அப்பாஸ் அராக்சி தெரிவித்துள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.