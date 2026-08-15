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பெட்ரோல், டீசல் உள்ளிட்ட எரிபொருள் ஏற்றுமதி மீதான கூடுதல் லாப வரி குறைப்பு

ஏற்றுமதியாளர்கள் முறையற்ற ஆதாயம் அடைவதைத் தடுக்கும் பொருட்டு கூடுதல் லாபமளிக்கும் வரியை இந்தியா அறிமுகப்படுத்தியது.

பிரதிநித்துவப்படம்
பிரதிநித்துவப்படம் (ANI)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 15, 2026 at 8:05 PM IST

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புது டெல்லி: பெட்ரோல், டீசல் மற்றும் விமானப் போக்குவரத்து எரிபொருள் ஏற்றுமதி மீதான கூடுதல் லாபமளிக்கும் வரி இரண்டு வாரங்களுக்கு குறைக்கப்படவுள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

பெட்ரோல், டீசல் மற்றும் விமானப் போக்குவரத்து எரிபொருள் (Aviation Turbine Fuel) ஆகியவற்றின் ஏற்றுமதி மீதான எதிர்பாராத லாப வரியை (Windfall Gains Tax) மத்திய அரசு குறைத்துள்ளது. ஆகஸ்ட் 15 முதல் 15 நாட்களுக்கு இந்த வரி சலுகை செல்லுபடியாகும்.

முன்னதாக டீசல் ஏற்றுமதி மீதான சிறப்பு கூடுதல் கலால் வரி விகிதம் லிட்டருக்கு ரூ.25.5 ஆக இருந்த நிலையில், தற்போது அது ரூ. 24 ஆக குறைந்துள்ளது. இதேபோல், விமானப் போக்குவரத்து எரிபொருள் ஏற்றுமதி மீதான சிறப்பு கலால் வரி முன்பு ரூ. 22 ஆக இருந்த நிலையில், அது தற்போது ரூ.19.5 ஆக குறைக்கப்பட்டுள்ளது.

பிரதிநித்துவப்படம்
பிரதிநித்துவப்படம் (ANI)

இதேபோல், ஆகஸ்ட் 3 ஆம் தேதி லிட்டருக்கு ரூ.3.5 ஆக நிர்ணயம் செய்யப்பட்டிருந்த பெட்ரோல் ஏற்றுமதி மீதான வரி தற்போது பூஜ்ஜியமாகக் குறைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த வரி குறைப்பு ஆகஸ்ட் 15 முதல் அமலுக்கு வருவதாக மத்திய நிதி அமைச்சகம் தன்னுடைய அறிவிப்பில் தெரிவித்துள்ளது.

மேற்கு ஆசியாவில் போர் பதற்றம் இன்னும் குறையாத சூழலில் இத்தகைய கூடுதல் லாபம் அளிக்கும் வரி குறைப்பை இந்தியா மேற்கொண்டுள்ளது.

முன்னதாக போர் பதற்றத்தைக் காரணம் காட்டி டீசல் மற்றும் ஜெட் எரிபொருள் ஏற்றுமதி மீதான சிறப்பு கூடுதல் கலால் வரியை மார்ச் 27 ஆம் தேதி இந்தியா அறிவித்தது. தொடர்ந்து பெட்ரோலுக்கும் இந்த வரி பொருந்தும் என மத்திய அரசு கூறியது. அதன்படி, மே 16 முதல் பெட்ரோல் ஏற்றுமதி மீது கூடுதல் லாபமளிக்கும் வரி வசூலிக்கப்பட்டு வருகிறது. மேலும், இந்த வரி விதிப்பில் இரண்டு வாரங்களுக்கு ஒரு முறை அரசு மாற்றத்தைச் செய்து வருகிறது.

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ஏற்றுமதி மீதான கூடுதல் லாபம் வழங்கும் வரியை குறைத்திருக்கும் மத்திய அரசு, உள்நாட்டு நுகர்வுக்கான பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் மீதான தற்போதைய வரி விகிதங்களில் எந்த மாற்றத்தையும் செய்யவில்லை என தெரிவித்துள்ளது.

எதற்காக எதிர்பாராத லாப வரி அறிவிக்கப்பட்டது?

ஈரான்-அமெரிக்கா இடையில் போர் தொடங்கியதில் இருந்து உலகளாவிய அளவில் கச்சா எண்ணெய் விலை உயர்ந்து காணப்படுகிறது. இத்தகைய சூழலைக் காரணம் காட்டி ஏற்றுமதியாளர்கள் முறையற்ற ஆதாயம் அடைவதைத் தடுக்கும் பொருட்டும், உள்நாட்டுக்கு தேவையான எரிபொருள் இருப்பை உறுதிப்படுத்தும் நோக்கிலும் இந்த கூடுதல் லாபமளிக்கும் வரியை இந்தியா அறிமுகப்படுத்தியது என்பது குறிப்பிடத்தகுந்தது.

TAGGED:

எதிர்பாராத லாப வரி குறைப்பு
DIESEL
ATF EXPORTS
SPECIAL ADDITIONAL EXCISE DUTY
WINDFALL GAINS TAX

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