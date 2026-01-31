ETV Bharat / business

மத்திய பட்ஜெட் 2026: கோவை தொழில்துறையினரின் எதிர்பார்ப்புகள் என்னென்ன?

ராணுவ பாகங்கள் தயாரிக்கும் தொழிற்சாலைகள் கோவைக்கு வருகிறது. அதற்கான பரிசோதனை மையங்கள் இருந்தால் தான் உற்பத்தி தரமாக இருக்கும் என்று கோரிக்கை வைக்கப்பட்டுள்ளது.

விசைத்தறி
விசைத்தறி (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : January 31, 2026 at 1:48 PM IST

- By சீனிவாசன்

கோயம்பத்தூர்: மத்திய பட்ஜெட் ஒவ்வொரு ஆண்டும் பிப்ரவரி மாதத்தில் மக்களவையில் தாக்கல் செய்யப்பட்டு வருகிறது. அந்த வகையில் இந்த ஆண்டுக்கான பட்ஜெட் நாளை மறுநாள் (பிப்ரவரி 1 ஆம் தேதி) ஞாயிற்றுக்கிழமை அன்று தாக்கல் செய்யப்படுகிறது. இன்னும் ஒருசில மாதங்களில் தமிழ்நாடு, கேரளா, மேற்குவங்கம் உள்ளிட்ட 5 மாநில சட்டமன்ற தேர்தல்கள் நடைபெறவுள்ள நிலையில் பட்ஜெட் குறித்த ஆவல் பொதுமக்களிடையே அதிகரித்துள்ளது.

அதே சமயம் தொழில்துறையினரிடையேயும் இந்த பட்ஜெட் குறித்த எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளது. குறிப்பாக தென்னிந்தியாவின் ''மான்செஸ்டர்'' என்று அழைக்கப்படும் கோவையில் உள்ள தொழில்துறையினர் பட்ஜெட் குறித்து, பல்வேறு எதிர்பார்ப்புகளை முன்வைத்துள்ளனர்.

தொழில் முனைவோர்கள் சொத்துகளை இழந்து தவிப்பு

தமிழ்நாடு கைத்தொழில், குறுந்தொழில் முனைவோர் சங்க தலைவர் ஜே.ஜேம்ஸ் கூறும்போது, “மத்திய அரசு நிதிநிலை அறிக்கையை தாக்கல் செய்வதற்கான ஏற்பாடுகளை செய்து வருகிறது. வரும் பட்ஜெட்டில் எம்எஸ்எம்இ தொழில்துறையினரை பாதுகாக்க கூடுதல் நிதி ஒதுக்கீடு செய்ய வேண்டும். கடந்த பட்ஜெட்டில் ரூ.22 ஆயிரம் கோடி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்ட நிலையில் இந்த தொகை அரசுக்கு போதுமானதாக இல்லை.

குறுந்தொழில்முனைவோர் சங்க தலைவர் ஜே.ஜேம்ஸ்
குறுந்தொழில்முனைவோர் சங்க தலைவர் ஜே.ஜேம்ஸ் (ETV Bharat Tamil Nadu)

எனவே தொழில்துறையினர் அரசுக்கு வரி வருவாயாக கொடுக்கும் நிதியில் ஒரு சதவீதத்தை இந்த துறைக்கு ஒதுக்கீடு செய்ய வேண்டும். அதேபோல் சிறு குறு தொழில்கள் செய்வோருக்கு, இயந்திரங்கள் வாங்க வழங்கிவந்த 15 சதவீதம் மானியம் நிறுத்தப்பட்டுவிட்ட நிலையில் இந்த பட்ஜெட்டில் அதற்காக தனி நிதி ஒதுக்கீடு செய்யவேண்டும்.

வங்கிக்கடனை திருப்பி செலுத்த தவறியவர்கள் மீதான சர்பாஸ் சட்ட நடவடிக்கை காலத்தை 6 மாதங்களிலிருந்து 3 மாதங்களாக மாற்றியதால் ஆயிரக்கணக்கான தொழில்முனைவோர்கள் தங்களின் வருமானம் மற்றும் சொத்துகளை இழந்து தொழிலையே கைவிட்டும் நிலைக்கு தள்ளப்பட்டுள்ளனர்.

இதனை கருத்தில்கொண்டு இந்த நடவடிக்கை காலத்தை மீண்டும் 6 மாதங்களாக மாற்றியமைக்க வேண்டும். ஜிஎஸ்டி அமலாக்கத்துக்கு பிறகு எம்எஸ்எம்இ தொழில் துறை கடுமையான நெருக்கடிகளை சந்தித்து வருகின்றன. ஜாப் ஆர்டர்கள் செய்து வருபவர்கள், வெட்கிரைண்டர், கம்ப்ரஸர் தயாரிப்பு, மோட்டார் பம்ப் தொழிலில் ஈடுபட்டிருப்பவர்கள் ஜிஎஸ்டி, மூலப்பொருள் விலை உயர்வால் கடுமையான பாதிப்பை சந்தித்து வருகின்றனர்.

எனவே இந்த தொழில்களுக்கான ஜிஎஸ்டியை 5 சதவீதமாக மாற்றியமைக்க வேண்டும். அதேபோல் தொழில்துறைக்கு 6 சதவீத வட்டியில் கடன் வழங்க வேண்டும். இந்த அறிவிப்புகளை வரும் நிதி நிலை அறிக்கையில் எதிர்பார்த்து காத்திருக்கிறோம்'' என்று கூறினார்.

கொடிசியா அமைப்பின் தலைவர் கார்த்திகேயன்
கொடிசியா அமைப்பின் தலைவர் கார்த்திகேயன் (ETV Bharat Tamil Nadu)

ஒருங்கிணைத்த தொழில்நுட்ப மையம் கோவைக்கு வருமா?

கொடிசியா அமைப்பின் தலைவர் கார்த்திகேயன் கூறுகையில், “கொடிசியா சார்பில் நிதி அமைச்சருக்கு முக்கிய கோரிக்கை வைத்துள்ளோம். சிறு குறு தொழில் நிறுவனங்களுக்கு குறைவான கடன் வழங்கப்பட்டு வருகிறது. இதை அதிகரிக்க வேண்டும். சோலார் போர்டு மூலம் மின்சாரம் தயாரிக்கும் பணிக்கு நிதி வழங்க வேண்டும். புலம்பெயர் தொழிலாளர்களின் எண்ணிக்கை குறைந்துள்ளது. எனவே AI தொழில் நுட்பம் மற்றும் ரோபாடிக் நுட்பத்தை கொண்டுவருதற்கேற்ற வகையில் கடன் வழங்க வேண்டும்.

அலுமினியம், காப்பர் விலை அதிகரித்துக்கொண்டே போகிறது. இதன் மூலப்பொருட்களின் விலையை கட்டுக்குள் வைக்க வேண்டும். அதற்கு அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். 40 சதவீத ஏற்றுமதி 50 சதவீதம் வரை உயர வாய்ப்பு உள்ளது. இதனால் ஒருங்கிணைந்த தொழில்நுட்ப மையம் கோவைக்கு உருவாக்கப்பட வேண்டும். இது கோவையின் வளர்ச்சிக்கு மிகப்பெரிய உதவியாக இருக்கும். மேலும் பரிசோதனை மையங்கள் கோவைக்கு தேவைப்படுகிறது. ராணுவ பாகங்கள் தயாரிக்கும் தொழிற்சாலைகள் கோவைக்கு வருகிறது. அதற்கான பரிசோதனை மையங்கள் இருந்தால் தான் உற்பத்தி தரமாக இருக்கும்” என்றார்.

விசைத்தறி இயந்திரங்கள்
விசைத்தறி இயந்திரங்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)

சோலார் பேனல் பொருத்த மத்திய அரசு சலுகை வழங்க வேண்டும்

கோவை, திருப்பூர் மாவட்ட கூலிக்கு நெசவு செய்யும் விசைத்தறி உரிமையாளர்கள் சங்கத்தின் தலைவர் பூபதி கூறுகையில், “தமிழ்நாடு முழுவதும் 5 லட்சம் விசைத்தறி கூடங்கள் உள்ளன. இதனை நம்பி நேரடியாகவும் மறைமுகமாகவும் சுமார் 25 லட்சம் தொழிலாளர்கள் உள்ளனர். அண்மை காலமாக மின் கட்டண உயர்வு, நூல் விலை உயர்வு உள்ளிட்ட பல்வேறு காரணங்களால் விசைத்தறி தொழில் நஷ்டத்தை சந்தித்து வருகிறது. குறிப்பாக, கூலி குறைப்பு காரணமாக கோவை, திருப்பூர் மாவட்டங்களில் விசைத்தறி உரிமையாளர்களும் கடும் நஷ்டத்தை சந்தித்து வருகின்றனர். எனவே தறி தொழிலை மேம்படுத்த சோலார் பேனல் பொருத்த மத்திய அரசு சலுகை வழங்க வேண்டும். விசைத்தறிகளை மேம்படுத்த மானியம் வழங்க வேண்டும். அது இந்த பட்ஜெட்டில் இடம்பெறும் என்று நம்புகிறேன்” என்று தெரிவித்தார்.

11 சதவீதம் இறக்குமதி வரியை முழுமையாக நீக்க வேண்டும்

பிப்ரவரி 1ஆம் தேதி தாக்கல் செய்யப்படவுள்ள பட்ஜெட்டில் பருத்தி மீதான 11% இறக்குமதி வரியை ரத்துசெய்ய வேண்டும் என்று தென்னிந்திய பஞ்சாலைகள் சங்கம் (சைமா) வலியுறுத்தியுள்ளது. இதுகுறித்து சங்க பொதுச்செயலாளர் செல்வராஜ் கூறுகையில், “ஜவுளி துறையின் பல்வேறு கோரிக்கைகளை மத்திய அரசு நிறைவேற்றி இருந்தாலும் கடந்த சில ஆண்டுகளாக நீடிக்கும் இந்த 11 சதவீத இறக்குமதி வரி தொழில்துறையை மிகக் கடுமையாக பாதித்து வருகிறது.

கடந்த காலங்களில் சில குறிப்பிட்ட கால இடைவெளிகளில் இந்த வரிக்கு விலக்கு அளிக்கப்பட்டதால் மட்டுமே பெரும் உற்பத்தி இழப்பும், வேலைவாய்ப்பு பறிபோவதும் தவிர்க்கப்பட்டது. குறிப்பாக, கடந்த சீசனில் வரி விலக்கு இருந்ததால் 70 லட்சம் பெய்ல் (Bale) பருத்தி இறக்குமதி செய்யப்பட்டது. ஒருவேளை இந்த வரி நீக்கப்பட்டிருக்காவிட்டால் இறக்குமதி 25 லட்சம் பெய்லாக குறைந்திருக்கும்.

விசைத்தறி இயந்திரங்கள்
விசைத்தறி இயந்திரங்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)

அதன் விளைவாக, சுமார் 25 லட்சம் தொழிலாளர்கள் வேலை இழந்திருப்பார்கள். தற்போதைய நிலவரப்படி, அக்டோபர் மற்றும் நவம்பர் மாதங்களில் பெய்த கனமழையால் உள்நாட்டு பருத்தியின் தரம் பெருமளவு பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. வழக்கமாக 75 சதவீதம் வரை கிடைக்கக்கூடிய உயர்தரப் பருத்தி, இந்த ஆண்டு 50 சதவீதத்திற்கும் குறைவாகவே கிடைப்பதாகப் பருத்தி ஆலோசனைக் குழு தெரிவித்துள்ளது.

இந்த சூழலை பயன்படுத்தி உள்நாட்டுச் சந்தையில் வியாபாரிகள் பருத்தி விலையை ஒரு கண்டிக்கு 4,000 ரூபாய் வரையில் உயர்த்தியுள்ளனர். சர்வதேச சந்தையில் பிரேசில் போன்ற நாடுகள் 15 சதவீதம் குறைவான விலைக்குப் பருத்தியை வழங்கும் நிலையில், வியட்நாம் மற்றும் வங்கதேசம் போன்ற நாடுகள் அங்கிருந்து இறக்குமதி செய்து நமக்கு கடுமையான போட்டியை உருவாக்குகின்றன.

மார்ச் மாதத்துடன் பருத்தி சீசன் முடிவடையவுள்ள நிலையில் ஏப்ரல் மாதத்திற்குப் பின்னர் சுமார் 50 லட்சம் பேல் பருத்தி பற்றாக்குறை ஏற்படும் என அஞ்சப்படுகிறது. எனவே ஜவுளி ஏற்றுமதியை மேம்படுத்தவும், அமெரிக்க மற்றும் ஐரோப்பிய சந்தைகளில் இந்தியப் பொருட்களின் நிலையை உறுதிப்படுத்தவும் இந்த மத்திய பட்ஜெட்டில் 11 சதவீத இறக்குமதி வரியை முழுமையாக நீக்க வேண்டும்'' என்று கூறினார்.

