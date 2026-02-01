மத்திய பட்ஜெட் 2026: விவசாயிகளின் வருமானத்தை அதிகரிக்க அசத்தல் அறிவிப்புகள்
விவசாயிகளுக்கு பல்வேறு ஆலோசனைகளை வழங்கும் நோக்கில் ஏஐ தொழில்நுட்பம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது என்று நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் குறிப்பிட்டார்.
Published : February 1, 2026 at 8:25 PM IST
புதுடெல்லி: விவசாயம் மற்றும் அதனை சார்ந்த துறைகளில் உற்பத்தித்திறனை மேம்படுத்துவதன் மூலம் விவசாயிகளின் வருமானத்தை அதிகரிப்பது தொடர்பான பல்வேறு அறிவிப்புகள் இன்றைய மத்திய பட்ஜெட்டில் இடம்பெற்றுள்ளன.
விவசாயிகளுக்கு உதவும் ஏஐ
விவசாயிகளுக்கு சிறந்த பயிர் திட்டமிடலுக்கான ஆலோசனைகளை வழங்கும் வகையில் ஒரு பன்மொழி செயற்கை நுண்ணறிவு கருவி அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. பாரத்-விஸ்தார் என்ற இந்தக் கருவி, விவசாயப் பொகுள்கள் உற்பத்தித்திறனை மேம்படுத்தவும், விவசாயிகளுக்கு ஆலோசனைகள் மற்றும் தகவல்களை வழங்கும் நோக்கிலும் இந்த கருவி அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. Agristack இணையதளத்தையும், இந்திய வேளாண் ஆராய்ச்சிக் கழகத்தின் (ICAR) விவசாய நடைமுறைகள் குறித்த தொகுப்பையும் இந்த செயற்கை நுண்ணறிவு வசதியுடன் இணைக்கப்படும் என்று பட்ஜெட்டில் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
முந்திரி, கோகோ, தேங்காய் உற்பத்தி
பண்ணை சார் விவசாய விளைபொருட்களைப் பன்முகப்படுத்தவும், உற்பத்தித்திறனை அதிகரிக்கவும், விவசாயிகளின் வருமானத்தை மேம்படுத்தவும், புதிய வேலைவாய்ப்புகளை உருவாக்கவும், நமது கடலோரப் பகுதிகளில் தேங்காய், கோகோ, முந்திரி போன்ற பணப்பயிர்களின் விளைச்சலை அதிகரிக்க உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். வடகிழக்கு மாநிலங்களில் அகர் மரங்களும், பிற மலைப் பகுதிகளில் பாதாம், அக்ரூட் போன்ற பணப்பயிர்களை வளர்க்க ஆவன செய்யப்படும் என்று தமது பட்ஜெட் உரையில் நிதியமைச்சர் குறிப்பிட்டார்.
உலகிலேயே தேங்காய் உற்பத்தியில் இந்தியா மிகப்பெரிய உற்பத்தியாளர் என்று பெருமிதத்துடன் தெரிவித்த நிதியமைச்சர், நாடு முழுவதும் சுமார் ஒரு கோடி விவசாயிகள் உட்பட 3 கோடி பேர் தேங்காய் விவசாயத்தை நம்பி உள்ளனர்.தேங்காய் உற்பத்தியை மேலும் பெருக்கும் நோக்கில் தென்னை விவசாயம் அதிகம் மேற்கொள்ளப்படும் மாநிலங்களில் பழைய மற்றும் உற்பத்தித்திறன் அற்ற மரங்களுக்குப் பதிலாக புதிய கற்றுகளை நடுவது உள்ளிட்ட தென்னை விவசாயத்தை மேம்படுத்துவதற்தான திட்டம் செயல்படுத்தப்படும் என்று அறிவித்தார்.
இதேபோன்று, முந்திரி, கோகோ உற்பத்தி மற்றும் இவற்றை பதப்படுத்தும் நடைமுறையில் தன்னிறைவு அடையும் வகையில் பிரத்யே திட்டம் செயல்படுத்தப்படும் என்ற அறிவிப்பும் இன்றைய பட்ஜெட்டில் இடம்பெற்றுள்ளது.
2030-ஆம் ஆண்டுக்குள் இந்திய முந்திரி மற்றும் கோகோவை உயர்தர உலகளாவிய விவசாய உற்பத்திப் பொருள்களாக மாற்ற வேண்டும் என்ற இலக்கு உள்ளது. மேவும் இந்திய சந்தன மர திட்டத்தின் பெருமையை மீட்டெடுக்க மத்திய அரசு மாநில அரசுகளுடன் இணைந்து செயல்படும் என்று நிர்மலா சீதாராமன் கூறினார்.
கால்நடை வளர்ப்பு மற்றும் மீன்வளம்
கிராமப்புற மற்றும் நகர்ப்புறங்களை ஒட்டிய பகுதிகளில், கால்நடை வளர்ப்புத் துறை புதிய வேலைவாய்ப்புகள் மற்றும் தொழில்முனைவோரை ஊக்குவிக்கும் திட்டம் செயல்படுத்தப்படும் என்றும் நிதியமைச்சர் உறுதியளித்தார். தனியார் சார்பில் கால்நடை மருத்துவக் கல்லூரிகள், கால்நடை மருத்துவமனைகள், நோயறிதல் ஆய்வகங்கள் மற்றும் இனப்பெருக்க வசதிகளை நிறுவுவதற்காக மூலதன மானிய ஆதரவுத் திட்டம் அமல்படுத்தப்பட்டுள்ளது என்று பட்ஜெட்டில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
அம்ரித் சரோவர் திட்டத்தின் கீழ் நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளில் உள்ள 500 நீர்த்தேக்கங்களை ஒருங்கிணைத்து அவை மேம்படுத்தப்படும் என்றும் பட்ஜெட்டில் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மேலும் கடலோரப் பகுதிகளில் மீன்வள தொழிலை வலுப்படுத்தும் நோக்கில், மீன் உற்பத்தியாளர் அமைப்புகளுடன் இணைந்து புத்தொழில் நிறுவனங்கள் மற்றும் பெண்களால் நடத்தப்படும் குழுக்களுக்கு சந்தை வாய்ப்புகளை ஏற்படுத்துவதற்கான திட்டம் முன்னெடுக்கப்படும் என்று நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் தெரிவித்தார்.