பட்டன் ஃபோன் வாடிக்கையாளர்களுக்கு வரப்பிரசாதம்: இன்டெர்நெட் டேட்டா அல்லாத 3 ரீசார்ஜ் திட்டங்களை அறிமுகப்படுத்தியது ஏர்டெல்
மொத்தம் மூன்று ப்ளான்களை கொண்டவையாக இவை அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. ரூ.185, ரூ.203, ரூ.206 ஆகிய விலைகளை கொண்ட ரீசார்ஜ் திட்டங்களை ஏர்டெல் அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.
Published : October 19, 2026 at 11:05 PM IST
புதுடெல்லி: டிராய் உத்தரவின்படி, வெறும் குரல் அழைப்பு மற்றும் எஸ்எம்எஸ் சேவைகளுக்கான ரீசார்ஜ் திட்டங்களை ஏர்டெல் நிறுவனம் அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இதில் மிக மலிவான ரூ.185 மதிப்பிலான ரீசார்ஜ் திட்டமும் அடங்கும்.
இந்தியாவில் பெரும்பாலான மக்கள் ஸ்மார்ட்ஃபோன்களையே பயன்படுத்தி வருகின்றனர். இருந்தபோதிலும், ஒரு குறிப்பிட்ட எண்ணிக்கையிலான மக்கள் ஸ்மார்ட்ஃபோன்கள் அல்லாத சாதாரண பட்டன் செல்போன்களை பயன்படுத்தி வருகின்றனர்.
அதேபோல, இன்னும் பலர் ஸ்மார்ட்ஃபோன்கள் வைத்திருந்தாலும், இன்டெர்நெட்டுக்கு 'வைஃபை' (WIFI) வசதியையே சார்ந்திருக்கிறார்கள். மேலும், சிலர் இரண்டு ஸ்மார்ட்ஃபோன்களை வைத்திருந்து, ஒன்றினை வெறும் குரல் அழைப்புகளுக்காக (Voice calls) மட்டுமே பயன்படுத்தி வருகின்றனர்.
நிலைமை இவ்வாறு இருக்க, இந்தியாவில் உள்ள அனைத்து தொலைத்தொடர்பு நிறுவனங்களும் இன்டர்நெட் டேட்டாவுடன் கூடிய ரீசார்ஜ் திட்டங்களையே வழங்கி வந்தன.
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இதனால் மேற்குறிப்பிட்ட வாடிக்கையாளர்களும் தங்களுக்கு தேவையே இல்லாத இன்டெர்நெட் டேட்டாவுடன் கூடிய ரீசார்ஜ் திட்டத்தை கட்டாயம் பயன்படுத்த வேண்டிய சூழல் ஏற்பட்டு வந்தது. இதற்கு தீர்வு காணுமாறு பல வாடிக்கையாளர்கள் குரலெழுப்பி வந்தனர்.
இதனிடையே, இதனை கருத்தில்கொண்டு இந்திய தொலைத்தொடர்பு ஒழுங்குமுறை ஆணையம் (டிராய்), கடந்த செப்டம்பர் மாதம் ஒரு முக்கிய உத்தரவை பிறப்பித்தது.
அதாவது, இன்டர்நெட் டேட்டா தேவைப்படாத வாடிக்கையாளர்களுக்காக வெறும் குரல் அழைப்பு மற்றும் எஸ்எம்எஸ் வசதியுடன் கூடிய ரீசார்ஜ் திட்டங்களை வழங்க வேண்டும் என அறிவுறுத்தியது.
இந்நிலையில், டிராயின் உத்தரவை ஏற்று குரல் அழைப்பு மற்றும் எஸ்எம்எஸ் வசதிகளை மட்டுமே கொண்ட ரீசார்ஜ் திட்டங்களை பார்தி ஏர்டெல் நிறுவனம் அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.
மொத்தம் மூன்று ப்ளான்களை கொண்டவையாக இவை அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. ரூ.185, ரூ.203, ரூ.206 ஆகிய விலைகளை கொண்ட ரீசார்ஜ் திட்டங்களை ஏர்டெல் அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.
இவற்றில் ரூ.185 ரீசார்ஜ் திட்டமானது 28 நாட்களுக்கும், ரூ.203 ரீசார்ஜ் திட்டம் 30 நாட்களுக்கும் செல்லுபடியாகும். ரூ.206 ரிசார்ஜ் திட்டமானது ஒரு மாதத்துக்கு செல்லுபடியாகும். இது, பிற திட்டங்களை போல வேலிடிட்டி முடிந்த பிறகு ரீசார்ஜ் செய்ய தேவையில்லை. மாதந்தோறும் தாமாகவே ரீசார்ஜ் செய்து கொள்ளும்.