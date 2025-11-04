'நியூசிலியான்' என்ற பெயரில் புதிய நிறுவனம்... மரபணு ஆராய்ச்சிக்காக தொடங்கியது பாரத் பயோடெக்!

'நியூசிலியான்' என்ற பெயரில் புதிய நிறுவனம்... மரபணு ஆராய்ச்சிக்காக தொடங்கியது பாரத் பயோடெக்!
'நியூசிலியான் தேராபியூட்டிக்ஸ்' எனப் பெயரிடப்பட்டுள்ள இந்த நிறுவனம், முழுக்க முழுக்க செல்கள் மற்றும் மரபணுக்களை பற்றி ஆராய்ச்சி மேற்கொள்வதற்காகவும், சிகிச்சை முறைகளை கண்டறிவதற்காகவும் தொடங்கப்பட்டுள்ளது.
ஹைதராபாத்: பிரபல மருந்து உற்பத்தி நிறுவனமான பாரத் பயோடெக், தற்போது மரபணு ஆராய்ச்சி மற்றும் வடிவமைப்புக்காக 'நியூசிலியான் தேராபியூட்டிக்ஸ்' என்ற பெயரில் புதிய நிறுவனத்தை தொடங்கியுள்ளது.
இந்தியாவில் முதன்முறையாக கரோனா பெருந்தொற்றுக்கு 'கோவேக்சின்' என்ற தடுப்பூசி மருந்தை கண்டுபிடித்த நிறுவனம் 'பாரத் பயோடெக்'. அது மட்டுமின்றி, டைஃபாய்டு, ஹெபப்படைஸ் பி, போலியோ போன்ற பல நோய்களுக்கான மருந்துகளையும் இந்நிறுவனம் தயாரித்து வருகிறது.
இந்நிலையில், பாரத் பயோடெக் நிறுவனத்தின் சார்பில் தற்போது புதிய ஆராய்ச்சி நிறுவனம் தொடங்கப்பட்டுள்ளது. 'நியூசிலியான்' எனப் பெயரிடப்பட்டுள்ள இந்த நிறுவனம், முழுக்க முழுக்க செல்கள் மற்றும் மரபணுக்களை பற்றி ஆராய்ச்சி மேற்கொள்வதற்காக தொடங்கப்பட்டுள்ளது. ஆராய்ச்சி மட்டுமின்றி புதிய மரபணுக்களை கட்டமைக்கும் பணிகளையும் இது மேற்கொள்ளவுள்ளது.
ஒரு காலத்தில் மிக அரிதாக கருதப்பட்ட மரபியல் நோய்கள் இப்போது மனிதர்களை அதிக அளவில் தாக்கி வருகின்றன. குறிப்பாக, புற்றுநோய், மரபணு சார் நோய், எதிர்ப்பு சக்தியே நம் உடலுக்கு எதிராக மாறும் 'ஆட்டோ இம்யூன்' நோய்கள் (Autoimmune diseases) தற்போது மிகப் பெரிய அச்சுறுத்தலாக மாறி வருகின்றன.
மரபணுக்களை மறுகட்டமைப்பு செய்வதன் மூலமாகவும், நமது செல்களையே எடுத்து அதனை வீரியமாக்கி நம் உடலுக்குள் செலுத்துவதன் மூலமாகவும் மேற்குறிப்பிட்ட நோய்களில் இருந்து நாம் விடுபட முடியும். எனினும், இந்த சிகிச்சை மற்றும் ஆராய்ச்சி முறைகள் மேற்கத்திய நாடுகளில் தான் அதிக அளவில் இருக்கின்றன. இந்தியாவில் மிக சொற்ப அளவிலேயே இவை காணப்படுகின்றன.
இந்நிலையில், பாரத் பயோடெக் நிறுவனம் சார்பில் செல் மற்றும் மரபணுக்களை பற்றி ஆராய்ச்சி செய்வதற்காகவும், மரபணு சார் நோய்களுக்கு சிகிச்சை அளிக்கும வழிமுறைகளை கண்டறிவதற்காகவும் 'நியூசிலியான் தேராபியூட்டிக்ஸ்' என்ற புதிய நிறுவனம் தெலங்கானா தலைநகர் ஹைதராபாத்தில் தொடங்கப்பட்டுள்ளது.
இது குறித்து நியூசிலியான் தேராபியூட்டிக்ஸ் நிறுவனத்தின் செயல் இயக்குநர் டாக்டர் கிருஷ்ண எல்லா கூறுகையில், "மருந்துகள் கண்டுபிடிக்கும் துறையின் எதிர்காலம் உயிரியலை மையமாக வைத்தே இருக்கும். அந்த வகையில், இந்தியாவில் மரபணு சார்ந்த மேம்பட்ட சிகிச்சைகளுக்கு பங்களிப்பதற்காக இந்த நிறுவனம் தொடங்கப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம் அரிய மரபணு சார் நோய்களுக்கு ஒரு தீர்வு கிடைக்கும் என நம்புகிறோம்" எனக் கூறினார்.
நிறுவனத்தின் முதன்மை வர்த்தக அதிகாரி டாக்டர் ரகு மாலப்பகா கூறுகையில், "சர்வதேச தரத்தில் இந்த நிறுவனம் இயங்கவுள்ளது. ஒரு செல் மற்றும் மாற்று செல் சிகிச்சை முறைகளை மேம்படுத்துதல், பாக்டீரியாக்களின் மரபணுக்களை உற்பத்தி செய்தல், அதன் மூலம் மனிதர்களை தாக்கும் மரபணு சார் நோய்களுக்கு தீர்வு காணுதல் உள்ளிட்ட பணிகளை இந்த நிறுவனம் மேற்கொள்ளும்" எனத் தெரிவித்தார்.