நவம்பர் மாதத்தில் வங்கிகளுக்கு எத்தனை நாட்கள் விடுமுறை? - பட்டியல் இதோ...
அனைத்து ஞாயிற்றுக்கிழமைகள், இரண்டாம் மற்றும் நான்காம் சனிக்கிழமை என நவம்பர் மாதத்தில் 1, 8, 14, 15, 22, 28 மற்றும் 29 ஆகிய 7 நாட்கள் விடுமுறை நாட்களாக அமைகிறது.
Published : October 31, 2026 at 6:04 PM IST
புது டெல்லி: நவம்பர் மாதத்தில் தீபாவளி உள்ளிட்ட முக்கிய பண்டிகைகள் கொண்டாடப்படும் நிலையில், மொத்தம் 16 நாட்கள் வங்கி விடுமுறை நாட்களாக அமைகிறது.
இந்தியா முழுவதும் நவம்பர் மாதத்தில் தீபாவளி, கோவர்தன் பூஜை, சத் பூஜை, குருநானக் ஜெயந்தி உள்ளிட்ட முக்கிய பண்டிகைகள் கொண்டாடப்படுகிறது. இதனையடுத்து, இந்த மாதத்தில் வங்கிகள் எந்தெந்த நாட்களில் இயங்காது என்பதை அறிந்துகொள்ளுலாம்.
ரிசர்வ் வங்கியின் விடுமுறை நாட்காட்டியின் அடிப்படையில் நவம்பர் மாதத்தில் மொத்தம் 9 அரசு விடுமுறை நாட்கள் விடுக்கப்பட்டுள்ளது. இவை அந்தந்த மாநிலங்களுக்கு ஏற்ப மாறுப்படும்.
இவைமட்டுமின்றி, அனைத்து ஞாயிற்றுக்கிழமைகள், இரண்டாம் மற்றும் நான்காம் சனிக்கிழமைகள் வங்கி விடுமுறை நாட்கள் ஆகும். அதன்படி, நவம்பர் மாதத்தில் 1, 8, 14, 15, 22, 28 மற்றும் 29 ஆகிய 7 நாட்கள் விடுமுறை நாட்களாக அமைகிறது.
மேலும், நவம்பர் 9ஆம் தேதி தீபாவளி, லட்சுமி பூஜை, கோவர்தன் பூஜை, விஸ்வகர்மா தினம் ஆகிய பண்டிகைகள் கொண்டாடப்படுவதையடுத்து ஜெய்ப்பூர், கான்பூர், லக்னோ, சண்டிகர், காங்டாக், இம்பால், அகர்தலா மற்றும் போபால் ஆகிய இடங்களில் விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
தமிழ்நாட்டில் நவம்பர் 8-ஆம் தேதி தீபாவளி கொண்டாடப்படுவதால், இங்கு அந்த தினம் விடுமுறையாக அமைகிறது.
நவம்பர் 10-ஆம் தேதி டேராடூன், காங்டாக், மும்பை, நாக்பூர், அகமதாபாத், பேலாப்பூர் மற்றும் பெங்களூரு ஆகிய நகரங்களுக்கு விடுமுறை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.
நவம்பர் 11-ஆம் தேதி பாய் தூஜ், லக்ஷ்மி பூஜை மற்றும் சித்ரகுப்த ஜெயந்தி ஆகிய பண்டிகைகளை முன்னிட்டு, சிம்லா, கான்பூர், கொல்கத்தா, காங்டாக், இம்பால் மற்றும் லக்னோ ஆகிய இடங்களில் செயல்படும் வங்கிகள் இயங்காது எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
நவம்பர் 13ஆம் தேதி வாங்கலா திருவிழாவையொட்டி, ஷில்லாங், மேகாலயா ஆகிய இடங்களுக்கு விடுமுறை விடுக்கப்பட்டுள்ளது. அதே போன்று, சத் பூஜையை முன்னிட்டு பீகாரில் பாட்னா, ஜார்க்கண்ட்டில் ராஞ்சி ஆகிய இடங்களுக்கு விடுமுறை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.
நவம்பர் 24ஆம் தேதி குரு நானக் ஜெயந்தி கொண்டாடப்படுவதையடுத்து, பல மாநிலங்களில் இயங்கும் வங்கிகளுக்கு விடுமுறை அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதே போன்று, பல்வேறு பண்டிகையையொட்டி, மாநிலங்களுக்கு ஏற்ப விடுமுறை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.
ரிசர்வ் வங்கி விடுமுறை நாட்கள்
|பண்டிகைகள்
|தேதி
|தீபாவளி/லக்ஷ்மி பூஜை /கோவர்தன் பூஜை/விஸ்வகர்மா தினம்/விக்ரம் சம்வத் புத்தாண்டு தினம்
|9, 10
|நிங்கோல் சக்கௌபா/பிராத்ரித்விதியா/பைடூஜ்/சித்ரகுப்த் ஜெயந்தி
|11
|வாங்கலா திருவிழா
|13
|சத் பூஜை
|16
|இகாஸ்-பக்வால்
|20
|செங் குட் ஸ்னெம்
|23
|குருநானக் ஜெயந்தி/கார்த்திகா பூர்ணிமா/ரஹஸ் பூர்ணிமா
|24
|கனகதாச ஜெயந்தி
|27