‘பயங்கரமான ஆளுயா நீ’ - ஆப்பிள் ஐபோன் 16 விற்பனையால் கொட்டும் வருவாய்; பழைய சாதனைகள் முறியடிப்பு!

‘பயங்கரமான ஆளுயா நீ’ - ஆப்பிள் ஐபோன் 16 விற்பனையால் கொட்டும் வருவாய்; பழைய சாதனைகள் முறியடிப்பு!
செப்டம்பர் 27ஆம் தேதியுடன் முடிவடைந்த 2025 நிதியாண்டின் இரண்டாவது காலாண்டில், ஆப்பிள் நிறுவனத்தின் மொத்த வருவாய் இந்திய மதிப்பில் சுமார் ரூ.8.61 லட்சம் கோடியாக உள்ளது.
Published : October 31, 2025 at 4:31 PM IST
புதுடெல்லி: ஆப்பிள் ஐபோன் 16 சீரிஸ் விற்பனையால், இதுவரை இல்லாத அளவுக்கு வருவாய் கிடைத்துள்ளதாக அதன் நிறுவனர் டிம் குக் தெரிவித்துள்ளார்.
அமெரிக்காவை தலைமையிடமாகக் கொண்டு, குபெர்டினோவில் செயல்பட்டு வரும் ஆப்பிள் நிறுவனம், உலகளவில் பல தயாரிப்புகளை வெளியிட்டு வருகிறது. அவர்களின் ஐபோன்களுக்கு உலகம் முழுவதும் தனி ரசிகர் பட்டாளமே உள்ளது.
இந்நிலையில், ஆப்பிள் தயாரிப்புகளின் விற்பனை, செப்டம்பர் 2025 காலாண்டில் சராசரி அளவை விட அதிகரித்ததன் காரணமாக நிறுவனம் நல்ல வளர்ச்சியை கண்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
நிறுவனத்தின் ஸ்மார்ட்போன் மாடலான ஐபோன், இந்தியாவில் நல்ல விற்பனையை பதிவு செய்ததை தொடர்ந்து, ஆப்பிள் இந்த வளர்ச்சியை அடைந்துள்ளதாக அதன் அறிக்கையில் குறிப்பிட்டுள்ளது.
சில்லறை விற்பனையைப் பொறுத்தவரை, “வளர்ந்து வரும் சந்தை நிலவரங்களின் அடிப்படையில், இந்தியா மற்றும் அரபு நாடுகளில் புதிய ஆப்பிள் ஸ்டோர்கள் திறக்கப்பட்டுள்ளன. பெரும் வணிக சந்தையைக் கொண்டுள்ள அமெரிக்கா, சீனா போன்ற நாடுகளில் புதிய இடங்களிலும் கடைகளைத் திறந்துள்ளோம்” என்று டிம் குக் தெரிவித்துள்ளார்.
உலகளவில் கடந்த நிதியாண்டிற்கான ஐபோன்களின் வருவாய் 49 பில்லியன் டாலர்களாக (இந்திய மதிப்பில் சுமார் ரூ.4.1 லட்சம் கோடி) இருந்தது. கடந்த ஆண்டு வெளியான ஐபோன் 16 மாடல் ஸ்மார்ட்போன்கள் பயனர்கள் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பை பெற்று வருகிறது. அந்த வகையில், கடந்தாண்டை விட நடப்பாண்டு ஆப்பிள் நிறுவனம் 6 விழுக்காடு கூடுதல் வருவாயை ஈட்டியுள்ளதாக டிம் குக் கூறியுள்ளார்.
இதுதொடர்பாக பேசியிருக்கும் ஆப்பிள் நிறுவனத்தின் தலைமை நிதி அலுவலர் கெவன் பரேக், “பெரும்பாலான சந்தைகளில் ஐபோன் நல்ல விற்பனையை தந்துள்ளது. அமெரிக்கா, மத்திய கிழக்கு நாடுகள், தெற்காசியா போன்ற இடங்களில் நல்ல வளர்ச்சியை நிறுவனம் கண்டுள்ளது. இந்தியாவில் பழைய சாதனைகள் முறியடிக்கப்பட்டு, இதுவரை இல்லாத வளர்ச்சியை செட்பம்பர் காலாண்டில் ஆப்பிள் அடைந்துள்ளது,” என்று நிறுவனத்தின் வளர்ச்சியை குறித்து அவர் பதிவு செய்துள்ளார்.
|இதையும் படிங்க: பில் கேட்ஸ் எடுத்த அந்த சரியான முடிவு - ஒரு சிறுவனின் கனவு; உலகிற்கு சக்தியளித்தது எப்படி?
செப்டம்பர் 27-ஆம் தேதியுடன் முடிவடைந்த 2025 நிதியாண்டின் இரண்டாவது காலாண்டில், ஆப்பிள் நிறுவனத்தின் மொத்த வருவாய் 102.5 பில்லியன் அமெரிக்க டாலர்களாக (இந்திய மதிப்பில் சுமார் ரூ.8.61 லட்சம் கோடி) உள்ளது. இது ஆண்டுக்கு ஆண்டு வளர்ச்சியை கணக்கிடும் போது 8 விழுக்காடு உயர்வை காட்டுகிறது.
நிறுவனத்தின் ஒரு பங்கின் வருவாய் இந்த ஆண்டு 13 விழுக்காடு வரை அதிகரித்துள்ளது. நிறுவனத்தின் இயக்குநர்கள் குழு, ஆப்பிள் பங்குகளில் ஒரு பங்கிற்கு 0.26 அமெரிக்க டாலரை ஈவுத்தொகையாக அறிவித்துள்ளது. இந்த ஈவுத்தொகை நவம்பர் 13, 2025 அன்று பங்குதாரர்களின் கணக்கில் செலுத்தப்படும் என்று ஆப்பிள் நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது.
ஆப்பிள் தரப்பில் இருந்து இந்தாண்டு வெளியான ஐபோன் 17 சீரிஸ் போன்களும் நல்ல விற்பனையை பதிவு செய்துள்ளது. ஆனால், நிறுவனம் நினைத்தபடி அதன் ஏர் மாடல் போன்களின் விற்பனை இல்லாததால், அவற்றின் தயாரிப்புப் பணிகளை மட்டும் ஆப்பிள் நிறுத்தி வைத்துள்ளது.