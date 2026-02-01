வருமான வரி விகிதத்தில் மாற்றம் உண்டா? எதற்கெல்லாம் வரி விலக்கு? மத்திய பட்ஜெட்டில் வெளியான முக்கிய அறிவிப்புகள்
வெளிநாடு வாழ் இந்தியர்களுக்கான அசையா சொத்து விற்பனை மீதான வரி குறைக்கப்படும் என்று மத்திய பொது பட்ஜெட்டில் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : February 1, 2026 at 1:28 PM IST
புதுடெல்லி: தனிநபர் வருமான வரி விகிதத்தில் மாற்றம் இல்லை என்று மத்திய பட்ஜெட் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளதுடன், ஏப்ரல் 1 -ம் தேதி முதல் புதிய வருமான வரிச்சட்டம் அமல்படுத்தப்படும் என்றும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
எதிர்வரும் 2026-27 நிதியாண்டுக்கான மத்திய பொது பட்ஜெட்டை நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் நாடாளுமன்ற மக்களவையில் இன்று தாக்கல் செய்தார். பல்வேறு துறை சார்ந்த புதிய திட்டங்கள் குறித்த அறிவிப்புகளை அவர் வெளியிட்டார். குறிப்பாக, பட்ஜெட்டில் பெரிதும் எதிர்பார்க்கப்படும் தனிநபர் வருமான வரி தொடர்பான முக்கிய அறிவிப்புகளை தமது பட்ஜெட் உரையில் அவர் தெரிவித்தார்.
அவற்றில் முக்கிமாக, ஏப்ரல் 1-ம் தேதி முதல் புதிய வருமான வரிச் சட்டம் அமல்படுத்தப்படும் என்று அறிவித்த நிதியமைச்சர்,சாதாரண குடிமக்கள் தாக்கல் செய்யும்படி வருமான வரி தாக்கல் நடைமுறை எளிதாக்கப்படும் என்றும் தெரிவித்தார்.
மகளிர் வழி நடத்தும் நிறுவனங்களை ஊக்குவிக்க SHE-மார்ட் சில்லறை வியாபார கடைகள் அமைக்கப்படும். She என்ற பெயரில் பெண் தொழில்முனைவோருக்கு புதிய திட்டம் செயல்படுத்தப்படும் என்று பெண்களுக்கான முக்கிய அறிவிப்பும் இன்றைய பொது பட்ஜெட்டில் இடம்பெற்றுள்ளது.
வெளிநாட்டு சுற்றுலாவுக்கான வரி பிடித்தம் 2%ஆக குறைப்பு, மருத்துவக் கல்விக் கடனுக்கான வரி 5%லிருந்து 2%ஆக குறைக்கப்பு, காலணிகள் ஏற்றுமதி செய்வோருக்கு மூலப்பொருட்களை வரி இல்லாமல் இறக்குமதி செய்ய சலுகை என்பன போன்ற குறிப்பிடத்தக்க அம்சங்களும் பட்ஜெட் அறிவிப்பில் இடம்பெற்றுள்ளன.
அத்துடன் பல்வேறு துறைகள் சார்ந்த திட்டங்களுக்கான வரி விலக்கு குறித்த அறிவிப்புகளும் இன்றைய பொது பட்ஜெட்டில் இடம்பெற்றுள்ளன.
எதற்கெல்லாம் வரி விலக்கு?
- தனிநபர் வருமான வரி விகிதத்தில் மாற்றம் இல்லை.
- விபத்து கால காப்பீடுகளுக்கு வருமான வரி விலக்கு.
- தனி நபர்கள் வழக்கம் போல் ஜுலை 31ஆம் தேதி வரை வருமான வரி தாக்கல் செய்யலாம்.
- தனிநபர்கள் போல் நிறுவனங்களுக்கும் வருமான வரி தாக்கல் செய்வதற்கான கால அவகாசம் நீட்டிக்கப்படுகிறது.
- வரி சார்ந்த குற்றங்களுக்கான தண்டனைகளில் தளர்வு; வரி சார்ந்த அதிகபட்ச தண்டனை 2 ஆண்டுகளாக குறைப்பு.
- வருமானத்தை மறைத்தால் 100 சதவீதம் அபராதம் விதிக்கப்படும்.
- இந்தியாவில் உள்ள டேட்டா மையங்களுக்கு 2047 ஆம் ஆண்டு வரை வரி கிடையாது.
- வெளிநாடு வாழ் இந்தியர்களுக்கான அசையா சொத்து விற்பனை மீதான வரி குறைக்கப்படும்.
- மருத்துவம் சார்ந்த படிப்புகளுக்கான வரி 2 சதவீதமாக குறைக்கப்படும்.
- காலணி ஏற்றுமதியாளர்களுக்கு மூலதன பொருட்கள் இறக்குமதிக்கு வரி இல்லை.
- 17 வகையான புற்றுநோய் மருந்துகளுக்கு வரி குறைக்கப்பட்டுள்ளது
- விபத்து இழப்பீட்டு தொகைக்கு வருமான வரியில் இருந்து விலக்கு
- நிதிப் பகிர்வில் மாற்றம் இல்லை: மாநிலங்களுக்கான வரிப்பகிர்வு விகிதத்தில் மாற்றம் இல்லை என்றும், இது 41% அளவிலேயே தொடரும் எனவும் மத்திய பொது பட்ஜெட்டில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.