எரிபொருள் விலை உயர்வு எதிரொலி: விமான சேவைகளை தற்காலிகமாக ரத்து செய்த ஏர் இந்தியா நிறுவனம்!
ஏர் இந்தியா நிறுவனமானது மாதந்தோறும் 1,200-க்கும் மேற்பட்ட சர்வதேச விமான சேவைகளை தொடர்ந்து இயக்க உள்ளதாக தெரிவித்திருக்கிறது.
Published : May 14, 2026 at 12:47 PM IST
புது டெல்லி: 2026 ஜூன் முதல் ஆகஸ்ட் வரை ஒருசில சர்வதேச விமான சேவைகளை தற்காலிகமாக ரத்து செய்வதாக ஏர் இந்தியா நிறுவனம் அறிவித்திருக்கிறது.
அமெரிக்கா, இஸ்ரேல் - ஈரான் இடையே கடந்த பிப்ரவரி 28ஆம் தேதி போர் மூண்டது. இதன் விளைவாக மேற்காசிய நாடுகளில் போர் பதற்றம் நிலவுகிறது. ஹார்முஸ் நீரிணையையும் ஈரான் தன் பிடியில் வைத்துள்ளதால், உலக நாடுகளுக்கான எண்ணெய் உற்பத்தியும் பெருமளவில் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறது. கச்சா எண்ணெய் கடும் உயர்வை சந்தித்திருக்கிறது.
இந்த சூழ்நிலையை கருத்தில்கொண்டு, இந்தியர்கள் அடுத்த ஒரு வருடத்திற்கு தங்கம் வாங்க வேண்டாம் என்றும், வெளிநாட்டு பயணங்களை குறைத்துக் கொள்ளுமாறும் பிரதமர் மோடி வலியுறுத்தி உள்ளார்.
இந்நிலையில், ஏர் இந்தியா விமான சேவை நிறுவனம் வான்வெளி கட்டுப்பாடுகள் மற்றும் எரிபொருள் தட்டுப்பாட்டை கருத்தில்கொண்டு குறிப்பிட்ட நாடுகளுக்கான விமான சேவையை தற்காலிகமாக நிறுத்தி வைப்பதாக அறிவித்திருக்கிறது.
அதன்படி, டெல்லி - சிகாகோ, மும்பை - நியூ யார்க், டெல்லி - ஷாங்காய், சென்னை - சிங்கப்பூர் மற்றும் இரண்டு வழித்தட விமான சேவைகளை நிறுத்த இருப்பதாக அறிவித்திருக்கிறது.
ஜூன் - ஆகஸ்ட் மாதத்திற்குள் இந்த வழித்தடங்களில் விமான சேவைகள் சீரமைக்கப்படும் என்றும், நிலைத்தன்மை மேம்படுத்தப்படும் என்றும் ஏர் இந்தியா உறுதியளித்துள்ளது. இந்த நடவடிக்கையால் கடைசி நிமிடத்தில் விமான சேவைகள் நிறுத்தப்பட்டு பயணிகள் அவதியுறுவது குறையும் என்றும் ஏர் இந்தியா தனது அறிக்கையில் குறிப்பிட்டிருக்கிறது.
இருப்பினும், மாதந்தோறும் 1,200-க்கும் மேற்பட்ட சர்வதேச விமான சேவைகளை ஏர் இந்தியா தொடர்ந்து இயக்கும் என்றும் தெரிவித்திருக்கிறது. அதன்படி, ஒரு வாரத்திற்கு, வட அமெரிக்காவுக்கு 33 விமான சேவைகளும், ஐரோப்பாவிற்கு 47 விமான சேவைகளும், இங்கிலாந்திற்கு 57 விமான சேவைகளும், ஆஸ்திரேலியாவுக்கு 8 விமான சேவைகளும், தென் கிழக்கு ஆசியா மற்றும் சார்க் பிராந்திய நாடுகளுக்கு 158 விமான சேவைகளும், மொரிஷியஸுக்கு 7 விமான சேவைகளும் இயக்கப்பட உள்ளன.
பிராந்தியவாரியாக தற்காலிகமாக செய்யப்பட்டுள்ள விமான சேவை மாற்றங்கள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
வட அமெரிக்கா
- டெல்லி - சிகாகோ: தற்காலிகமாக நிறுத்தம்
- டெல்லி - சான் ஃப்ரான்சிஸ்கோ: வாரத்திற்கு 10லிருந்து 7ஆக குறைப்பு (ஆகஸ்ட் வரை)
- டெல்லி - டொரான்டோ: வாரத்திற்கு 10லிருந்து 5ஆக குறைப்பு (ஜூலை வரை). ஆகஸ்ட்டிற்கு பிறகு அதிகரிக்கப்படும்
- டெல்லி - வான்கூவர்: வாரத்திற்கு 7லிருந்து 5ஆக குறைப்பு
- மும்பை - நியூயார்க்: வாரத்திற்கு 3லிருந்து 7ஆக அதிகரிப்பு
- டெல்லி - நியூயார்க்: வாரத்திற்கு 7 முறை என்பது தொடர்கிறது.
அதேசமயம், டெல்லி - நெவார்க் மற்றும் மும்பை - நியூ யார்க் ஆகிய சேவைகள் தற்காலிகமாக நிறுத்தப்படுகின்றன.
ஐரோப்பிய நாடுகள்
- டெல்லி - பாரிஸ்: வாரத்திற்கு 14லிருந்து 7ஆக குறைப்பு
- டெல்லி - கோபன்ஹேகன்: வாரத்திற்கு 4லிருந்து 3ஆக குறைப்பு
- டெல்லி - மிலன்: வாரத்திற்கு 5லிருந்து 4ஆக குறைப்பு
- டெல்லி - வியன்னா: வாரத்திற்கு 4லிருந்து 3ஆக குறைப்பு
- டெல்லி - சூரிச்: வாரத்திற்கு 4லிருந்து 3ஆக குறைப்பு
- டெல்லி - ரோம்: வாரத்திற்கு 4லிருந்து 3ஆக குறைப்பு
ஆஸ்திரேலியா
- டெல்லி - மெல்போர்ன்: வாரத்திற்கு 7லிருந்து 4ஆக குறைப்பு
- டெல்லி - சிட்னி: வாரத்திற்கு 7லிருந்து 4ஆக குறைப்பு
தூர கிழக்கு, தென்கிழக்கு ஆசியா மற்றும் சார்க் நாடுகள்
- டெல்லி - ஷாங்காய்: ஆக்ஸ்ட் வரை தற்காலிகமாக நிறுத்தம்
- டெல்லி - சிங்கப்பூர்: வாரத்திற்கு 24லிருந்து14ஆக குறைப்பு
- மும்பை - சிங்கப்பூர்: வாரத்திற்கு 14லிருந்து 7ஆக குறைப்பு
- சென்னை - சிங்கப்பூர்: ஆக்ஸ்ட் வரை தற்காலிகமாக நிறுத்தம்
- டெல்லி - பேங்காக்: ஜூலையிலிருந்து வாரத்திற்கு 28லிருந்து 21ஆக குறைப்பு
- மும்பை - பேங்காக்: வாரத்திற்கு 13லிருந்து 7ஆக குறைப்பு
- டெல்லி - கோலாலம்பூர்: வாரத்திற்கு 10லிருந்து 5ஆக குறைப்பு
- டெல்லி - ஹோ சி மின் சிட்டி: ஜூலையிலிருந்து ஆகஸ்ட் வரை வாரத்திற்கு 7லிருந்து 4ஆக குறைப்பு
- டெல்லி - ஹனோய்: ஜூலையிலிருந்து ஆகஸ்ட் வரை வாரத்திற்கு 5லிருந்து 4ஆக குறைப்பு
- டெல்லி - காத்மண்டு: ஜூனில் வாரத்திற்கு 42லிருந்து 28ஆக குறைப்பு; ஜூலை மற்றும் ஆகஸ்ட்டில் வாரத்திற்கு 21ஆக குறைப்பு
- டெல்லி - தாகா: வாரத்திற்கு 7லிருந்து 4ஆக குறைப்பு
- மும்பை - தாகா: ஆக்ஸ்ட் வரை தற்காலிகமாக நிறுத்தம்
- மும்பை - கொழும்பு: வாரத்திற்கு 7லிருந்து 4ஆக குறைப்பு
- டெல்லி - கொழும்பு: வாரத்திற்கு 14லிருந்து 12ஆக குறைப்பு
- டெல்லி - மாலே: ஆக்ஸ்ட் வரை தற்காலிகமாக நிறுத்தம்
போர் பதற்றம், எரிபொருள் தட்டுப்பாடு சூழ்நிலைகள் சரியானதும், விமான சேவைகளை மீண்டும் இயல்பு நிலைக்கு கொண்டுவர, விமான நிலைய அதிகாரிகள், ஒழுங்குமுறை ஆணையங்களுடன் இணைந்து பணியாற்றி வருவதாக ஏர் இந்தியா நிறுவனம் தெரிவித்திருக்கிறது.