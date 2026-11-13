உலக தரத்திற்கு மாறும் ஏ2பி - ரூ. 1,600 கோடி முதலீட்டுடன் புத்துணர்ச்சி பெறும் அடையார் ஆனந்த பவன்
அடையார் ஆனந்த பவன் நிறுவனத்தின் மொத்த மதிப்பு ரூ. 3,100 கோடி என கணக்கிடப்பட்டுள்ளது.
Published : November 13, 2026 at 4:22 PM IST
சென்னை: பிரபல சைவ உணவகமான அடையார் ஆனந்த பவனின் (ஏ2பி) ரூ. 1,600 கோடி மதிப்பிலான பங்குகளை போதி ட்ரி சிஸ்டம்ஸ் நிறுவனம் சொந்தமாக்கியுள்ளது.
தமிழ்நாட்டின் சென்னை உள்பட பல முக்கிய நகரங்களில் பிரபலமாகவும், 50 ஆண்டுகால பாரம்பரியத்துடன் செயல்பட்டு வரும் சைவ உணவகமான அடையார் ஆனந்த பவன், பல்வேறு நாடுகளிலும் தங்கள் கிளைகளை நிறுவியுள்ளது.
சென்னை அடையாறில் 1979-ஆம் ஆண்டு தொடங்கப்பட்ட ஏ2பி உணவகம், ஆந்திரா, கர்நாடகா, புதுச்சேரி, டெல்லி போன்ற இடங்களிலும் சுமார் 160-க்கும் மேற்பட்ட கிளைகளைக் கொண்டு செயல்பட்டு வருகிறது. இந்தியா மட்டுமல்லாது சிங்கப்பூர், மலேசியா, அமெரிக்கா, ஆஸ்திரேலியா, இங்கிலாந்து, துபாய் போன்ற நாடுகளில் 30-க்கும் அதிகமான கிளைகளுடன் ஏ2பி செயல்படுகிறது.
ரூ. 1,600 கோடி முதலீடு
இந்நிலையில், ஏ2பி நிறுவனத்தின் மீது ஜேம்ஸ் முர்டோக் மற்றும் உதய் சங்கர் ஆகியோர் இணைந்து நிறுவிய போதி ட்ரீ சிஸ்டம்ஸ் (Bodhi Tree Systems) முதலீட்டு நிறுவனம் ரூ. 1,600 கோடியை (சுமார் 180 மில்லியன் டாலர்) முதலீடு செய்துள்ளது. அடையார் ஆனந்த பவன் நிறுவனத்தின் மொத்த மதிப்பு ரூ. 3,100 கோடி என கணக்கிடப்பட்டுள்ளது. இந்த முதலீட்டின் மூலமாக போதி ட்ரீ சிஸ்டம்ஸ் பெரும்பான்மையான பங்குகளை சொந்தமாக்கியுள்ளது.
அந்தவகையில், உணவுத்துறையில் நடைபெற்ற முதலீடுகளில் மிகப்பெரிய ஒப்பந்தங்களில் இதுவும் ஒன்றாக பார்க்கப்படுகிறது. இந்த முதலீட்டை தொடர்ந்து ஏ2பி நிறுவனத்தின் புதிய இயக்குநர்கள் குழு தலைவராக உதய் சங்கர் பொறுப்பேற்க உள்ளார்.
உலக தரத்தில் விரிவாக்கப்படும் ஏ2பி கிளைகள்
ஏ2பி நிறுவனத்தின் திறன்களை வலுப்படுத்தவும், டிஜிட்டல் தொழில்நுட்ப வசதிகளை மேம்படுத்தி சமையலறைகள் மற்றும் உணவு தயாரிப்பு கூடங்களை உலக தரத்திற்கு நவீனமாக்குவதற்கும் இந்த முதலீடு உதவும் என்று நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது.
மேலும், ஆரோக்கியமான உணவு வகைகளை தயாரித்து இந்தியா மற்றும் வெளிநாடுகளில் ஏ2பி உணவகங்களை விரிவுபடுத்தவும், பேக் செய்யப்பட்ட உணவுப் பொருட்களின் விற்பனையை அதிகரிக்கவும் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.
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முன்னதாக, போதி ட்ரீ சிஸ்டம்ஸ் நிறுவனம் ஜியோ ஹாட்ஸ்டார் நிறுவனத்தில் ரூ. 13,500 கோடியும், ஆலன் கரியர் இன்ஸ்டிடியூட் (Allen Career Institute) நிறுவனத்தில் ரூ. 5,600 கோடியும் முதலீடு செய்துள்ளது. அதன் பிறகு, இந்தியாவில் இந்நிறுவனம் மேற்கொள்ளும் மூன்றாவது பெரிய முதலீடாக இது பார்க்கப்படுகிறது.
லட்சகணக்கிலான குடும்பங்களின் அங்கம் ஏ2பி
இந்த புதிய முதலீட்டை ஈர்த்து புத்துணர்ச்சி பெற்றிருக்கும் ஏ2பி இணை நிறுவனர் கே.டி. சீனிவாச ராஜா பேசுகையில், “50 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு எனது குடும்பத்தாரின் உதவியுடன் ஸ்ரீ ஆனந்த பவன் என்ற ஒரு சிறிய இனிப்பு கடையாக தொடங்கிய இந்நிறுவனம், தற்பொழுது ஏ2பி என்ற பெயரில் பெரும் வளர்ச்சி அடைந்துள்ளது.
ஏ2பி உணவகம், இந்தியா மட்டுமல்லாது உலகம் முழுவதிலும் உள்ள லட்சக்கான குடும்பங்களின் அன்றாட வாழ்வில் ஒரு அங்கமாக மாறி உள்ளது. போதி ட்ரீ நிறுவனத்துடன் மேற்கொண்டுள்ள இந்த முதலீட்டில் வாயிலாக ஏ2பி நிறுவனத்தை அடுத்த கட்டத்திற்கு எடுத்துச் செல்வதில் நாங்கள் மகிழ்ச்சி அடைகிறோம்” என்று தெரிவித்துள்ளார்.