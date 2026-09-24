அம்பானியை பின்னுக்கு தள்ளி பெரும் பணக்காரரானார் அதானி| பில்லியனர்கள் எண்ணிக்கையில் இந்தியா புதிய சாதனை!
இந்தியாவின் பில்லியனர்கள் பட்டியலில் பாலிவுட் நடிகர் ஷாருக்கான் ரூ.10,000 கோடி சொத்து மதிப்புடன் முக்கிய இடத்தை பிடித்துள்ளார்.
By R Srinivasan
Published : September 24, 2026 at 6:30 PM IST
புதுடெல்லி: ரூபாய் 9.23 லட்சம் கோடி சொத்து மதிப்புடன் இந்தியாவின் பெரும் பணக்காரர்கள் பட்டியலில் முதலிடத்தை மீண்டும் பிடித்துள்ளார் அதானி குழுமத்தின் தலைவர் கௌதம் அதானி.
அண்மையில் வெளியான 'எம்3எம் ஹூருன் இந்தியா ரிச் லிஸ்ட் 2026' அறிக்கையின்படி, ரிலையன்ஸ் குழுமத்தின் தலைவர் முகேஷ் அம்பானியை பின்னுக்குத் தள்ளி, அதானி குழுமத்தின் கௌதம் அதானி மற்றும் அவரது குடும்பத்தினர் இந்தியாவின் மிகப் பணக்கார குடும்பமாக மீண்டும் முதலிடத்தை பிடித்துள்ளனர்.
கடந்த ஆண்டு ஹிண்டன்பர்க் நிறுவனம் வெளியிட்ட புகார்களுக்கு பிறகு கௌதம் அதானியின் குழுமம் தற்காலிக பின்னடைவை சந்தித்தது. ஆனால், அந்த நெருக்கடிகளை வெற்றிகரமாக முறியடித்து, தற்போதைய பட்டியலில் அதானி குழுமம் தனது இழந்த மகுடத்தை மீண்டும் மீட்டெடுத்துள்ளது.
அதானி VS அம்பானி
ஆகஸ்ட் 24 ஆம் தேதி வரையிலான சந்தை மதிப்பின்படி, கௌதம் அதானி மற்றும் குடும்பத்தினரின் சொத்து மதிப்பு கடந்த ஆண்டை விட 13 சதவீதம் உயர்ந்து ரூ.9.23 லட்சம் கோடியாக ($96 பில்லியன்) அதிகரித்துள்ளது. இதன் மூலம் இந்தியப் பணக்காரர்கள் பட்டியலில் முதலிடத்தை மீண்டும் பிடித்துள்ளனர்.
முகேஷ் அம்பானி மற்றும் குடும்பத்தினரின் சொத்து மதிப்பு சுமார் 10 சதவீதம் சரிந்து ரூ.8.63 லட்சம் கோடியாக ($90 பில்லியன்) குறைந்துள்ளது. இதன் மூலம் முகேஷ் அம்பானி இரண்டாவது இடத்திற்கு தள்ளப்பட்டுள்ளார். தற்போது முகேஷ் அம்பானியை விட கௌதம் அதானி 59,400 கோடி ரூபாய் கூடுதல் சொத்து மதிப்புடன் முன்னிலையில் உள்ளார். கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் இவர்கள் இருவருக்கும் இடையே முதலிடம் மாறுவது இது ஐந்தாவது முறையாகும்.
மற்ற முக்கிய பில்லியனர்கள்
பட்டியலில் இவர்களை தொடர்ந்து 3-வது இடத்தில் லட்சுமி நிவாஸ் மிட்டல் மற்றும் அவரது குடும்பத்தினர் உள்ளனர். இவர்கள் ஐரோப்பியாவில் உயர்ந்த எஃகு விலை மற்றும் வர்த்தகத்தால் கடந்த ஆண்டை விட தங்களது சொத்து மதிப்பை இரட்டிப்பாக்கி ரூ.3.39 லட்சம் கோடியுடன் மூன்றாவது இடத்திற்கு முன்னேறியுள்ளனர்.
நான்காவது இடத்தில் சீரம் இன்ஸ்டிடியூட் நிறுவனத்தின் சைரஸ் பூனவல்லா குடும்பத்தினரும், ஐந்தாவது இடத்தில் ஹெச்.சி.எல் நிறுவனத்தின் ரோஷ்னி நாடார் மல்ஹோத்ராவும் நீடிக்கின்றனர்.
மேலும், பாலிவுட் நடிகர் ஷாருக்கான் ரூ.10,000 கோடி சொத்து மதிப்புடன் முக்கிய இடத்தை பிடித்துள்ளார்.
இந்தியாவின் உயர்ந்த பில்லியனர்கள் எண்ணிக்கை
இந்தியாவில் 1,000 கோடி ரூபாய்க்கும் அதிகமாக சொத்து வைத்துள்ளவர்களின் இந்த பட்டியலில் கடந்த ஆண்டை விட 128 பேர் புதிதாக இடம் பிடித்துள்ளனர். இதன் மூலம், தற்போது இந்த பட்டியலில் இருப்பவர்களின் எண்ணிக்கை 1,810 ஆக உயர்ந்துள்ளது.
இதில் டாலர் மதிப்பில் பில்லியனர்களாக (Dollar Billionaires) இருக்கும் இந்தியர்களின் பட்டியலில் கடந்த ஆண்டை விட 27 பேர் புதிதாக சேர்ந்து, மொத்த எண்ணிக்கை 391 என்ற புதிய வரலாற்றுச் சாதனையை எட்டியுள்ளது.
ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இந்த பட்டியலில் இருந்தவர்களின் எண்ணிக்கை வெறும் 237 ஆக மட்டுமே இருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.
இந்த பட்டியலில் இடம் பெற்றுள்ள 1,810 பில்லியனர்களின் மொத்த சொத்து மதிப்பு ரூ.187.5 லட்சம் கோடி ($1.96 டிரில்லியன்) ஆகும். இது கடந்த ஆண்டை விட 12.8 சதவீதம் அதிகம் என்பதோடு, இந்தியாவின் ஒட்டுமொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் (GDP) கிட்டத்தட்ட பாதியளவுக்குச் சமமானதாகும்.
புதிய பில்லியனர்களை உருவாக்கும் AI துறை
இந்த ஆண்டு பட்டியலில் மிக முக்கிய அம்சமாக, செயற்கை நுண்ணறிவு மற்றும் குவாண்டம் கம்ப்யூட்டிங் போன்ற புதிய தொழில்நுட்பத் துறைகள் தனியொரு துறையாக உருவெடுத்துள்ளன. பாரம்பரிய உற்பத்தித் துறைகளைத் தாண்டி, இந்த AI துறையின் மூலம் மட்டுமே 19 புதிய பில்லியனர்கள் உருவாகியுள்ளனர். இவர்களின் மொத்த சொத்து மதிப்பு ரூ.3.07 லட்சம் கோடியாகும்.
பட்டியலில் இடம் பெற்றுள்ளவர்களில் 70 சதவீத பில்லியனர்கள் தங்களுடைய சொந்த முயற்சியால் உயர்ந்தவர்கள் என்றும் 'M3M ஹூருன் இந்தியா நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது.
இது தொடர்பாக பேசிய எம்3எம் இந்தியாவின் நிறுவனர் மற்றும் தலைவர் பாயல் பன்சால் கனோடியா, "2026 ஆம் ஆண்டுக்கான எம்3எம் ஹுருன் இந்தியா பணக்காரர்கள் பட்டியலில் உள்ள 1,810 பேரில் 70 சதவீதம் பேர் சுயமாக முன்னேறியவர்கள். 347 பேர் புதியவர்கள். இந்திய தொழில்துறையில் இளம் தொழில்முனைவோர் மற்றும் பெண்களின் பங்களிப்பு தொடர்ந்து அதிகரித்து வருகிறது" என்றார்.