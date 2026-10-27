ஆவின் பொருட்களின் விலை உயர்வு - நாளை முதல் அமல்; புதிய விலை பட்டியல் விவரம்
ஆவின் பால் உபபொருட்களின் கூடுதல் வருவாயில் 90 சதவீதத்துக்கும் மேல் பால் உற்பத்தியாளர்களுக்கு வழங்கப்படும் என தமிழ்நாடு அரசு தெரிவித்துள்ளது.
Published : October 27, 2026 at 11:53 AM IST|
Updated : October 27, 2026 at 1:06 PM IST
சென்னை: ஆவின் நிறுவன தயாரிப்புகளான நெய், வெண்ணெய், தயிர், இனிப்புகளின் விலையை தமிழக அரசு உயர்த்தி இருக்கிறது. திருத்தம் செய்யப்பட்ட புதிய விலையானது நாளை (அக்டோபர் 28) முதல் அமலுக்கு வருகிறது.
ஆவின் பால் உப பொருட்களின் விற்பனை விலையைத் திருத்தி தமிழ்நாடு கூட்டுறவு பால் உற்பத்தியாளர்கள் இணையம் உத்தரவிட்டுள்ளது. அதன்படி, நெய், வெண்ணெய், தயிர், மோர், யோகர்ட், லஸ்ஸி, இனிப்புகள், குக்கீஸ் உள்ளிட்ட பல்வேறு பொருட்களின் விலைகள் அக்டோபர் 28 முதல் மாற்றியமைக்கப்படுகின்றன. மூலப்பொருட்களின் விலை உயர்வு, பால் கொள்முதல் செலவு அதிகரிப்பு உள்ளிட்ட காரணங்களால் இந்த விலைத் திருத்தம் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.
ஆவின் மேலாண்மை இயக்குநர் எஸ். சிவராசு, ஐ.ஏ.எஸ்., வெளியிட்டுள்ள உத்தரவின்படி, திருத்தப்பட்ட விலைகளை அக்டோபர் 28 முதல் அனைத்து பில்லிங் முறைகள் மற்றும் தொடர்புடைய மென்பொருட்களில் நடைமுறைப்படுத்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
நெய் வகைகளில் பல்வேறு அளவுகளுக்கான விலைகள் உயர்த்தப்பட்டுள்ளன. குறிப்பாக, 15 கிலோ நெய் டின் விலை ரூ. 11,880-இல் இருந்து ரூ.13,000 ஆக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம் ரூ. 1,120 அதிகரித்துள்ளது.
100 மி.லி. நெய் ஜார் விலை ரூ. 85-இல் இருந்து ரூ. 95 ஆகவும், 200 மி.லி. ஜார் விலை ரூ. 160-இல் இருந்து ரூ. 180 ஆகவும் உயர்ந்துள்ளது.
500 மி.லி. நெய் கார்ட்டன் விலை ரூ. 360-இல் இருந்து ரூ.390 ஆகவும், 1 லிட்டர் கார்ட்டன் விலை ரூ. 690-இல் இருந்து ரூ. 770 ஆகவும் மாற்றப்பட்டுள்ளது.
சமையல் வெண்ணெய் மற்றும் டேபிள் வெண்ணெய் ஆகியவற்றின் விலைகளும் உயர்த்தப்பட்டுள்ளன.
100 கிராம் வெண்ணெய் விலை ரூ. 60-இல் இருந்து ரூ.70ஆக உயர்ந்துள்ளது. 500 கிராம் சமையல் வெண்ணெய் விலை ரூ. 275-இல் இருந்து ரூ. 320 ஆகவும், டேபிள் வெண்ணெய் விலை ரூ. 280-இல் இருந்து ரூ. 325 ஆகவும் உயர்ந்துள்ளது.
விலை உயர்வு பட்டியல்
|ஆவின் பால் பொருட்கள்
|பழைய விலை
|புதிய விலை
|விலை உயர்வு
|15 கிலோ நெய் டின்
|ரூ. 11,880
|ரூ. 13,000
|ரூ. 1,120
|100 மி.லி. நெய் ஜார்
|ரூ. 85
|ரூ. 95
|ரூ. 10
|200 மி.லி. ஜார்
|ரூ. 160
|ரூ. 180
|ரூ. 20
|500 மி.லி. நெய் கார்ட்டன்
|ரூ. 360
|ரூ. 390
|ரூ. 30
|1 லிட்டர் கார்ட்டன்
|ரூ. 690
|ரூ. 770
|ரூ. 80
|100 கிராம் வெண்ணெய்
|ரூ. 60
|ரூ. 70
|ரூ. 10
|500 கிராம் சமையல் வெண்ணெய்
|ரூ. 275
|ரூ. 320
|ரூ. 45
|டேபிள் வெண்ணெய்
|ரூ. 280
|ரூ. 325
|ரூ. 45
|200 கிராம் தயிர்
|ரூ. 18
|ரூ. 21
|ரூ. 3
|500 மி.லி. தயிர்
|ரூ. 35
|ரூ. 40
|ரூ. 5
|ஒரு கிலோ பிரீமியம் தயிர்
|ரூ. 120
|ரூ. 130
|ரூ. 10
|200 மி.லி. மோர்
|ரூ. 8
|ரூ. 10
|ரூ. 2
|PET பாட்டில் மோர்
|ரூ. 12
|ரூ. 14
|ரூ. 2
|100 மி.லி. யோகர்ட்
|ரூ. 18
|ரூ. 20
|ரூ. 2
|மாம்பழம் / ஸ்ட்ராபெரி டிரிங்கிங் யோகர்ட்
|ரூ. 25
|ரூ. 30
|ரூ. 5
|சாதாரண லஸ்ஸி
|ரூ. 20
|ரூ. 23
|ரூ. 3
|புரோபயாட்டிக் லஸ்ஸி
|ரூ. 30
|ரூ. 35
|ரூ. 5
|சாக்லேட் /மாம்பழ லஸ்ஸி
|ரூ. 25
|ரூ. 30
|ரூ. 5
ஆவின் தயிர் வகைகளிலும் விலை மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது.
200 கிராம் தயிர் விலை ரூ. 18-இல் இருந்து ரூ. 21-ஆக உயர்ந்துள்ளது. 500 மி.லி. தயிர் விலை ரூ. 35-இல் இருந்து ரூ. 40 ஆகவும், ஒரு கிலோ பிரீமியம் தயிர் விலை ரூ. 120-இல் இருந்து ரூ. 130 ஆகவும் உயர்த்தப்பட்டுள்ளது.
200 மி.லி. மோர் பாக்கெட் விலை ரூ. 8-இல் இருந்து ரூ. 10 ஆக உயர்ந்துள்ளது. PET பாட்டிலில் விற்பனை செய்யப்படும் மோர் விலை ரூ. 12-இல் இருந்து ரூ. 14 ஆக அதிகரித்துள்ளது.
100 மி.லி. யோகர்ட் விலை ரூ. 18-இல் இருந்து ரூ. 20 ஆக உயர்ந்துள்ளது. மாம்பழம் மற்றும் ஸ்ட்ராபெரி டிரிங்கிங் யோகர்ட் வகைகளின் விலை ரூ. 25-இல் இருந்து ரூ. 30 ஆக மாற்றப்பட்டுள்ளது.
லஸ்ஸி வகைகளில் சாதாரண லஸ்ஸி ரூ. 20-இல் இருந்து ரூ. 23 ஆகவும், புரோபயாட்டிக் லஸ்ஸி ரூ. 30-இல் இருந்து ரூ. 35 ஆகவும் உயர்ந்துள்ளது. சாக்லேட் லஸ்ஸி மற்றும் மாம்பழ லஸ்ஸி ஆகியவற்றின் விலை ரூ. 25-இல் இருந்து ரூ. 30 ஆக அதிகரித்துள்ளது.
|ஆவின் இனிப்பு / காரம்
|பழைய விலை
|புதிய விலை
|விலை உயர்வு
|100 கிராம் ரசகுல்லா
|ரூ. 45
|ரூ. 50
|ரூ. 5
|250 கிராம் பிரீமியம் மில்க் கேக்
|ரூ. 120
|ரூ. 140
|ரூ. 20
|250 கிராம் நெய் பாதுஷா
|ரூ. 190
|ரூ. 205
|ரூ. 15
|250 கிராம் நட்ஸ் அல்வா
|ரூ. 190
|ரூ. 200
|ரூ. 10
|80 கிராம் பட்டர், கஸ்டர்ட், தேங்காய், சாக்லேட் சிப்ஸ் மற்றும் உப்பு குக்கீஸ்
|ரூ. 35
|ரூ. 40
|ரூ .5
ஆவின் இனிப்புகள் மற்றும் கார வகைகளிலும் விலை மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டுள்ளன. 100 கிராம் ரசகுல்லா விலை ரூ.45இல் இருந்து ரூ.50 ஆக உயர்ந்துள்ளது.
பிரீமியம் மில்க் கேக் 250 கிராம் விலை ரூ. 120-இல் இருந்து ரூ. 140 ஆக உயர்ந்துள்ளது. 250 கிராம் நெய் பாதுஷா ரூ. 190-இல் இருந்து ரூ. 205 ஆகவும், 250 கிராம் நட்ஸ் அல்வா ரூ. 190-இல் இருந்து ரூ. 200 ஆகவும் உயர்த்தப்பட்டுள்ளது.
80 கிராம் பட்டர், கஸ்டர்ட், தேங்காய், சாக்லேட் சிப்ஸ் மற்றும் உப்பு குக்கீஸ் ஆகியவற்றின் விலை ரூ. 35-இல் இருந்து ரூ. 40 ஆக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது.
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மில்க் ஷேக் வகைகள், பால் பவுடர் வகைகள், குலாப் ஜாமுன், கோவா, மைசூர்பாக், அல்வா உள்ளிட்ட பல்வேறு பொருட்களுக்கும் புதிய விலைகள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன.
ஆவின் நிறுவனத்தின் திருத்தப்பட்ட விலைகள் அக்டோபர் 28 முதல் நடைமுறைக்கு வருவதால், அன்றிலிருந்து புதிய விலைகள் விற்பனை நிலையங்களில் அமலுக்கு வரும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
அன்புமணி கண்டனம்
ஆவின் பொருட்களின் விலை உயர்வுக்கு பா.ம.க தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார். விலைவாசி உயர்வு தீயில் அரசு எண்ணெய் ஊற்றுவதா? என கேள்வி எழுப்பியதோடு, விலை உயர்வை மீண்டும் திரும்ப பெறவேண்டும் என்றும் வலியுறுத்தியுள்ளார்.
கூடுதல் வருவாய் பால் உற்பத்தியாளர்களுக்கு வழங்கப்படும்
இந்நிலையில், ஆவின் பால் உபபொருட்களின் கூடுதல் வருவாயில் 90 சதவீதத்துக்கும் மேல் பால் உற்பத்தியாளர்களுக்கு வழங்கப்படும் என தமிழக அரசு தெரிவித்துள்ளது.
இது குறித்து அரசு வெளியிட்டுள்ள செய்தி குறிப்பில், “ஆவின் நிறுவனம், தமிழகத்தில் பால் உற்பத்தியாளர்களின் வாழ்வாதாரத்தைப் பாதுகாப்பதிலும், நுகர்வோருக்கு தரமான பால் மற்றும் பால் உபபொருட்களை நியாயமான விலையில் வழங்குவதிலும் தொடர்ந்து முக்கியப் பங்காற்றி வருகிறது. பால் உற்பத்தியாளர்களுக்கு உரிய வருமானம் கிடைப்பதை உறுதி செய்வதுடன், நுகர்வோரின் நலனைப் பாதுகாப்பதும் ஆவினின் முக்கிய நோக்கமாகும்.
தற்போதைய சந்தைச் சூழலில், தனியார் பால் நிறுவனங்கள் மற்றும் பிற மாநிலக் கூட்டுறவு பால் நிறுவனங்களின் ஒத்த வகைப் பொருட்களின் விலைகள் மற்றும் உற்பத்திச் செலவுகள் ஆய்வு செய்யப்பட்டுள்ளன. இதன் அடிப்படையில், அதிகரித்து வரும் உற்பத்திச் செலவுகளைக் கருத்தில் கொண்டு, ஆவின் பால் உபபொருட்களின் விலைகளில் குறைந்த அளவிலான விலைத் திருத்தம் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.
விலை உயர்விற்குப் பின்னரும், பிற கூட்டுறவு மற்றும் தனியார் நிறுவனங்களின் பொருட்களுடன் ஒப்பிடுகையில், ஆவின் உபபொருட்களின் விலை தொடர்ந்து குறைவாகவே உள்ளது. இந்த நடவடிக்கை எவ்வித லாப நோக்கம் இன்றி, உற்பத்திச் செலவுகளை ஈடுசெய்வதற்கும், சந்தையில் ஆவின் பொருட்களின் போட்டித்தன்மையைத் தொடர்ந்து நிலைநிறுத்துவதற்கும், பால் உப பொருட்களின் குறைந்த அளவு விலை திருத்தம் அவசியமானதாகும்.
மேலும், இந்த விலை திருத்தம் மூலம் கிடைக்கும் கூடுதல் வருவாயில் 90 சதவீதத்திற்கும் அதிகமான தொகை பால் உற்பத்தியாளர்களின் நலனுக்காக வழங்கப்படும். இதன் மூலம் அவர்களின் வருமானத்தை மேம்படுத்துவதுடன், கூட்டுறவு பால் கொள்முதல் கட்டமைப்பினையும் வலுப்படுத்த முடியும்.
பால் உற்பத்தியாளர்களின் நலனைப் பாதுகாத்து, அவர்களின் வாழ்வாதாரத்தை மேம்படுத்தும் நோக்கில், பொதுமக்கள் அனைவரும் ஆவின் பால் மற்றும் பால் உபபொருட்களைத் தொடர்ந்து வாங்கி, கூட்டுறவுத் துறையின் வளர்ச்சிக்கும் பால் உற்பத்தியாளர்களின் முன்னேற்றத்திற்கும் தங்களது ஆதரவை வழங்க வேண்டும்” என குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.