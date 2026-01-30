ETV Bharat / business

உள்நாட்டு உற்பத்தி குறித்த ஆலோசனைக் கூட்டம்; முக்கிய பரிந்துரைகள் குறித்து நிபுணர்கள் விவாதம்

கூட்டத்தில் வெளிப்படைத்தன்மையை ஊக்குவிக்கவும், தகவலறிந்த பங்குதாரர் ஈடுபாட்டை ஊக்குவிக்கவும், திருத்தப்பட்ட மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி, IIP மற்றும் CPI தொடரின் வெளியீட்டிற்கு முன்னதாக விரிவான ஆலோசனை மேற்கொண்டனர்.

உள்நாட்டு உற்பத்தி குறித்த ஆலோசனைக் கூட்டம்
உள்நாட்டு உற்பத்தி குறித்த ஆலோசனைக் கூட்டம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : January 30, 2026 at 9:24 PM IST

சென்னை: உள்நாட்டு உற்பத்தி அடிப்படை திருத்தம் குறித்த வெளியீட்டுக்கு முந்தைய ஆலோசனைக் கூட்டம் சென்னையில் நடைபெற்றது. இதில் முக்கிய பரிந்துரைகள் தொடர்பாக விவாதிக்கப்பட்டது.

மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி, IIP (Index Of Industrial Production) மற்றும் CPI (Consumer Price Index) ஆகியவற்றின் அடிப்படை திருத்தம் குறித்த வெளியீட்டுக்கு முந்தைய ஆலோசனைக் கூட்டம் சென்னை, சோழிங்கநல்லூரில் நடைபெற்றது. மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி, IIP மற்றும் CPI ஆகியவற்றின் தற்போதைய அடிப்படை திருத்தத்தில் திட்டமிடப்பட்டுள்ள முன்மொழியப்பட்ட வழிமுறை மேம்பாடுகள் மற்றும் கட்டமைப்பு மாற்றங்களை முன்வைப்பதும், பங்குதாரர்களிடமிருந்து கருத்துகள்,் பரிந்துரைகளை பெறுவதும் இந்த பட்டறையின் நோக்கமாகும்.

புதிய தரவு மூலங்களை அறிமுகப்படுத்துதல் மற்றும் இந்த முக்கிய பெரிய பொருளாதார குறிகாட்டிகளை தொகுப்பதில் பயன்படுத்த முன்மொழியப்பட்ட மேம்பட்ட தொழில்நுட்ப கருவிகளின் பயன்பாட்டை அனுமதிப்பது குறித்தும் இதில் விவாதிக்கப்பட்டது.

மேலும் உலக வங்கி மற்றும் பிற சர்வதேச அமைப்புகளின் பிரதிநிதிகள், இந்திய ரிசர்வ் வங்கி, புகழ்பெற்ற பொருளாதார வல்லுநர்கள், நிதி நிறுவனங்கள் மற்றும் வங்கித் துறையின் வல்லுநர்கள், பொருள் சார்ந்த நிபுணர்கள், அதிகாரப்பூர்வ புள்ளிவிவரங்களின் முக்கிய பயனர்கள் மற்றும் மத்திய மற்றும் மாநில அரசுகளின் மூத்த அதிகாரிகள் உள்ளிட்ட பல்வேறு பங்கேற்பாளர்களின் பரந்த மற்றும் மாறுபட்ட குழுவினர் இந்தப் பட்டறையில் பங்கேற்றனர். இத்தகைய பங்குதாரர்களின் பங்கேற்பு, விவாதங்களை வளப்படுத்தும் மற்றும் திருத்தப்பட்ட தொடரில் முன்மொழியப்பட்ட மாற்றங்கள் குறித்த பயனர்களின் புரிதலை மேம்படுத்தும் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

மேலும், இந்த நிகழ்ச்சியில் மெட்ராஸ் பொருளாதாரப் பள்ளியின் தலைவர் டாக்டர் சி. ரங்கராஜன், ரிசர்வ் வங்கியின் முன்னாள் ஆளுநர் பேராசிரியர் ராஜீவா, தேசிய புள்ளியியல் ஆணையத்தின் தலைவர் லட்சுமணன் கரந்திகர், மத்திய புள்ளியியல் துறை செயலாளர் டாக்டர் சௌரப் கார்க், மத்திய புள்ளியியல் துறை செயலாளர் டாக்டர் ஷமிகா ரவி, பொருளாதார ஆலோசனைக் குழுவின் உறுப்பினர் டாக்டர் ஷமிகா ரவி, மத்திய புள்ளியியல் துறை பொது இயக்குநர் என்.கே.சந்தோஷி உள்ளிட்டோர் உரையாற்றினர்.

இதனைத்தொடர்ந்து மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி, IIP மற்றும் CPI குறித்த தொழில்நுட்ப அமர்வுகள், திறந்தவெளி விவாதங்கள் நடைபெற்றன. பங்குதாரர்களின் ஈடுபாட்டை ஊக்குவிப்பது உள்ளிட்டவை குறித்து விரிவான ஆலோசனை மேற்கொள்ளப்பட்டது.

TAGGED:

உள்நாட்டு உற்பத்தி
பங்குதாரர்களிடமிருந்து கருத்து
PRE RELEASE CONSULTATION MEETING
REVISION OF DOMESTIC PRODUCTION
DOMESTIC PRODUCTION

