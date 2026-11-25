74.1 சதவீத முதலீட்டு ஒப்பந்தங்கள் செயலாக்க நிலையை எட்டியுள்ளன - வர்த்தகத் துறை கூடுதல் தலைமைச் செயலர் விஜயகுமார் தகவல்
"தமிழ்நாடு அரசு, புதிய தொழில் கொள்கையை தயாரித்து வருகிறது. அது, 2027 ஜனவரிக்குள் வெளியிடப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது" என்று கூடுதல் தலைமைச் செயலாளர் விஜயகுமார் தெரிவித்தார்
Published : November 25, 2026 at 4:28 PM IST
சென்னை: கடந்த ஆகஸ்ட் 13-ஆம் தேதி நடைபெற்ற முதலாவது முதலீட்டாளர்கள் மாநாட்டில் கையெழுத்தான ஒப்பந்தங்களில், 74.1 சதவீத ஒப்பந்தங்கள் செயலாக்க நிலையை எட்டியுள்ளன என்று தொழில், முதலீட்டு ஊக்குவிப்பு மற்றும் வர்த்தகத் துறை கூடுதல் தலைமைச் செயலாளர் விஜயகுமார் தெரிவித்துள்ளார்.
தமிழ்நாடு அரசின் 2-வது வெற்றி முதலீடு மற்றும் செயலாக்க மாநாடு, சென்னையை அடுத்த கோவளத்தில் இன்று நடைபெற்றது. இதில், பேசிய கூடுதல் தலைமைச் செயலாளர் விஜயகுமார், "வரும் 2036-க்குள் தமிழகத்தை 1.5 டிரில்லியன் அமெரிக்க டாலர் பொருளாதாரமாக உயர்த்துவதுடன், அனைத்து மாவட்டங்களிலும் சமச்சீரான தொழில் வளர்ச்சியை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்பதில் முதலமைச்சர் தெளிவான இலக்குடன் செயல்பட்டு வருகிறார்.
குறிப்பாக, பின்தங்கிய மாவட்டங்களில் தொழில் வளர்ச்சியை மேம்படுத்துவதற்கு முன்னுரிமை அளிக்கப்படுகிறது. இதற்காக புதிய தொழிற்பூங்காக்கள் அமைப்பது, புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள் மேற்கொள்வது உள்ளிட்ட நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டு வருகின்றன.
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கடந்த 200 நாட்களில் 190 புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்தாகியுள்ளன. கடந்த ஆகஸ்ட் 13-ஆம் தேதி நடைபெற்ற முதலாவது முதலீட்டாளர்கள் மாநாட்டில் கையெழுத்தான ஒப்பந்தங்களில், 74.1 சதவீத ஒப்பந்தங்கள் செயலாக்க நிலையை எட்டியுள்ளன.
தொழில் தொடங்குவதற்கான நடைமுறைகளை எளிமைப்படுத்தும் வகையில் தமிழகத்தில் பல்வேறு சீர்திருத்தங்கள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன. தொழில் நிறுவனங்களுக்கான அனுமதிகள், ஒப்புதல்கள் மற்றும் உரிமங்களை 21 நாட்களுக்குள் வழங்குதல், வெளிப்படையான நடைமுறைகள், டிஜிட்டல் முறையில் அனுமதி வழங்குதல் உள்ளிட்ட அம்சங்கள் இதில் இடம்பெற்றுள்ளன.
கடந்த 200 நாட்களில் ரூ.2,000 கோடி ஊக்கத்தொகை வழங்கப்பட்டுள்ளது. தமிழ்நாடு ஒற்றைச் சாளர இணையதளம் 3.0 உருவாக்கப்பட்டு வருகிறது. இது 2027 ஜனவரிக்குள் பயன்பாட்டுக்கு வரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. புதிய தொழில் கொள்கையும் தயாரிக்கப்பட்டு வருகிறது. அதுவும் 2027 ஜனவரிக்குள் வெளியிடப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
தமிழ்நாடு வணிக வசதியாக்கல் சட்டத்தில் திருத்தம் மேற்கொள்ளப்பட்டு, 21 நாட்களுக்குள் அனுமதி வழங்குவதற்கான வழிவகை செய்யப்பட்டுள்ளதுடன், தாமதம் ஏற்படும் சூழலில் அபராத நடவடிக்கை எடுப்பதற்கான விதிகளும் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன.
கடந்த 200 நாட்களில் பெரிய தொழில் நிறுவனங்களிடமிருந்து பெறப்பட்ட 1,209 விண்ணப்பங்களில் 911 விண்ணப்பங்களுக்கு ஒப்புதல் வழங்கப்பட்டுள்ளது. வெற்றி தமிழகம் தொலைநோக்கு ஆவணத்தில் இடம்பெற்றுள்ள 37 திட்டங்களில், 18 திட்டங்கள் ஏற்கனவே செயலாக்க நிலைக்கு கொண்டுவரப்பட்டுள்ளன.
சிப்காட் தொழிற்பூங்காக்களில், தொழில் நிறுவனங்களுக்கு நிலம் ஒதுக்கீடு செய்வதில் வெளிப்படையான நடைமுறை பின்பற்றப்படுகிறது. இதுவரை பெறப்பட்ட 97 விண்ணப்பங்களில் 72 விண்ணப்பங்களுக்கு ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டு, சுமார் 464 ஏக்கர் நிலம் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. இந்தப் பணிகள் 21 நாட்களுக்குள் நிறைவு செய்யப்பட்டுள்ளன.
ஏற்றுமதியைப் பொறுத்தவரை, 2026-27ஆம் நிதியாண்டில் 72 பில்லியன் அமெரிக்க டாலர் ஏற்றுமதி இலக்கை மத்திய அரசு நிர்ணயித்துள்ளது. இதில், 2026 செப்டம்பர் மாதம் வரை 35 பில்லியன் அமெரிக்க டாலர் மதிப்பிலான ஏற்றுமதி எட்டப்பட்டுள்ளது.
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முதலீட்டாளர்களின் விருப்பமான மாநிலமாக தமிழகத்தை மாற்றுவதற்கு தொழில்துறை அமைச்சர் தொடர்ந்து வழிகாட்டி வருகிறார். அவர் மேற்கொண்ட வெளிநாட்டுப் பயணங்கள் மற்றும் முதலீட்டாளர்களுடனான சந்திப்புகள் மூலம் பல முதலீட்டு ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்தாகியுள்ளன.
முதலீட்டாளர்களின் திட்டங்களைச் செயல்படுத்துவதில் ஏற்படும் பிரச்சினைகளைத் தீர்த்து, தொழில் நிறுவனங்களின் வளர்ச்சிக்கு தொடர்ந்து ஆதரவளிப்போம். தொழில் நிறுவனங்கள் வளர்ந்தால் தமிழகம் வளரும்; முதலீடுகள் வேலைவாய்ப்புகளை உருவாக்கினால் இளைஞர்கள் பயனடைவார்கள்" என்று அவர் தெரிவித்தார்.