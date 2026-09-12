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15-வது சின்னிகிருஷ்ணன் புதுமைக்கான விருதுகள் 2026: சிறந்த புதுமையாளர்களை கௌரவித்த கவின்கேர், எம்எம்ஏ

"இந்தியா வல்லரசு நாடாக வளரும் வகையில் சிறிய முன்னெடுப்பாக சிறந்த சிந்தனையாளர்களுக்கு எங்கள் சார்பில் விருதுகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன" என்று கவின்கேர் நிறுவனத்தின் நிர்வாக இயக்குநர் சி.கே.ரங்கநாதன் தெரிவித்தார்.

கவின்கேர் நிறுவனத்தின் நிர்வாக இயக்குநர் சி.கே.ரங்கநாதன்- செய்தியாளர் சந்திப்பு
கவின்கேர் நிறுவனத்தின் நிர்வாக இயக்குநர் சி.கே.ரங்கநாதன்- செய்தியாளர் சந்திப்பு (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 12, 2026 at 11:34 PM IST

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சென்னை: சென்னையில், கவின் கேர்(CavinKare) நிறுவனமும் மெட்ராஸ் மேனேஜ்மென்ட் அசோசியேஷன்(MMA) அமைப்பும் இணைந்து நடத்திய 15-வது 'சின்னிகிருஷ்ணன் புதுமைக்கான விருதுகள் 2026' நிகழ்ச்சியில், சிறந்த புதுமையாளர்களும் சாதனையாளர்களும் கௌரவிக்கப்பட்டனர்.

சென்னை ஐஐடி மெட்ராஸ் ரிசர்ச் பார்க் அரங்கில் நடைபெற்ற இந்த விழாவில் கவின்கேர் நிறுவனத்தின் நிர்வாக இயக்குநர் சி.கே.ரங்கநாதன், வோல்வோ குரூப் இந்தியா (Volvo Group India) நிறுவனத்தின் தலைவரும் மேலாண் இயக்குநருமான கமல் பாலி, மெட்ராஸ் மேனேஜ்மென்ட் அசோசியேஷன் அமைப்பின் தலைவர் உன்னிகிருஷ்ணன் ஆகியோர் தலைமை விருந்தினராகக் கலந்துகொண்டார்.

விழாவில், சுகாதாரம், மருத்துவம், விவசாயம், கலை ஆகிய துறைகளில் புதுமைகளை முன்னெடுத்த நிறுவனங்களைச் சார்ந்த சாதனையாளர்களுக்கும், 'கிரேட் ஐடியாஸ்' பிரிவில் புதிய சிந்தனைகளை முன்னிறுத்திய நம்பிக்கைக்குரிய புதுமையாளர்கள் 10 பேருக்கும் 15-வது 'சின்னிகிருஷ்ணன் புதுமைக்கான விருதுகள் 2026' வழங்கி சிறப்பிக்கப்பட்டன.

நிகழ்ச்சியில் பேசிய கவின்கேர் நிறுவனத்தின் நிர்வாக இயக்குநர் சி.கே.ரங்கநாதன், "புதுமை என்பது எப்போதும் முழுமையாக உருவாக்கப்பட்ட ஒரு தயாரிப்பில் இருந்து தொடங்க வேண்டிய அவசியமில்லை; சில நேரங்களில் அது ஒரு கேள்வி அல்லது வழக்கமான நடைமுறைகளுக்கு சவால் விடுக்கும் சிந்தனையில் இருந்தும் தொடங்கலாம்" என்று தெரிவித்தார்.

இதனைத் தொடர்ந்து பேசிய மெட்ராஸ் மேனேஜ்மென்ட் அசோசியேஷன் தலைவர் உன்னிகிருஷ்ணன், "இந்த ஆண்டு இந்தியா முழுவதிலும் இருந்து 850-க்கும் மேற்பட்ட பெயர்கள் பரிந்துரைக்கப்பட்டன. இது இந்தியாவின் புத்தாக்க சூழல் வேகமாக வளர்ந்து வருவதை வெளிப்படுத்துகிறது. இதன் மூலம் புத்தாகத்தை மையமாக கொண்ட தொழில்கள் அதிகரித்து வருவதை காண முடிகிறது" என்று தெரிவித்தார்.

வோல்வோ குரூப் இந்தியா நிறுவனத்தின் தலைவரும் மேலாண் இயக்குநருமான கமல் பாலி பேசுகையில், "ஒரு பிரச்சனையை கண்டறிந்து அதற்கான பதிலை கண்டறிவதே பெரிய விருதுக்கு சமமாகும். இன்றைய தினம் வழங்கப்படும் விருதுகள், சின்னிகிருஷ்ணன் அவர்களின் கண்டுபிடிப்புகளுக்கு ஏற்ப படைக்கப்பட்டுள்ளன. தேசத்தின் கண்டுபிடிப்புகள், உலகம் முழுவதும் உள்ள நாடுகளின் மத்தியில் ஒரு நாட்டின் செல்வத்தினை எடுத்துரைக்கின்றன.

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செயற்கை நுண்ணறிவு மற்றும் அதனைச் சார்ந்த தொழில்நுட்பங்களை பயன்படுத்துவதை விட மக்கள் வாழத் தகுந்த நகரங்களை உருவாக்க வேண்டும். ஒரு கண்டுபிடிப்பின் பின்னால் இருக்கும் சிந்தனை புரிகிறது, இல்லையா என்பது முக்கியமில்லை. இந்த கண்டுபிடிப்பின் மூலம் புதிய வாய்ப்புகள் அல்லது பலன்கள் மக்களுக்கு கிடைக்கிறதா என்பதே முக்கியமானது" என்றார்.

பின்னர், கவின்கேர் நிறுவனத்தின் நிர்வாக இயக்குநர் சி.கே.ரங்கநாதன், செய்தியாளர்களிடம் கூறுகையில், "இன்றைய தினம், சின்னிகிருஷ்ணனின் நினைவு முன்னிட்டு 15-வது புத்தாக்க விருதுகள் வழங்கும் விழா நடைபெற்றது. இதில், சுகாதாரம் முதல் வேளாண் தொழில்நுட்பம் வரை புதுமையை முன்னெடுத்த மூன்று தொழில் முயற்சிகளுக்கு இன்னோவேஷன் விருதுகள் வழங்கப்பட்டு, புதுமை படைப்பாளிகளை கௌரவித்தோம்.

'கிரேட் ஐடியாஸ்' பிரிவில் புதிய சிந்தனைகளை முன்னிறுத்தி 10 நம்பிக்கைக்கு உரிய யோசனைகளை வழங்கிய நபர்களுக்கு விருதுகளை வழங்கி கௌரவித்தோம்.

பல்வேறு நபர்களுக்கு புதிய சிந்தனைகள் இருக்கும். ஆனால் அதனை செயல்பாட்டுக்கு கொண்டு வருவதற்கு தயக்கம் இருக்கும். மக்களுக்கு பலனளிக்கும் சிந்தனைகள் வெளிவர வேண்டும். இந்தியா வல்லரசு நாடாக வளரும் வகையில் சிறிய முன்னெடுப்பாக சிறந்த சிந்தனை படைத்தவர்களுக்கு எங்களின் சார்பில் விருதுகள் வழங்கப்பட்டுள்ளது.

நிச்சயம் இது வளர்ந்து வரும் இளைஞர்களுக்கு ஊக்குவிக்கும் விதமாக அமையும். குறிப்பாக பாமர மக்களுக்கு பலனளிக்கும் வகையிலான புதிய கண்டுபிடிப்புகளை வெளிக்கொண்டு வரும் வகையில் இந்த நிகழ்ச்சியினை நடத்தியுள்ளோம்.

இத்தகைய புதுமையான சிந்தனைகளை அடையாளம் கண்டு ஊக்குவிப்பதற்கும், அர்த்தமுள்ள தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் திறன் கொண்ட தொழில் முனைவோருக்கு ஆதரவு அளிக்கவும் சின்னிகிருஷ்ணன் இன்னோவேஷன் விருது ஒரு முக்கிய தளமாக அமையும்" என்றார்.

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