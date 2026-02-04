ETV Bharat / bharat

மணிப்பூர் முதல்வராக பதவியேற்றார் யும்நம் ஹேமந்த் சிங்

புதிதாக பொறுப்பேற்ற முதல்வர் யும்நம் ஹேமந்த் சிங் தலைமையிலான பாஜக அரசு கலவரத்தை கட்டுப்படுத்தி மீண்டும் அமைதியை நிலைநாட்ட என்ன மாதிரியான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளும் என்ற எதிர்பார்ப்பு தற்போது அதிகம் எழுந்துள்ளது.

மணிப்பூர் முதல்வராக யும்நம் ஹேமந்த் சிங் பதவியேற்பு
மணிப்பூர் முதல்வராக யும்நம் ஹேமந்த் சிங் பதவியேற்பு (ANI)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : February 4, 2026 at 7:29 PM IST

இம்பால்: மணிப்பூரில் குடியரசுத் தலைவர் ஆட்சி விலக்கப்பட்ட அடுத்த சில மணி நேரத்திலேயே, அந்த மாநிலத்தின் புதிய முதல்வராக யும்நம் ஹேமந்த் சிங் பதவியேற்றார்.

வட கிழக்கு மாநிலங்களில் ஒன்றான மணிப்பூரில் கடந்த 2023-ம் ஆண்டு இரண்டு சமூகங்களுக்கு இடையே பெரிய அளவில் வன்முறை ஏற்பட்டது. இந்த வன்முறையில் 250-க்கும் மேற்பட்டவர்கள் உயிரிழந்ததாக கூறப்படுகிறது. மேலும், ஆயிரக்கணக்கானவர்கள் அங்கிருந்து பல்வேறு மாநிலங்களுக்கு இடம் பெயர்ந்தனர். மணிப்பூரில் பாஜக ஆட்சி நடைபெற்று வந்த நிலையில், கலவரத்தை கட்டுப்படுத்த மத்திய அரசு எவ்வித நடவடிக்கையையும் எடுக்கவில்லை என எதிர்க்கட்சிகள் தொடர்ந்து குற்றஞ்சாட்டி வந்தன.

மேலும், அப்போது மணிப்பூரை ஆண்ட பாஜக அரசு கலவரத்தை கட்டுப்படுத்த திணறிய நிலையில், அந்த மாநில முதல்வராக இருந்த பாஜகவை சேர்ந்த பிரேன் சிங் தனது பதவியை கடந்த 2025 பிப்ரவரி 9 ஆம் தேதி ராஜிநாமா செய்தார். அதைத் தொடர்ந்து மணிப்பூர் சட்டப் பேரவை முடக்கி வைக்கப்பட்டது. மேலும், பிப்ரவரி 13 ஆம் தேதி அந்த மாநிலத்தில் குடியரசுத் தலைவர் ஆட்சி அமல்படுத்தப்பட்டது.

இதனிடையே, பாஜக மீண்டும் ஆட்சி அமைக்க வேண்டும் என அந்த மாநில பாஜக எம்எல்ஏக்கள் டெல்லி பாஜக தலைமைக்கு அழுத்தம் கொடுத்து வந்த நிலையில், நேற்று பாஜக சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் கூட்டம் தலைநகர் இம்பாலில் நடைபெற்றது. இதில், யும்நம் ஹேமந்த் சிங் பாஜக சட்டமன்ற கட்சி தலைவராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார். இதைத்தொடர்ந்து அந்த மாநில ஆளுநர் அஜய்குமார் பல்லாவை சந்தித்து ஆட்சி அமைக்க உரிமை கோரினார்.

இந்நிலையில், புதிய அரசு பதவியேற்க வசதியாக மாநிலத்தில் அமல்படுத்தப்பட்டிருந்த குடியரசுத் தலைவர் ஆட்சியை மத்திய அரசு இன்று மாலை விலக்கிக் கொண்டது. அடுத்த சில மணி நேரத்திலேயே இம்பாலில் உள்ள ஆளுநர் மாளிகையில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் மணிப்பூர் முதல்வராக யும்நம் ஹேமந்த் சிங் பதவியேற்றுக் கொண்டார். துணை முதல்வர்களாக நெம்சா கிப்கென் மற்றும் லோசி டிகோ பொறுப்பேற்றார்கள். பதவியேற்பு விழாவில் பாஜக மூத்த தலைவர்கள் மற்றும் நிர்வாகிகள் கலந்து கொண்டனர்.

கடந்த இரண்டு வருடங்களுக்கு மேலாக மணிப்பூரில் கலவரம் நடைபெற்று வந்த நிலையில், தற்போது கலவரம் ஓரளவு கட்டுப்பாட்டில் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. புதிய அரசு பொறுப்பேற்றுள்ள நிலையில், கலவரத்தை கட்டுப்படுத்த நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கைகளும் எழுந்துள்ளன. பாஜக அரசு கலவரத்தை கட்டுப்படுத்தி மீண்டும் அமைதியை ஏற்படுத்த என்ன மாதிரியான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளும் என்ற எதிர்பார்ப்பு தற்போது அதிகம் எழுந்துள்ளது.

