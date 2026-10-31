வகுப்பறையில் புகுந்து மாணவியை ரம்பத்தால் தாக்கி விட்டு தப்பிய இளைஞர் - ஆந்திராவில் பரபரப்பு
மாணவியின் உறவினர்கள், முதலமைச்சர் சந்திரபாபு நாயுடுவிடம் தொலைபேசி மூலமாக பேசினர்; அப்போது, அவர்களுக்குத் தேவையான அனைத்து உதவிகளும் செய்து தரப்படும் என்று சந்திரபாபு நாயுடு உறுதியளித்தார்.
Published : October 31, 2026 at 6:10 PM IST
அனந்தபூர் (ஆந்திரா): ஆந்திர மாநிலம், அனந்தபூர் மாவட்டத்தில் பள்ளி வகுப்பறைக்குள் புகுந்து பத்தாம் வகுப்பு மாணவியை ரம்பத்தால் தாக்கி விட்டு இளைஞர் ஒருவர் தப்பியோடிய சம்பவம் பரபரப்பையும், அதிர்ச்சியையும் ஏற்படுத்தி உள்ளது.
அனந்தபூர் மாவட்டம், ராப்தாடு தாலுகாவில் உள்ள அரசு உயர்நிலைப் பள்ளியில்தான் இந்த சம்பவம் நடந்துள்ளது. பள்ளி வகுப்பறையில் ஆசிரியர் பாடம் நடத்திக் கொண்டிருந்தபோது உள்ளே புகுந்த அந்த இளைஞர், அந்த மாணவியை ரம்பத்தால் தாக்கியுள்ளார். இதில், அந்த மாணவியின் முகம், தலை, முதுகு ஆகிய இடங்களில் பலத்த காயம் ஏற்பட்டது. அப்போது தடுக்க வந்த மற்றொரு மாணவியையும் அவர் தாக்கி விட்டு அவர் தப்பியோடிவிட்டார்.
இதையடுத்து காயமடைந்து உயிருக்கு ஆபத்தான நிலையில் இருந்த அந்த மாணவி, அனந்தப்பூர் அரசு மருத்துவமனைக்கு சிகிச்சைக்காக கொண்டு செல்லப்பட்டார்.
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பள்ளி வளாகத்தில் நடந்த சம்பவத்தால் ஆசிரியர்களும், மாணவிகளும் பீதி அடைந்தனர். இதுகுறித்து காவல் துறைக்கு தகவல் கொடுத்தனர். தகவல் அறிந்து வந்த போலீசார், விசாரணையைத் தொடங்கி இருப்பதுடன், தப்பியோடிய இளைஞரை தேடி வருகின்றனர்.
இந்த சம்பவம் குறித்து அனந்தபூர் டிஎஸ்பி அஸ்வின் மணிதீப் காகுமானு, ஏ.என்.ஐ.க்கு அளித்த பேட்டியில், "ராப்தாடு தாலுகாவில் உள்ள அரசு உயர்நிலைப் பள்ளியின் வகுப்பறையில் இந்த தாக்குதல் சம்பவம் நடந்துள்ளது. அந்த இளைஞர், மாணவியை ரம்பத்தால் கொடூரமாக தாக்கியுள்ளார்" என்று தெரிவித்தார்.
இதற்கிடையே, காயமடைந்த மாணவிக்கு அனந்தபூர் அரசு மருத்துவமனையின் அவசர சிகிச்சை பிரிவில், மருத்துவர்கள் அறுவை சிகிச்சை செய்துள்ளனர்.
ஆந்திர முதல்வர் கவலை
இந்நிலையில், பள்ளி வகுப்பறையில் மாணவி தாக்கப்பட்ட சம்பவத்திற்கு ஆந்திர முதலமைச்சர் சந்திரபாபு நாயுடு ஆழ்ந்த கவலை தெரிவித்துள்ளார். மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வரும் மாணவியின் உடல்நிலை குறித்து விசாரித்ததுடன், குற்றவாளிக்கு கடுமையான தண்டனை கிடைக்கச் செய்ய வேண்டும் என்று காவல்துறை அதிகாரிகளுக்கு உத்தரவிட்டார்.
I am deeply shaken and enraged by the barbaric attack on a Class 10 student inside her classroom at Raptadu ZP High School. Attackers who target our young girls inside schools have no place in our society. I am personally tracking her recovery and have directed the medical team to give her the highest priority care. I have ordered the police to hunt down the monster responsible and deliver the harshest legal punishment swiftly.— N Chandrababu Naidu (@ncbn) October 31, 2026
இதேபோல், இந்த சம்பவம் குறித்து எக்ஸ் தளத்தில் பதிவிட்டுள்ள அமைச்சர் நாரா லோகேஷ், வகுப்பறையில் அந்த தங்கை இரத்த வெள்ளத்தில் கிடப்பதைக் கண்டு தன்னால் அழுகையை நிறுத்த முடியவில்லை என்றும், அந்த வெறியன் இரும்புக்கரம் கொண்டு ஒடுக்கப்படுவான் என்றும் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
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இதற்கிடையே, ஆளும் தெலுங்கு தேசம் கட்சியைச் சேர்ந்த அனந்தபூர் எம்எல்ஏ பரிதாலா சுனிதா, மருத்துவமனைக்குச் சென்று மருத்துவர்களிடம் மாணவியின் உடல்நலம் குறித்து கேட்டறிந்தார். பின்னர், மாணவியின் உறவினர்கள், முதலமைச்சர் சந்திரபாபு நாயுடுவிடம் தொலைபேசி மூலமாக பேசினர்; அப்போது, அவர்களுக்குத் தேவையான அனைத்து உதவிகளும் செய்து தரப்படும் என்று சந்திரபாபு நாயுடு உறுதியளித்தார்.