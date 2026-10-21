சிஜேபி நிர்வாகிகள் சௌரவ் தாஸ், அசுதோஷ் ரங்கா விடுதலை - 'நீங்கள் ஒன்றும் Gen Z இல்லை' என நீதிமன்றம் கருத்து
ஜாமீன் பத்திரத்தில் இருந்த புகைப்படத்திற்கும், ஆதார் கார்டில் இருந்த புகைப்படத்திற்கும் முரண்பாடுகள் இருந்ததே இந்த நிராகரிப்புக்குக் காரணமாக அமைந்தது.
Published : October 21, 2026 at 8:21 PM IST
புதுடெல்லி: டெல்லியில் தடையை மீறி போராட்டத்தில் ஈடுபட்டது தொடர்பாக கைது செய்யப்பட்ட கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சி நிர்வாகிகள் சௌரவ் தாஸ் மற்றும் அசுதோஷ் ரங்கா ஆகியோர் விடுதலை செய்யப்பட்டனர்.
முன்னதாக அவர்களது மனு டெல்லி உயர் நீதிமன்ற நீதிபதி சுப்ரமணியம் பிரசாத் முன்னிலையில் இன்று காலை விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது மனுதாரர்கள் தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர் அபிக் சிம்னியிடம், மனுதாரர்களின் வயது என்ன? என்று நீதிபதி கேள்வி எழுப்பினார். அதற்கு வழக்கறிஞர், சௌரவ் தாஸுக்கு 27 வயதும், அசுதோஷ் ரான்காவுக்கு 32 வயதும் ஆகிறது என்று தெரிவித்தார்.
இதை கேட்ட நீதிபதி சுப்ரமணியம் பிரசாத் நகைச்சுவையாக, 'அப்படியானால் நீங்கள் ஒன்றும் 'ஜென் ஜி' இளைஞர்கள் இல்லை' என்று குறிப்பிட்டார். மேலும், ஜென் ஜி என்றால் என்ன? என்றும் நீதிமன்றம் கேள்வி எழுப்பியது.
1997-ஆம் ஆண்டிற்கு பிறகு பிறந்தவர்களே 'ஜென் ஜி' என்று அழைக்கப்படுகிறார்கள் என்ற தகவல் நீதிமன்றத்திற்கு தெரிவிக்கப்பட்டதும், 'அப்படியென்றால் நீங்கள் நிச்சயமாக ஜென் ஜி இல்லை' என்று நீதிபதி மீண்டும் புன்னகையுடன் தெரிவித்தார்.
விசாரணையின் போது, கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சியின் நோக்கம் மற்றும் போராட்டத்தின் பின்னணி குறித்து கேள்வி எழுப்பிய நீதிபதி சுப்பிரமணியம் பிரசாத், 'மனிதர்கள் அதே நபர்களாக தான் இருக்கிறார்கள். ஆனால் அவர்கள் கையில் எடுக்கும் போராட்டப் பிரச்சினைகள் மட்டும் மாறிக் கொண்டே இருக்கின்றன' என்று கூறினார்.
சட்டம் ஒழுங்கு சீர்குலைவு மற்றும் பொது அமைதிக்கு குந்தகம் ஏற்படும் என்ற அச்சம் இருக்கும் போது இத்தகைய கேள்விகள் மிக முக்கியத்துவம் பெறுகின்றன என்று நீதிபதி குறிப்பிட்டார். மேலும், காவல் துறையினரின் பாதுகாப்பு தடுப்புகளை உடைத்துக் கொண்டு உள்ளே நுழைவது போன்ற சம்பவங்கள், மற்றவர்களையும் சட்டத்தை மீறுவதற்குத் தூண்டும் என்றும் நீதிபதி எச்சரித்தார்.
சிறப்பு நிர்வாக மாஜிஸ்திரேட் நீதிமன்றம் மனுதாரர்களின் பிணை உத்தரவாதங்களை இன்று பிற்பகல் 2 மணிக்கு மறுபரிசீலனை செய்யவிருந்ததால், உயர் நீதிமன்றம் இறுதி உத்தரவு எதையும் பிறப்பிக்க விரும்பவில்லை என்று கூறிய நீதிபதி, முதலில் கீழ் நீதிமன்ற நடைமுறைகளை எதிர் கொள்ளுமாறும், தேவைப்பட்டால் சீராய்வு நீதிமன்றத்தை அணுகுமாறும் அறிவுறுத்தினார்.
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இதனை ஏற்றுக் கொண்ட மனுதாரர்களின் வழக்கறிஞர், தங்களது மனுவை திரும்பப் பெற்றுக் கொண்டார்.
கடந்த அக்டோபர் 13 அன்று, டெல்லி ஜந்தர் மந்தர் பகுதியில் போராட்டம் நடத்துவதற்காக ஒதுக்கப்பட்ட இடத்தை விடுத்து, தடை செய்யப்பட்ட பகுதிக்குள் பாதுகாப்பு தடுப்புகளை தாண்டி அத்துமீறி நுழைந்ததாக சௌரவ் தாஸ் மற்றும் அசுதோஷ் ரங்கா ஆகிய இருவரையும் டெல்லி போலீஸார் கைது செய்தனர்.
அக்டோபர் 14 அன்று அவர்களுக்கு 5 நாட்கள் நீதிமன்றக் காவல் விதிக்கப்பட்டு, பின்னர் அக்டோபர் 19 அன்று அது மேலும் 2 நாட்களுக்கு நீட்டிக்கப்பட்டது.
இவர்களது நடத்தை சட்டத்தின் மீதான மதிப்பின்மையைக் காட்டுவதாகவும், அமைதிக்குக் குந்தகம் விளைவிப்பதாகவும் கூறி மாஜிஸ்திரேட் நீதிமன்றம் இவர்களது ஜாமீன் உத்தரவாதங்களை நிராகரித்திருந்தது.
ஜாமீன் பத்திரத்தில் இருந்த புகைப்படத்திற்கும், ஆதார் கார்டில் இருந்த புகைப்படத்திற்கும் முரண்பாடுகள் இருந்ததே இந்த நிராகரிப்புக்குக் காரணமாக அமைந்தது.
தாங்கள் பிணை உத்தரவாதங்களைச் சமர்ப்பித்தும் தங்களை சட்டவிரோதமாக காவலில் வைத்துள்ளதாகக் கூறி இவர்கள் உயர் நீதிமன்றத்தை நாடினர்.
இருவரும் விடுதலை
இதனிடையே, சௌரவ் தாஸ் மற்றும் அசுதோஷ் ரங்கா ஆகியோரின் தடுப்புக்காவல் மற்றும் பிணை தொடர்பான விசாரணை சிறப்பு நிர்வாக மாஜிஸ்திரேட் நீதிமன்றத்திலும் இன்று நடைபெற்றது. அப்போது சிறப்பு நிர்வாக மாஜிஸ்திரேட் இருவரையும் நீதிமன்றக் காவலில் இருந்து விடுவிக்க உத்தரவிட்டார். இதனையடுத்து அவர்கள் இருவரும் டெல்லி திஹார் சிறையில் இருந்து விடுதலை செய்யப்பட்டனர்.