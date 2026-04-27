உணவு விநியோக ஊழியரை துப்பாக்கியால் சுட்டுக்கொன்ற தலைமைக் காவலர்: பீகாரி எனக் கூறி தாக்குதல்

"நீ ஒரு பீகாரி; இங்கிருந்து போ" என்று பாண்டவ் குமாரை பார்த்து காவலர் நீரஜ் பல்ஹாரா ஆவேசமாக திட்டியதாக சம்பவத்தை நேரில் பார்த்தவர் கூறியுள்ளார்.

பிரதிநிதித்துவப் படம் (IANS)
Published : April 27, 2026 at 11:48 AM IST

புதுடெல்லி: உணவு விநியோகப் பணியாளரை 'பீகாரி' எனக் கூறி தலைமைக் காவலர் அவரை துப்பாக்கியால் சுட்டுக்கொன்ற சம்பவம் 'டெல்லியில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

பீகாரை சேர்ந்த பாண்டவ் குமாரும், அவரது நண்பர் கிருஷ்ணனும் டெல்லியில் உணவு விநியோகம் செய்யும் பணியில் ஈடுபட்டு வந்துள்ளனர். இந்நிலையில், நேற்று (ஏப்ரல் 26) அதிகாலை 2.30 மணியளவில் டெல்லியில் உள்ள ஜாஃபர்பூர் கலான் பகுதியில் சாலையில் நின்று பேசிக் கொண்டிருந்தனர்.

அப்போது அங்கு வந்த தலைமைக் காவலர் நீரஜ் பல்ஹாரா, அவர்களிடம் யார், என்ன என்ற விவரங்களை விசாரித்துள்ளார். அப்போது இருவரையும் தலைமைக் காவலர் நீரஜ் பல்ஹாரா, சாதி ரீதியாக திட்டியதாக கூறப்படுகிறது.

இதனால் அவர்களுக்கு இடையே வாக்குவாதம் ஏற்பட்டுள்ளது. இதனால் ஆத்திரமடைந்த காவலர் நீரஜ் பல்ஹாரா தான் வைத்திருந்த துப்பாக்கியை எடுத்து பாண்டவ் குமாரை நோக்கி சுட்டுள்ளார். இதில், பாண்டவ் குமாரின் நெஞ்சு பகுதியில் பாய்ந்த குண்டு, பின்பக்கமாக வெளியேறி அங்கு அமர்ந்திருந்த கிருஷ்ணனின் வயிற்றுப் பகுதியில் பாய்ந்தது. இதனை பார்த்த காவலர் நீரஜ் பல்ஹாரா அங்கிருந்து தப்பியோடினார்.

பாண்டவ் குமார் (இடதுபக்கம்) மற்றும் நீரஜ் பல்ஹாரா (சிறப்பு ஏற்பாடு) (சிறப்பு ஏற்பாடு)

இதையடுத்து, அங்கிருந்தவர்கள் இருவரையும் மீட்டு அருகில் உள்ள மருத்துவமனையில் அனுமதித்தனர். எனினும், பாண்டவ் குமாரை பரிசோதித்த மருத்துவர்கள், வரும் வழியிலேயே உயிரிழந்துவிட்டதாகத் தெரிவித்தனர். கிருஷ்ணன் மருத்துவமனையில் தீவிர சிகிச்சை பிரிவில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார்.

இதுகுறித்து தகவலறிந்த ஜாஃபர்பூர் கலான் போலீசார், சம்பந்தப்பட்ட மருத்துவமனைக்குச் சென்று கிருஷ்ணனிடம் விசாரணை நடத்தினர். பின்னர் தப்பியோடிய காவலர் நீரஜ் பல்ஹாராவை போலீசார் கைது செய்தனர்.

முதற்கட்ட விசாரணையில், "பாண்டவ் குமார், கிருஷ்ணன் ஆகிய இருவரும் நண்பரின் குழந்தையின் பிறந்தநாள் கொண்டாட்டத்தில் பங்கேற்பதற்காக சென்றுள்ளனர். பின்னர் நிகழ்ச்சியை முடித்துக் கொண்டு, வீட்டின் உரிமையாளருடன் சாலையில் நின்றுப் பேசிக் கொண்டிருந்துள்ளனர்.

அப்போது சாலையின் எதிரே உள்ள இல்லத்தில் வசிக்கும் தலைமைக் காவலர் நீரஜ் பல்ஹாரா, கீழே இறங்கி வந்து அந்த இளைஞர்களுடன் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர். வாக்குவாதம் முற்றிய நிலையில் அவர் தனது துப்பாக்கியை எடுத்து பாண்டவ் குமாரை நோக்கிச் சுட்டுள்ளார்" என காவல்துறை தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

பாண்டவின் நண்பரும், நேரில் பார்த்தவருமான ரூபேஷ் குமார் கூறுகையில், "நீரஜ் பல்ஹாரா, பாண்டவ் குமாரை பார்த்து நீ ஒரு பீகாரி; இங்கிருந்து வெளியேறு என்று கூறியதாக தெரிவித்தார். தலைமைக் காவலரிடம் தொடர்ந்து விாசரணை நடைபெற்று வருகிறது.

