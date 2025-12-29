ETV Bharat / bharat

Yearender 2025: 'தடுமாறிய விமானம்; தடம் தெரியாமல் போன 260 பேரின் வாழ்க்கை' மறக்க முடியாத ஏர் இந்தியா விபத்து!

விமான விபத்துக்கான முழுமையான காரணம் வெளிவந்தால் மட்டுமே இதற்கு தொழில்நுட்ப கோளாறு காரணமா? அல்லது மென்பொருள் சிக்கலால் காரணமா? அல்லது மனிதத் தவறா? என்பது தெரிய வரும்.

விபத்துக்குள்ளான ஏர் இந்தியா விமானம்
புதுடெல்லி: இந்த ஆண்டின் மிகப்பெரிய கோர விபத்துக்களில் ஒன்றான ஏர் இந்தியா விமான விபத்தின் பாதிப்புகளில் இருந்து இந்தியார்கள் இன்னும் முழுவதும் விலகாத நிலையில், அந்த விபத்து நமக்கு கற்றுக் கொடுத்த பாடம் என்ன? விமான பாதுகாப்பு அம்சங்களில் தொழில்நுட்பரீதியாக நாம் முன்னெடுக்க வேண்டிய திட்டங்கள் என்னென்ன? என்பதை இந்த சிறப்பு தொகுப்பு மூலம் அறியலாம்.

ஜூலை 12, 2025 இந்தியர்களால் அவ்வளவு எளிதில் இந்த நாளை மறக்க இயலாது. மனிதர்களின் வாழ்க்கை நிலையில்லாதது, நொடிப்பொழுதில் மாறும் என்பதை இயற்கை மீண்டும் ஒருமுறை ஞாபகப்படுத்திய வரலாற்றின் கருப்பு நாள். தங்கள் குழந்தையை, தனது கணவனை, தன்னுடைய உற்ற நண்பனை என விமானத்தில் வழியனுப்பி விட்டு, விமான நிலையத்தின் வாசலை கூட தாண்டாதவர்களிடம், விமானத்தில் பயணித்தவர்கள் அனைவரும் உயிரிழந்து விட்டார்கள் என்று கூறினால், யாரால் தான் அதை தாங்க முடியும்?

லண்டனுக்கு போகப் போகிறோம் என்று விமான பயணத்தை நினைத்து வீட்டில் இருந்து ஆரவாரத்துடனும், மகிழ்ச்சியுடனும் கிளம்பியவர்களுக்கு அதுதான் அவர்களின் இறுதி பயணம் என்று தெரியாமல் போனது. கண்டங்கள், நாடுகள், கோள்களை கடந்து மனிதனின் விஞ்ஞான வளர்ச்சி விஸ்வரூபம் எடுத்துள்ள இந்த காலத்திலும், விபத்துக்களில் நூற்றுக்கணக்கானவர்களை தொடர்ந்து இழுந்து வருகிறோம் என்பதை ஏற்கவே மனம் தயங்குகிறது. எத்தனை எதிர்பார்ப்புகள், எத்தனை வகையான எதிர்கால நம்பிக்கைகள், அத்தனையும் நொடி பொழுதில் சிதைந்து போனது என்பதை எந்த ஒரு சாமானிய மனிதனால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை என்பதே நிதர்சனமான உண்மை.

சேதமடைந்த மருத்துவ கல்லூரி விடுதி
241 பேரின் உயிரை பறித்த கோர விபத்து

ஜூலை 12, மதியம் 1.38 மணிக்கு குஜராத்தின் அகமதாபாத்தில் உள்ள சர்தார் வல்லபாய் பட்டேல் விமான நிலையத்தில் இருந்து லண்டனுக்கு புறப்பட்ட ஏர் இந்தியா AI171 விமானம் புறப்பட்ட 38 விநாடிகளிலேயே விமானியின் கட்டுப்பாட்டை இழந்து தரையில் விழுந்து நொறுங்கியது. இந்த விபத்தில் விமானத்தில் பயணம் செய்த 242 பேரில் ஒருவரை தவிர்த்து மற்ற அனைவரும் உயிரிழந்தனர். விமானம் ஓடுதளத்தில் இருந்து புறப்படுவதும், அருகில் இருந்த கட்டடத்தின் மீது விமானம் விழுவது உள்ளிட்ட அனைத்தும் விமான நிலையத்தில் இருந்த பல்வேறு சிசிடிவி கேமராவில் பதிவானது. விமான விபத்தின் கோரத்தை இன்று நாம் அனைவரும் அறிந்துள்ளோம் என்றால், அதற்கு விமானம் விபத்தில் சிக்கிய காட்சிகள் அனைத்தும் சிசிடிவி கேமராக்களில் பதிவானதும் ஒரு முக்கிய காரணம் ஆகும்.

உயிர் பிழைத்த விஸ்வாஸ் குமார் ரமேஷ்

விமானத்தில் பயணம் செய்த 230 பயணிகள் மற்றும் 12 ஊழியர்களில் ஒரு பயணி மட்டுமே இந்த விபத்தில் உயிர் பிழைத்தார். குஜராத் மாநிலத்தை சேர்ந்த விஸ்வாஸ் குமார் ரமேஷ் என்ற அந்த இளைஞர், அவசர கால வெளியேறும் வாயிலுக்கு அருகில் இருக்கும் 11A இருக்கையில் அமர்ந்திருந்தார். அவரின் சகோதரர் விமானத்தின் பின்புறம் இருந்த வேறு ஒரு இருக்கையில் அமர்ந்திருந்தார். விமானம் விபத்துக்குள்ளாகும் போது அவர் அமர்ந்திருந்த இருக்கையில் இருந்து வெளியே தூக்கியெறியப்பட்டு தரையில் விழுந்துள்ளார். விமானம் கட்டடத்தின் மீது விழுந்து தீப்பிழம்பை கக்கிக் கொண்டு இருக்கும் காட்சிகள் தொலைக்காட்சிகளில் நேரடியாக ஒளிப்பரப்பப்பட்டு கொண்டிருக்கும் அந்த நேரத்தில், விமானம் விபத்துக்குள்ளான இடத்தில் இருந்து காயங்களோடு விஸ்வாஸ் குமார் ரமேஷ் நடந்து வந்த காட்சிகளை கண்ட யாரும், அவர் விமானத்தில் பயணித்தவர் என்பதை உடனடியாக நம்பியிருக்க மாட்டார்கள். ஆனால், வரலாற்றின் பேரதிசயமாக அவர் ஒருவர் மட்டும் உயிர் பிழைத்தார்.

விமான விபத்து நடந்த இடத்தில் கரும்புகை
என்ன நடந்தது? ஏது நடந்தது? என்று அந்த கணமே அவரிடம் செய்தியாளர்கள் பல்வேறு கேள்விகளை எழுப்பினாலும், அவர் எதற்கும் பதில் சொல்லும் மனநிலையில் இல்லாதவராக இருந்தார். விமானத்தில் பயணித்தவர்களில் 'நானும் ஒருவன்' என்ற ஒற்றை வாக்கியத்தோடு அவர்கள் அனைவரையும் கடந்து சென்றார். மனதளவில் பாதிக்கப்பட்டிருந்த அவர், பல நாட்கள் மருத்துவ சிகிச்சைக்கு பிறகு மீண்டும் லண்டன் திரும்பினார். தற்போது ஓரளவு இயல்பு நிலைக்கு திரும்பினாலும், தன்னால் முழுமையாக பழைய நிலைக்கு திரும்ப முடியவில்லை என்று வேதனையோடும், வலியோடும் அவர் தனது ஆற்றாமையை வெளிப்படுத்தியுள்ளார் .

மருத்துவ கல்லூரி மாணவர் விடுதி மீது விழுந்த விமானம்

இதனிடையே விமானம் விழுந்த இடத்தில் பி.ஜே மருத்துவக் கல்லூரியின் மாணவர் விடுதி இருந்ததால், இந்த விபத்தில் சிக்கி மருத்துவ மாணவர்கள் உள்ளிட்ட 19 பேர் பலியாகினர். மாணவர்கள் மதிய உணவு சாப்பிட விடுதிக்கு வந்த நிலையில், இந்த விமான விபத்து நிகழ்ந்தது. எதிர்கால சந்ததிகளை காப்பாற்ற வேண்டும் என்ற துடிப்புடன் மருத்துவம் படித்து வந்த மாணவர்கள், தங்களை காப்பாற்றிக் கொள்ள முடியாத நிலைக்கு தள்ளப்பட்டனர். மேலும், விமானம் விழுந்ததில் மருத்துவ மாணவர் விடுதி முழுவதும் சேதமடைந்தது.

விமான விபத்திற்கான காரணம் என்ன?

விமான விபத்துக்கள் உலக அளவில் நடக்கக் கூடியது தான் என்றாலும், அதற்கு பல்வேறு காரணங்கள் கூறப்படுகின்றன. விமானியின் பிழை, இயந்திரக் கோளாறு, மோசமான வானிலை, தொழில்நுட்ப கோளாறு உள்ளிட்டவை விமான விபத்துக்களுக்கான முக்கிய காரணங்களாக அமைகின்றன. இதனிடையே அகமதாபாத் விமான விபத்தில், எரிபொருள் கட்டுப்பாட்டு சுவிட்சுகள் (fuel cutoff switches) பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளதாக முதற்கட்ட விசாரணையில் தெரிய வந்தது.

குறிப்பாக விமானத்தின் கருப்பு பெட்டியை நீண்ட தேடுதலுக்கு பிறகு விமான போக்குவரத்து அதிகாரிகள் கண்டறிந்தனர். விமானத்தின் கருப்பு பெட்டியை பல்வேறு சோதனைகளுக்கு உட்படுத்திய தொழில்நுட்ப வல்லுநர்கள் விமான விபத்து தொடர்பாக சில தகவல்களையும் வெளியிட்டனர். குறிப்பாக, கருப்பு பெட்டியில் பதிவான குரல் பதிவில், ஒரு விமானி மற்றொரு விமானியிடம் ஏன் எரிபொருள் துண்டிக்கப்பட்டது? என்று கேள்வி எழுப்புகிறார். மற்றொரு விமானி அவ்வாறு தான் எதுவும் செய்யவில்லை என்று மறுப்பதும் பதிவாகியுள்ளது. விமான விபத்து தொடர்பான இறுதி அறிக்கை வெளி வராத நிலையில், விமானியின் மீது தவறு என்று சிலர் குற்றச்சாட்டுக்களை முன்வைத்தற்கு, விமானிகள் சங்கங்கள் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்தன.

விமானத்தின் சிதைந்த பாகங்கள்
சர்ச்சையான போயிங் 787 ட்ரீம்லைனர் விமானங்கள்

அகமதாபாத் விபத்தை தொடர்ந்து போயிங் 787 ட்ரீம்லைனர் விமானங்களின் பாதுகாப்பு அம்சங்கள் குறித்து பல்வேறு கேள்விகள் எழுந்தன. 'பாதுகாப்பிற்கு முன்னுரிமை' என்ற போயிங்கின் நோக்கம் தற்போது என்ன ஆனது? என்று பல்வேறு கேள்விகள் அந்நிறுவனத்தை நோக்கி எழுப்பப்பட்டு வருகிறது. இதற்கிடையே, போயிங்கின் தரக் குறைபாடுகள் மற்றும் போதிய சோதனைகள் இல்லாதது குறித்து முன்னாள் ஊழியர்கள் கவலை தெரிவித்துள்ளனர். மேலும், விமானத்தின் கட்டுப்பாட்டு அமைப்புகளில் உலோகத் துகள் போன்ற குறைபாடுகள் இருந்ததாகவும், தயாரிப்பின் போது தரமற்ற பணிகள் நடந்ததாகவும் முன்னாள் ஊழியர்கள் சிலர் குற்றச்சாட்டுக்களை தெரிவித்திருந்தனர்.

குறிப்பாக கடந்த 2013 ஆம் ஆண்டு ஜப்பானில் இரண்டு ட்ரீம்லைனர் விமானங்களில் தீ விபத்து ஏற்பட்ட போது அதன் லித்தியம்-அயன் பேட்டரிகள் குறித்து சந்தேகம் எழுப்பப்பட்டது. ஏர் இந்தியா விபத்து, போயிங் 787 குறித்த நீண்டகால பாதுகாப்பு புகார்களை மீண்டும் வெளிச்சத்துக்கு கொண்டு வந்துள்ளதாகவே பார்க்கப்படுகிறது. விமான விபத்துக்கான முழுமையான காரணம் வெளிவந்தால் மட்டுமே இந்த விபத்துக்கு தொழில்நுட்ப கோளாறு காரணமா? அல்லது மென்பொருள் சிக்கலால் விபத்து ஏற்பட்டதா? அல்லது மனிதத் தவறா? என்பது முழுமையாக தெரிய வரும்.

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

