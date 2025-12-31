ETV Bharat / bharat

Yearender 2025: தன்கரின் திடீர் ராஜினாமா; தமிழருக்கு அடித்த ஜாக்பாட் - நடந்தது என்ன?

2027-வரை குடியரசுத் துணைத் தலைவர் பதவியில் தன்கர் நீடிக்கலாம் என்ற நிலையில், இந்த திடீர் ராஜினாமா பின்னணியில் மறைந்திருப்பது என்ன? என்ற எதிர்க்கட்சிகள் கேள்விக்கு மத்திய அரசு பதிலளிக்க வேண்டிய கட்டாயம் ஏற்பட்டது.

முன்னாள் குடியரசுத் துணைத் தலைவர் ஜெகதீப் தன்கர்
முன்னாள் குடியரசுத் துணைத் தலைவர் ஜெகதீப் தன்கர் (PTI)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : December 31, 2025 at 8:36 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

புதுடெல்லி: 2025 ஆம் ஆண்டு இந்திய அரசியலில் கொந்தளிப்பு நிறைந்த ஆண்டாக இருந்தது என்றால் அது மிகையல்ல. அடுத்தடுத்த அரசியல் திருப்பங்கள், தேர்தல்கள், போராட்டங்கள், கைதுகள் என இந்திய அரசியல் களம் அதிரடியான திருப்பங்களை இந்த ஆண்டு அதிகம் பார்த்தது.

அந்த வகையில், மிகப்பெரும் அரசியல் திருப்பம் ஜூலை மாதம் இறுதியில் நடைபெற்றது. குடியரசுத் துணைத் தலைவர் பொறுப்பில் இருந்து விலகுவதாக ஜெகதீப் தன்கர் அதிரடியாக அறிவித்தார். உடல்நிலை காரணமாக பதவி விலகுவதாக, தன்னுடைய விலகலுக்கு அவர் காரணமும் தெரிவித்தார். ஆனால், அரசியல் ரீதியாக இந்த ராஜினாமா விவகாரத்தில் எதிர்க்கட்சிகள் பல்வேறு கேள்விகளை முன்வைத்தன.

அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்திய தன்கரின் ராஜினாமா

ஜூலை மாதம் நாடாளுமன்ற மழைக்கால கூட்டத்தொடரை முதலிரண்டு நாட்கள் தனக்கே உரிய ராஜ கம்பீரதோடு நடத்திய ஜெகதீப் தன்கர், அன்று மாலை உடல்நிலை சரியில்லாத காரணத்தால் தனது பதவியை ராஜினாமா செய்வதாக குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்முவுக்கு கடிதம் அனுப்பினார். மருத்துவரின் ஆலோசனை படி இந்த முடிவை எடுத்துள்ளதாகவும் அவர் தனது கடிதத்தில் தெரிவித்திருந்தார். இந்திய அளவில் உடல்நிலையை காரணம் காட்டி குடியரசுத் துணைத் தலைவர் ஒருவர் பதவி விலகுவது இதுவே முதல்முறை என்றாலும், நாடாளுமன்றம் நடைபெறும் நேரத்தில் இந்த திடீர் முடிவு ஏன்? என்ற சந்தேகத்தை எதிர்க்கட்சிகள் தொடர்ந்து முன்வைத்து வந்தன.

2027 ஆம் ஆண்டு வரை குடியரசுத் துணைத் தலைவர் பதவியில் தன்கர் நீடிக்கலாம் என்ற நிலையில், இந்த திடீர் ராஜினாமா பின்னணியில் மறைந்திருப்பது என்ன? என்ற கேள்விகளை காங்கிரஸ், சிபிஎம், சிபிஐ உள்ளிட்ட பல்வேறு கட்சிகள் தொடர்ந்து முன்வைத்து வந்தன. குறிப்பாக, தன்கார் வீட்டு காவலில் வைக்கப்பட்டுள்ளார் என்றும் குற்றச்சாட்டுக்களையும் அவர்கள் முன்வைத்தனர். எதிர்க்கட்சிகளின் இந்த குற்றச்சாட்டுக்களுக்கு மத்திய அரசு மறுப்பு தெரிவித்தது. பெரிய பதவியில் இருப்பவர்கள் தங்கள் பதவிக்காலம் முடியும் முன்பே ராஜினாமா செய்வது என்பது அரிதான ஒன்றாக இருக்கும் நிலையில், தன்காரின் இந்த முடிவு அரசியல் வட்டாரங்களில் அதிர்ச்சி அலைகளை ஏற்படுத்தியது.

குடியரசு துணைத் தலைவர் பதவி ஏன் முக்கியமானது?

குடியரசுத் துணைத் தலைவர் பதவி என்பது ஒரு அரசியலமைப்பு பதவி. ஏனெனில் அவர் மாநிலங்களவையின் தலைவராகவும் செயல்படுகிறார். இந்திய அரசியலமைப்பில் மக்களவையை மட்டுமே கலைக்க முடியும். மாநிலங்களவையை எத்தகையை சூழ்நிலைகளிலும் கலைக்க இயலாது. அவ்வளவு சட்ட பாதுகாப்பு உள்ள அவையின் தலைவர் பொறுப்பில் இருப்பவரின் ராஜினாமா இந்திய அளவில் அதீத முக்கியத்துவம் பெற்றதிலும் ஆச்சரியம் எதுவும் இல்லை.

உடனடியாக 'ரியாக்ட்' செய்த தேர்தல் ஆணையம்

குடிரசுத் துணைத் தலைவர் பதவியில் இருந்து தன்கர் ராஜினாமா செய்த சிறிது நேரத்திலேயே, இந்திய தேரதல் ஆணையம் புதிய குடியரசுத் துணைத் தலைவரைத் தேர்ந்தெடுப்பதற்கான செயல்முறையை அறிவித்தது. அரசியலமைப்பு சட்டப்படி குடியரசுத் துணைத் தலைவர் பதவி காலியாக இருந்தால் கூடிய விரைவில் தேர்தல் நடத்தப்பட வேண்டும். அந்த வகையில் தேர்தல் ஆணையம் எவ்வித தாமதமும் இன்றி குடியரசுத் துணைத் தலைவர் தேர்தல் அட்டவணையை அறிவித்தது. துணை குடியரசுத் தலைவர் தேர்தலில் மக்களவை மற்றும் மாநிலங்களவையை சேர்ந்த நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் ரகசிய வாக்கெடுப்பு முறை மூலம் வாக்களிப்பார்கள்.

செப்டம்பரில் தேர்தலை அறிவித்த தேர்தல் ஆணையம்

இந்திய தேர்தல் ஆணையம் செப்டம்பர் 9ஆம் தேதி குடியரசுத் துணைத் தலைவர் தேர்தல் நடைபெறும் என்று அறிவிப்பு வெளியிட்டது. இதைத்தொடர்ந்து அதற்கான ஏற்பாடுகளை தேர்தல் ஆணையம் விரைவாக மேற்கொண்ட நிலையில், எந்தவித சர்ச்சையுமின்றி குடியரசுத் துணைத் தலைவர் தேர்தல் நடைபெற்றது. தேர்தல் நடைபெற்ற அன்றே தேர்தல் முடிவு அறிவிக்கப்பட்டது.

புதிய குடியரசுத் துணைத் தலைவராக சி.பி.ராதாகிருஷ்ணன் பொறுப்பேற்பு
புதிய குடியரசுத் துணைத் தலைவராக சி.பி.ராதாகிருஷ்ணன் பொறுப்பேற்பு (DD Video Screengrab)

புதிய குடியரசுத் துணைத் தலைவர் தேர்வு

குடியரசுத் துணைத் தலைவர் தேர்தலில் ஆளும் பாஜக கூட்டணி சார்பாக சி.பி.ராதாகிருஷ்ணனும், எதிர்க்கட்சிகளின் சார்பில் தெலுங்கானாவை சேர்ந்த ஓய்வு பெற்ற உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதி சுதர்ஷன் ரெட்டியும் போட்டியிட்டனர். பாஜக கூட்டணி வேட்பாளர் சி.பி.ராதாகிருண்ஷன் 425 வாக்குகள் பெற்ற நிலையில், சுதர்ஷன் ரெட்டி 300 வாக்குகள் பெற்றார். 15 வாக்குகள் செல்லாதவைகளாக அறிவிக்கப்பட்டது. மேலும், 14 நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் வாக்களிக்கவில்லை.

தேர்தல் முடிவு வெளியான சிறிது நேரத்திலேயே சி.பி.ராதாகிருஷ்ணன் பதவியேற்றார். குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு, அவருக்கு பதவிப் பிரமாணம் செய்து வைத்தார். இதைத்தொடர்ந்து புதிய குடியரசுத் துணைத் தலைவர் மாநிலங்களவையின் தலைவராகப் பொறுப்பேற்றார்.

பதவி விலகலுக்கு பிறகு தன்கரின் நிலை என்ன?

தன்கர் மிரட்டப்பட்டார், வீட்டு காவலில் வைக்கப்பட்டுள்ளார் என்ற பேச்சுக்கள் எதிர்க்கட்சிகளால் அடிக்கடி எழுப்பப்பட்டு வந்த நிலையில், சில வார இடைவெளிக்கு பிறகு பொது நிகழ்ச்சிகளில் அவர் கலந்துகொண்டார். இதன் மூலம் தான் எவ்வித நெருக்கடிக்கும் ஆளாகவில்லை என்பதை அவர் வாய் திறக்காமலேயே தெரிவித்தார்.

குடியரசுத் துணைத் தலைவர் பதவி விலகல் முக்கியத்துவம் பெற்றது ஏன்?

இந்தியா போன்ற மிகப் பெரிய ஜனநாயக நாட்டில் குடியரசுத் துணைத் தலைவர் பதவி விலகல் உலக அளவில் எத்தகைய முக்கியத்துவம் பெறும் என்பது அனைவரும் அறிந்ததே. அந்த வகையில் எந்த ஒரு அதிகார மோதலோ அல்லது சட்ட குழப்பமோ இல்லாமல் மிக எளிதாக ஒரு தேர்தல் நடத்தி முடிக்கப்பட்டு புதிய குடியரசு துணைத் தலைவர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார். 'ஜனநாயகத்தின் தளகர்த்தா' இந்தியா தான் என்பதை உலக நாடுகளுக்கு மீண்டும் ஒருமுறை இந்த குடியரசுத் துணைத் தலைவர் தேர்தல் மூலம் இந்தியா நிரூபித்தது என்றால் அது மிகையல்ல.

TAGGED:

NEWYEAR2026
YEARENDER2025
NEW VICE PRESIDENT
குடியரசுத் துணைத் தலைவர் தேர்தல்
JAGDEEP DHANKHAR RESIGN

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.