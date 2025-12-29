Yearender 2025: பெஹல்காம் தாக்குதலும்... பாகிஸ்தானை அலறவிட்ட ஆபரேஷன் சிந்தூரும்...
ஜம்மு காஷ்மீர் யூனியன் பிரதேசத்தில் இந்த சம்பவங்களைத் தவிர பெரிய அளவில் வன்முறைகள் எதுவும் நிகழவில்லை. இதற்கு, உளவுத்துறையின் செயல்பாடுகள் மற்றும் பொதுமக்கள் மத்தியில் நிலவிய விழப்புணர்வே காரணம் என பாதுகாப்பு அதிகாரிகள் கூறுகின்றனர்.
Published : December 29, 2025 at 3:45 PM IST
ஸ்ரீநகர்: 2025-ம் ஆண்டு ஏப்ரல் 22. ஆசியாவின் சுவிட்சர்லாந்து என அழைக்கப்படும் காஷ்மீருக்கும் வழக்கம் போலவே தான் விடிந்தது. அன்று உலகமே பார்த்து அதிர்ச்சி அடையப் போகும் ஒரு வன்முறை சம்பவம் நடக்கப் போவதை அறியாமல் மக்கள் தங்கள் வழக்கமான பணிகளை மேற்கொள்ளத் தொடங்கினர்.
உலகையே உலுக்கிய பெஹல்காம் தாக்குதல் சம்பவம்
காஷ்மீரின் பைசரான் பள்ளத்தாக்கில் உள்ள பெஹல்காம் என்னுமிடத்தில் உள்நாடு மற்றும் வெளிநாடுகளைச் சேர்ந்த சுற்றுலா பயணிகள் அங்கு அரங்கேறப் போகும் கொடூர சம்பவம் பற்றி அறியாமல் குளுகுளு சீசனை அனுபவித்துக் கொண்டிருந்தனர். பச்சை பசேலென்ற பரந்து விரிந்த புல்வெளியில் குடும்பம் குடும்பாக அமர்ந்து இயற்கையின் அழகை அவர்கள் ரசித்துக் கொண்டிருந்தனர். சிலர் குதிரைகளில் சவாரி செய்து கொண்டே ரம்மியமான சூழலை பார்த்து மகிழ்ந்து கொண்டிருந்தனர். சிறுவர்கள் மற்றும் குழந்தைகள் அங்கும் இங்கும் ஓடி விளையாடிக் கொண்டிருந்தனர்.
பிற்பகல் சரியாக 2.50 மணிக்கு பயங்கர ஆயுதங்களுடன் வந்த ஒரு கும்பல், அங்கு கூடியிருந்த சுற்றுலா பயணிகள் மீது கொடூர தாக்குதல் நடத்தியது. இதில் சம்பவ இடத்திலேயே 28 பேர் உயிரிழந்தனர். உயிரிழந்தவர்களில் ஒருவர் ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தைச் சேர்ந்வர், மற்றொருவர் நேபாளத்தைச் சேர்ந்தவர். மேலும் 20-க்கும் மேற்பட்டோர் படுகாயம் அடைந்தனர். இவர்கள் கர்நாடகா, கேரளா, தமிழ்நாடு, உத்தரப்பிரதேசம், மகராஷ்டிரா, ஒடிசா, குஜராத் மற்றும் மேற்கு வங்கம் ஆகிய மாநிலங்களில் இருந்து இயற்கையின் அழகை ரசிப்பதற்காக காஷ்மீருக்கு சுற்றுலா வந்தவர்கள்.
இந்த தாக்குதலுக்கு, இந்திய அரசால் தடை செய்யப்பட்ட தீவிரவாத அமைப்புகளான லஷ்கர் இ தொய்பா மற்றும் ஹிஸ்புல் முஜாஹிதீன் ஆகியவற்றின் துணை அமைப்பான 'தி ரெசிஸ்டன்ஸ் பிரண்ட்' பொறுப்பேற்றது. இந்த சம்பவத்திற்கு உலக நாடுகள் அனைத்தும் கண்டனம் தெரிவித்தன. இந்த கொடூர சம்பவம் காஷ்மீரின் சுற்றுலாவை கடுமையாகப் பாதித்தது. இந்த சம்பவத்தை அடுத்து வெளிநாட்டு மற்றும் உள்நாட்டுப் பயணிகள் பெருமளவில் தங்கள் பயணங்களை ரத்து செய்யத் தொடங்கினர். பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளை மேம்படுத்துவதற்காக அரசும் 48 சுற்றுலாத் தலங்களையும் மூடியது.
இந்தியாவின் ஆபரேசன் சிந்தூர்
பெஹல்காம் பயங்கரவாத தாக்குதல் போன்ற எல்லை தாண்டிய பயங்கரவாதத்தை உடனடியாக நிறுத்திக் கொள்ளுமாறு பாகிஸ்தானுக்கு நேரடி எச்சரிக்கை விடுத்து இந்தியா. மேலும், பெஹல்கான் தாக்குதலுக்கு பதிலடி கொடுக்கும் வகையில், பாகிஸ்தான் உடனான நீர் பங்கீடு தொடர்பான 'சிந்து நதி நீர் ஒப்பந்த'த்தை இந்தியா நிறுத்தி வைத்தது. இதற்கு கண்டனம் தெரிவித்த பாகிஸ்தான் இது ஒரு 'போர் நடவடிக்கை' என்று அறிவித்தது. மேலும் சிம்லா ஒப்பந்தத்தை பாகிஸ்தான் நிறுத்தி வைத்தது.
இரு நாடுகளுக்கும் இடையே பதற்றம் தொடர்ந்து அதிகரித்து கொண்டே வந்தது. இந்த நிலையில், மே 9 அன்று, 'ஆபரேஷன் சிந்தூர்' என்ற பெயரில் பாகிஸ்தானில் உள்ள பயங்கரவாத அமைப்புகளின் முகாம்கள் மீது இந்திய ராணுவம் தாக்குதலை தொடங்கியது. சிந்தூர் என்பது பெண்கள் நெற்றியில் வைக்கும் குங்குமத்தை குறிப்பதாகும். எல்லை தாண்டி வந்து நடத்திய தாக்குதலில், கணவனை இழந்த பெண்களுக்கு நீதியை பெற்றுத் தருவதற்காக மேற்கொள்ளப்பட்ட ராணுவ நடவடிக்கைக்கு ஆபரேசன் சிந்தூர் என பெயரிட்டப்பட்டது.
லஷ்கர் இ தொய்பா, ஜெய்ஷ் இ முகமது மற்றும் ஹிஸ்புல் முஜாஹிதீன் போன்ற அமைப்புகளின் முகாம்களை குறி வைத்து இந்திய ராணுவம் நடத்திய வான்வெளி தாக்குதலில் 100-க்கும் மேற்பட்ட பயங்கரவாதிகள் கொல்லப்பட்டனர். நிலைமை மோசமடைவதைத் தொடர்ந்து பாகிஸ்தான் இறங்கி வந்தது. இரு நாடுகளுக்கும் இடையே ஏற்பட்ட உடன்படிக்கையின் படி இரு நாடுகளுக்கும் இடையே நிலவி வந்த பதற்றம் முடிவுக்கு வந்தது.
2025-ல் பயங்கரவாத சம்பவங்கள்
ஜம்மு காஷ்மீர் யூனியன் பிரதேச காவல் துறை தரவுகளின்படி, 2025 ஆம் ஆண்டில் நடந்த பயங்கரவாத சம்பவங்களில் 118 பேர் கொல்லப்பட்டனர். இவர்களில் 44 பேர் பயங்கரவாதிகள், 20 பேர் பாதுகாப்புப் படை வீரர்கள், 53 பேர் பொதுமக்கள் மற்றும் அடையாளம் தெரியாத ஒருவர் அடங்குவர்.
ஜம்மு காஷ்மீரில் அக்டோபர் மற்றும் நவம்பர் மாதங்கள் இந்த ஆண்டின் அமைதியான மாதங்களாக இருந்தன. அதே சமயம், ஏப்ரல் மற்றும் மே மிகவும் வன்முறை நிறைந்த மாதங்களாக இருந்தன. ஏப்ரல் மாதம் நடந்த வன்முறைகளில் 43 உயிரிழப்புகளும், மே மாதம் 37 உயிரிழப்புகளும் பதிவாகியுள்ளன.
ஈடிவி பாரத் சேகரித்த தகவல்கள் மற்றும் புள்ளிவிவரங்களின்படி, 2020-க்குப் பிறகு காஷ்மீரில் மிகவும் கொடிய மாதமாக 2025-ம் ஆண்டு ஏப்ரல் இருந்தது. அப்பாவி பொதுமக்களின் உயிரிழப்பு 15 ஆண்டுகளில் இல்லாத அளவுக்கு உச்சத்தை எட்டியது.
ஏப்ரல் மற்றும் மே மாதங்களில் வன்முறைகள் அரங்கேறிய போதும், அடுத்த சில மாதங்கள் தொடர்பாக கிடைத்த அதிகாரப்பூர்வ தரவுகள் ஒரு வியத்தகு மாற்றத்தைக் காட்டின. 2025-ம் ஆண்டு ஜனவரி மாதம் இரண்டு தசாப்தங்களில் அமைதியான தொடக்கமாக இருந்தது. ஜூன் மாதத்திலும் வன்முறை குறைந்து 2 உயிரிழப்புகள் மட்டுமே பதிவாகியிருந்தது.
ஆண்டின் இரண்டாம் பாதியில் இந்த அமைதியான போக்கு மேலும் நீடித்தது. செப்டம்பர் மாதம் இரண்டு தசாப்தங்களுக்கும் மேலாக மிகவும் அமைதியான மாதமாக இருந்தது. இந்த மாதத்தில் பொதுமக்கள் உயிரிழப்புகள் எதுவும் இல்லை. அக்டோபர் மாதம், கடந்த 25 ஆண்டுகளுக்குப் பின் முதல் முறையாக பொதுமக்கள் உயிரிழப்புகள் எதுவும் ஏற்படாத மாதமாக இருந்தது.
வெடித்துச் சிதறிய காவல் நிலையம்
நவம்பர் மாதமும் அமைதியாகவே சென்று கொண்டிருந்தது. ஆனால் கைப்பற்றப்பட்ட வெடிபொருட்கள் தடயவியல் குழுவினர் பரிசோதனை செய்த போது நௌகாம் காவல் நிலையம் 14-ம் தேதி வெடித்துச் சிதறியது. இந்த 'தற்செயலான வெடிவிபத்தில்' காவல் துறை அதிகாரிகள் மற்றும் பொதுமக்கள் உட்பட 9 பேர் உயிரிழந்தனர். மேலும் பலர் காயமடைந்தனர். இது ஒரு பயங்கரவாதச் செயல் அல்ல, மாறாக ஒரு 'விபத்து' என்று அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.
ஜம்மு காஷ்மீர் யூனியன் பிரதேசத்தில் இந்த சம்பவங்களைத் தவிர பெரிய அளவில் வன்முறைகள் எதுவும் நிகழவில்லை. இதற்கு, உளவுத்துறையின் செயல்பாடுகள் மற்றும் பொதுமக்கள் மத்தியில் நிலவிய விழப்புணர்வே காரணம் என பாதுகாப்பு அதிகாரிகள் கூறுகின்றனர். ஜம்மு காஷ்மீர் காவல் துறையும், மத்திய படைகளுக்கும் இடையிலான சிறந்த ஒருங்கிணைப்பும் இதற்கு காரணம் என கூறுகின்றனர்.