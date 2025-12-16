பனிமூட்டத்தால் அடுத்தடுத்து மோதி தீப் பற்றி எரிந்த பேருந்துகள்: 4 பேர் உயிரிழப்பு, 50-க்கும் மேற்பட்டோர் படுகாயம்
விரைந்து வந்த தீயணைப்புப் படை வீரர்கள் தீயைக் கட்டுக்குள் கொண்டு வந்தனர். தீப்பற்றி எரிந்த வாகனங்கள் தற்போது சம்பவ இடத்திலிருந்து அகற்றப்பட்டன என்று மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் தெரிவித்தார்.
Published : December 16, 2025 at 10:06 AM IST
மதுரா: கடும் பனிமூட்டம் காரணமாக டெல்லி - ஆக்ரா யமுனை விரைவுச் சாலையில் அடுத்தடுத்து 4 பேருந்துகள் மோதிக் கொண்டதில் பெரும் தீ விபத்து ஏற்பட்டது. இதில் 4 பேர் உயிரிழந்தனர். 50-க்கும் மேற்பட்டோர் படுகாயம் அடைந்தனர்.
உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் மதுரா மாவட்டத்தின் பால்தேவ் காவல் நிலையப் பகுதியில் இன்று அதிகாலை இந்த சம்பவம் நிகழ்ந்தது. கடும் பனிமூட்டம் காரணமாக, நான்கு பேருந்துகள் மற்றும் ஒரு கார் மோதியதில் பெரும் தீ விபத்து ஏற்பட்டது. விபத்து குறித்த தகவல் கிடைத்ததும், காவல் துறையினர் மற்றும் தீயணைப்புப் படை வீரர்கள் உடனடியாக சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து மீட்புப் பணியில் ஈடுபட்டனர்.
இது தொடர்பாக மதுரா மாவட்ட ஆட்சியர் சந்திரபிரகாஷ் சிங் கூறுகையில், "இன்று அதிகாலை யமுனை விரைவுச் சாலையில் ஒரு துரதிர்ஷ்டவசமான சம்பவம் நிகழந்தது. இந்த விபத்தால் பேருந்துகள் மற்றும் கார் தீப்பிடித்து எரிந்தன. இதில் 4 பேர் உடல் கருகி சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தனர். 25 பயணிகள் படுகாயம் அடைந்தனர். காயமடைந்தவர்கள் பால்தேவ் ஆரம்ப சுகாதார மையம் மற்றும் மாவட்ட மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
இந்த விபத்தில் உயிர் தப்பிய பயணிகள் அனைவரும் அரசுப் பேருந்துகள் மூலம், அவரவர் சொந்த ஊருக்கு அனுப்பப்படுவார்கள். கடும் பனிமூட்டம் காரணமாக யமுனை விரைவுச் சாலையில் இந்த விபத்து நிகழ்ந்தது. இது தொடர்பாக தொடர்ந்து விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது" என்றார்.
மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் ஷ்லோக் குமார் கூறுகையில், "செவ்வாய்க்கிழமை அதிகாலை, யமுனை விரைவுச் சாலையில் உள்ள பல்தேவ் காவல் நிலையப் பகுதியில், கடும் பனிமூட்டம் காரணமாக, அயோத்தியிலிருந்து டெல்லிக்குச் சென்ற பேருந்துகள் மோதிக் கொண்டன. அதைத் தொடர்ந்து பேருந்துகள் தீப்பிடித்து எரிந்தன.
சம்பவம் குறித்த தகவல் கிடைத்த உடன், காவல் துறை அதிகாரிகளும் தீயணைப்புப் படையினரும் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து சென்று தீயைக் கட்டுக்குள் கொண்டு வந்தனர். தீப்பற்றி எரிந்த வாகனங்கள் தற்போது சம்பவ இடத்திலிருந்து அகற்றப்பட்டன" என்றார்.
இந்த நிலையில், இந்த விபத்தில் காயம் அடைந்தவர்களின் முதற்கட்ட பட்டியலை மதுரா மாவட்ட நிர்வாகம் வெளியிட்டுள்ளது. அவர்களில் பி.கே. சர்மா (77), கிஷன் சிங் (50), ஷாலு (30), அஜய் குமார் (32), பிரியங்கா (27), தேவ் ராய் (45), ஸ்ரீகாந்த் குமாரி (30), ஆஷிஷ் ஸ்ரீவஸ்தவா (28), உஸ்மான் (50), அமன் யாதவ் (28), முகன் கான் (26), சுமன் யாதவ் (25), பவன் குமார் (30), முபீன் கான் (25), கன்ஷ்யாம் (40) ஆகியோர் அடங்குவர்.
தீ விபத்து குறித்த தகவல் கிடைத்ததும், தீயணைப்பு படையினர் விரைந்து வந்து தீயை அணைக்கும் பணியில் ஈடுபட்டதாக சம்பவத்தை நேரில் பார்த்தவர்கள் தெரிவித்தனர். மேலும், காயம் அடைந்தவர்களை மருத்துவமனைக்கு அழைத்துச் செல்ல 20 ஆம்புலன்ஸ்களும் வரவழைக்கப்பட்டன. காயமடைந்தவர்கள் ஆக்ரா மற்றும் மதுரா மாவட்ட மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டனர்.