ETV Bharat / bharat

உலகிலேயே உயரம் குறைந்த பெண் ஜோதி ஆம்கே; பெலகாவி மாநகராட்சிக்கு திடீர் வருகை

'பிக் பாஸ்' மற்றும் ஹாலிவுட்டின் புகழ் பெற்ற 'அமெரிக்கன் ஹாரர் ஸ்டோரி' உள்ளிட்ட பல சர்வதேசத் தொடர்களில் நடித்து உலகப் புகழ் பெற்றார் ஜோதி ஆம்கே.

பெலகாவி மாநகராட்சி மேயருடன் ஜோதி ஆம்கே
பெலகாவி மாநகராட்சி மேயருடன் ஜோதி ஆம்கே (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 12, 2026 at 4:07 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

பெலகாவி: உலகிலேயே உயரம் குறைந்த பெண் என்று கின்னஸ் புத்தகத்தில் இடம் பிடித்த ஜோதி ஆம்கே, கர்நாடக மாநிலம் பெலகாவி மாநகராட்சி அலுவலகத்திற்கு திடீரென வருகை தந்தது அங்கிருந்த அதிகாரிகள் மற்றும் பொதுமக்களிடையே பெரும் ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சிகள் மற்றும் சமூக வலைத்தளங்களில் மட்டுமே பார்த்து ரசித்தவரை நேரில் கண்ட பெலகாவி மக்கள், அவருடன் புகைப்படம் மற்றும் செல்ஃபி எடுக்க ஆர்வத்துடன் திரண்டனர்.

மகாராஷ்டிர மாநிலம் நாக்பூரை சேர்ந்த 32 வயதான ஜோதி ஆம்கே, பெலகாவி நகரில் உள்ள ஒரு தனியார் ஷோரூம் திறப்பு விழா நிகழ்வுக்காக வந்திருந்தார். நிகழ்ச்சி முடிந்ததும், பெலகாவி மாநகராட்சி அலுவலகத்தை நேரில் பார்க்க வேண்டும் என்ற தனது ஆசையின் காரணமாக அங்கு திடீர் விசிட் அடித்தார்.

மாநகராட்சி அலுவலகத்திற்குள் நுழைந்த அவரை, அங்கிருந்த அதிகாரிகள் மற்றும் ஊழியர்கள் வியப்புடன் வரவேற்றனர். அலுவலகத்தை முழுமையாக சுற்றிப் பார்த்த அவர், அங்கிருந்தவர்களுடன் உரையாடினார்.

மாநகராட்சி அலுவலகத்தை பார்வையிட்ட பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய ஜோதி ஆம்கே, தனது மகிழ்ச்சியை பகிர்ந்து கொண்டார். அப்போது அவர், "நான் முதன்முறையாக பெலகாவி நகருக்கு வந்துள்ளேன். இந்த அழகான நகரத்தை பார்க்கவும், இங்குள்ள அன்பான மக்களுடன் நேரடியாகப் பேசவும் வாய்ப்பு கிடைத்தது என்னுடைய அதிர்ஷ்டம். மாநகராட்சி அலுவலகத்தைப் பார்க்க வேண்டும் என்ற என் ஆசை இன்று நிறைவேறியுள்ளது" என்றார்.

யார் இந்த ஜோதி ஆம்கே?

கின்னஸ் புத்தகத்தின் தகவலின்படி, ஜோதி ஆம்கே வெறும் 2 அடி 0.7 இன்ச் (62.8 செ.மீ) உயரமும், 5 கிலோ எடையும் மட்டுமே கொண்டவர். 'அகோண்ட்ரோபிளாசியா' (Achondroplasia) எனப்படும் மரபணுரீதியான வளர்ச்சி குறைபாட்டின் காரணமாக ஐந்து வயதுக்கு பிறகு இவரது வளர்ச்சி முற்றிலும் தடைபட்டது.

தனது 18-வது வயதில் உலகின் உயரம் குறைந்த பெண் என்று கின்னஸ் புத்தகத்தில் இடம்பிடித்த இவர், இந்தியாவின் 'பிக் பாஸ்' மற்றும் ஹாலிவுட்டின் புகழ் பெற்ற 'அமெரிக்கன் ஹாரர் ஸ்டோரி' உள்ளிட்ட பல சர்வதேசத் தொடர்களில் நடித்து உலகப் புகழ் பெற்றார்.

பெலகாவி மாநகராட்சி அலுவலத்தில் ஜோதி ஆம்கே
பெலகாவி மாநகராட்சி அலுவலத்தில் ஜோதி ஆம்கே (ETV Bharat)

பெலகாவி மாநகராட்சிக்கு ஜோதி ஆம்கே வந்த நிகழ்வு, தற்போது கர்நாடக மற்றும் மகாராஷ்டிர எல்லைப் பகுதி மக்களிடையே இணையத்தில் பெரும் வைரலாகப் பகிரப்பட்டு வருகிறது.

TAGGED:

JYOTI AMGE
BELGAUM METROPOLITAN CORPORATION
THE MOST DWARF WOMAN IN THE WORLD
WORLDS SHORTEST WOMAN

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.