ETV Bharat / bharat

கர்நாடகாவில் சிக்கிய 'ராட்சசன்'... உலகிலேயே மிகப்பெரிய 'அந்து பூச்சி' இதுதான்; எவ்ளோ பெருசு தெரியுமா?

இந்த அட்லஸ் அந்து பூச்சி, பெரும்பாலான நேரங்களை ஓய்வெடுப்பதிலும், இனப்பெருக்கத்திலும் மட்டுமே செலவழிப்பதாக பூச்சியியல் வல்லுநர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.

கர்நாடகாவில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட உலகிலேயே மிகப்பெரிய அந்து பூச்சி
கர்நாடகாவில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட உலகிலேயே மிகப்பெரிய அந்து பூச்சி (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 30, 2025 at 2:35 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

கார்வார்: உலகிலேயே மிகப் பெரிய அந்து பூச்சி (MOTH) கர்நாடகா மாநிலத்தில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது. மிக மிக அரிய வகையான இந்த அந்து பூச்சி, 'அட்டாக்கஸ் அட்லஸ்' என்ற வகையை சேர்ந்தது என்று பூச்சியியல் நிபுணர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.

அந்து பூச்சி என்றால் என்னவோ, ஏதோ என நினைத்து விட வேண்டாம். நம் வீடுகளிலும், செடி கொடிகளிலும் அடிக்கடி நாம் பார்த்து பழக்கப்பட்ட பூச்சி வகை தான் இது. ஆங்கிலத்தில் 'மோத்' (MOTH) என்றழைக்கப்படும், இந்த அந்து பூச்சி, பட்டாம்பூச்சியின் நெருங்கிய உறவு ஆகும்.

பட்டாம்பூச்சி பல வகை வண்ணங்களில் நம் கண்களை ஈர்க்கும். ஆனால், அந்து பூச்சி கண்கவர் வண்ணங்கள் ஏதுமின்றி, வெறும் பிரவுன் அல்லது பட்டை நிறத்திலோ காணப்படும். பட்டாம் பூச்சிகள் பகலில் திரியும். அந்து பூச்சிகள் இரவில் மட்டுமே வெளியே வரும். பட்டாம்பூச்சி அமரும் போது பின்புறமாக தனது இறக்கைகளை மடித்து வைத்திருக்கும். அந்து பூச்சி பின்புறமாக விரித்து வைத்திருக்கும்.

அதனால் பலர், அந்து பூச்சியை ஒரு வகை பாச்சான் என நினைத்துக் கொள்வர். இதனால் பலர் அதன் மீது பூச்சிக்கொல்லி மருந்தை தெளித்து கொன்று விடுவர். ஆனால், சுற்றுச்சூழலுக்கு அந்து பூச்சிகள் செய்யும் பங்களிப்பு அளப்பரியது. சரி, விஷயத்துக்கு வருவோம்.

கர்நாடகாவின் தாவன்கரே மாவட்டத்தில் உள்ள கார்வாரில், உலகிலேயே மிகப்பெரிய ராட்சத அந்து பூச்சி கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது. இது 'அட்டாக்கஸ் அட்லஸ்' அல்லது 'அட்லஸ் மோத்' என அழைக்கப்படுகிறது. இதன் இறக்கைகள் விரிந்த நிலையில் 24 சென்டி மீட்டர் நீளம் கொண்டதாக இருக்கிறது. ஒரு லிட்டர் தண்ணீர் பாட்டிலை படுக்க வைத்தால் இருக்கும் நீளத்திற்கு இந்த அந்து பூச்சி இருக்கிறது.

இதனை ரவி கெளடா என்ற புகைப்படக் கலைஞர் தனது கேமராவில் படம் பிடித்துள்ளார். இதனை பார்த்த பூச்சியியல் நிபுணர்கள், இதுதான் உலகிலேயே மிகப்பெரிய அந்து பூச்சி வகை என அங்கீகரித்துள்ளனர்.

பொதுவாக, அந்து பூச்சிகள் எதையும் உண்ணாது. இந்த பூச்சிகளுக்கு வாயும், ஜீரண மண்டலமும் கிடையாது. பிறக்கும் போது லார்வா புழு வடிவத்தில் இருக்கும் இந்த அந்து பூச்சி, இலை தழைகளை உண்கின்றன. அதன் பிறகு அவை தனது வாழ்நாளில் எதையுமே உண்பதில்லை.

இனப்பெருக்கத்தின் போது ஆண் - பெண் அந்து பூச்சிகள் உறவு கொள்கின்றன. உறவு முடிந்ததுமே ஆண் பூச்சி உயிரிழந்து விடுகிறது. முட்டை பொறித்ததும் பெண் பூச்சிகள் இறந்து விடுகின்றன.

வளர வளர பலவீனமாக மாறுவதாலும், இரவு நேரங்களில் மட்டுமே வெளியே வருவதாலும் பறவைகள், குளவிகள், பல்லி, எறும்பு, தவளை போன்றவற்றுக்கு எளிதில் இவை இரையாகி விடுகின்றன. இவ்வாறு உணவுச்சங்கிலியில் இவை முக்கிய இடத்தில் உள்ளன. இரவு நேரங்களில் மட்டும் வெளியே வருவதால், இரவில் மட்டும் பூக்கும் பூக்களின் மகரந்த சேர்க்கைக்கு இவை பெரிதும் பங்காற்றுகின்றன என பூச்சியியல் நிபுணர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.

தற்போது கண்டுபிடிக்கப்பட்ட அட்லஸ் அந்து பூச்சி, 14 முதல் 18 நாட்கள் மட்டுமே வாழக் கூடியவை. பெரும்பாலான நேரங்களை ஓய்வெடுப்பதிலும், இனப்பெருக்கத்திலும் மட்டுமே இவை செலவழிக்கின்றன. கடலோரம் மற்றும் மலைப் பிரதேசங்களிலேயே இவை அதிகம் காணப்படுகின்றன.

TAGGED:

MOTH INSECT
அந்து பூச்சி
கர்நாடகா
பெரிய அந்து பூச்சி
BIG MOTH

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

குங்குமப்பூவில் இப்படி ஒரு ஸ்வீட்டா? திருநெல்வேலி அல்வாவுக்கு 'டஃப்' கொடுக்கும் திருபாகம்!

ராமேஸ்வரம் கடல் காற்றில் இருந்து மின்சாரமா? ஆய்வாளர்களின் அற்புத கண்டுபிடிப்பு!

மணக்கும் மதுர மல்லி... மணக்காத விவசாயிகள் வாழ்க்கை... சென்ட் ஆலை அமைக்கப்படுவது எப்போது?

'அவமானம், படுதோல்வி எல்லாமே உரமாகும்'; ஓடி ஒளிந்தது போதும்.. திரும்பி வந்து விவசாயத்தில் சாதிக்கும் திருநங்கை!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.