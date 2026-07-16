வரும் நாடாளுமன்ற கூட்ட தொடரில் நிறைவேற்றப்படும் மசோதாக்கள் என்னென்ன? ராம்தாஸ் அத்வாலே தகவல்
காங்கிரஸ் - திமுக கூட்டணி முறிந்த பிறகு நடைபெறும் முதல் கூட்டத்தொடர் இதுவாகும். நாடாளுமன்ற அவையில் தங்களுக்குத் தனியே இருக்கை ஒதுக்குமாறு சபாநாயகருக்கு திமுக கடிதம் எழுதியுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
Published : July 16, 2026 at 3:30 PM IST
புதுடெல்லி: வரும் நாடாளுமன்ற மழைக்கால கூட்டத் தொடரிலேயே வரலாற்று சிறப்புமிக்க மகளிர் இடஒதுக்கீடு மற்றும் தொகுதி மறுவரையறை மசோதாக்கள் நிறைவேற்றப்படும் என்று மத்திய சமூக நீதி மற்றும் அதிகாரமளித்தல் துறை இணையமைச்சர் ராம்தாஸ் அத்வாலே தெரிவித்துள்ளார்.
டெல்லியில் இன்று செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர், "மத்திய அரசு நாட்டின் ஒட்டுமொத்த வளர்ச்சிக்கான பல்வேறு முக்கியச் சீர்திருத்தங்களை இந்த மழைக்காலக் கூட்டத்தொடரில் கொண்டுவரத் திட்டமிட்டுள்ளது.
நாடாளுமன்றம் மற்றும் மாநிலச் சட்டமன்றங்களில் பெண்களுக்கு 33 சதவீத இடஒதுக்கீடு வழங்குவதை முறைப்படுத்தும் சட்ட நடைமுறைகளை இந்த கூட்டத் தொடரிலேயே அரசு முழுமையாக நிறைவேற்றும்.
மக்கள்தொகை அடிப்படையில் நாடாளுமன்ற மற்றும் சட்டமன்றத் தொகுதிகளின் எல்லைகளை மறுசீரமைப்பதற்கான முக்கியத் தொகுதி மறுவரையறை மசோதாவும் விவாதத்திற்கு எடுத்துக் கொள்ளப்பட்டு இத்தொடரிலேயே நிறைவேற்றப்படும்.
இந்த நாடாளுமன்றக் கூட்டத் தொடர் மிகவும் ஆக்கப்பூர்வமானதாக அமையும் என்று எதிர்பார்க்கிறோம்" என்று கூறினார்.
மேலும் பேசிய அமைச்சர் அத்வாலே, நாட்டின் பொருளாதார வளர்ச்சியை அடுத்தகட்டத்திற்கு எடுத்துச் செல்லும் மத்திய பட்ஜெட் 2026-27 மீதான விவாதங்கள் நடைபெறவுள்ளதாகவும், பல்வேறு துறைகளின் மானியக் கோரிக்கைகளுக்கும் ஒப்புதல் அளிக்கப்பட இருப்பதாகவும் தெரிவித்தார்.
மக்களின் நலன் சார்ந்த இத்தகைய ஆக்கப்பூர்வமான மசோதாக்கள் மீது முறையான விவாதங்களை நடத்த எதிர்க்கட்சிகள் ஒத்துழைக்க வேண்டும் என்றும், நாடாளுமன்ற முடக்கத்தை தவிர்த்து அவை சுமூகமாக நிறைவேற உதவ வேண்டும் என்றும் அவர் கேட்டுக்கொண்டார்.
மழைக்கால கூட்டத் தொடர்
2026-ஆம் ஆண்டிற்கான நாடாளுமன்ற மழைக் காலக் கூட்டத் தொடர் வரும் ஜூலை 20 அன்று தொடங்கி, ஆகஸ்ட் 13 வரை நடைபெறவுள்ளது. சுமார் 4 வாரங்கள் நீடிக்கும் இக்கூட்டத்தொடரில் மொத்தம் 19 அமர்வுகள் நடைபெற உள்ளன.
நாடு முழுவதும் பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்திய நீட் தேர்வு வினாத்தாள் கசிவு முறைகேடு விவகாரம், பணவீக்கம், வேலையில்லாத் திண்டாட்டம் மற்றும் ராமர் கோயில் நன்கொடை விவகாரம் ஆகியவற்றை முன் வைத்து மத்திய அரசை முடக்க எதிர்க்கட்சிகள் திட்டமிட்டு வருகின்றன.
அதேசமயம், காங்கிரஸ் - திமுக கூட்டணி முறிந்த பிறகு நடைபெறும் முதல் கூட்டத்தொடர் இதுவாகும். நாடாளுமன்ற அவையில் தங்களுக்குத் தனியே இருக்கை ஒதுக்குமாறு சபாநாயகருக்கு திமுக கடிதம் எழுதியுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது. இந்த பரபரப்பான சூழலில் நாடாளுமன்றம் கூடவுள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.