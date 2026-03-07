2026 மகளிர் தினம் ஸ்பெஷல்| மன வலிமை அவசியம் - தடைகளை வெற்று சாதனை படைத்த ‘பத்மஸ்ரீ’ ஷோவனா நாராயண்
நடனம் தனக்கு கொடுத்த உணர்ச்சிகள், மனிதாபிமானம் மற்றும் சமநிலை போன்றவைதான் அரசுத்துறையில் உயர்பதவி வகித்தபோதும் தனது தலையில் கனத்தை ஏற்றவில்லை என்கிறார் ஷோவனா நாராயண்.
Published : March 7, 2026 at 1:05 PM IST
- தனஞ்செய் வர்மா
புதுடெல்லி: காலங்காலமாக ஆணுக்கு அடுத்து தான் பெண் என்ற கருத்தை நமது சமூகம் திணித்து வந்தது. ஆனால் ஒரு கட்டத்தில் பெண்கள் ஆண்களுக்கு எந்த விதத்திலும் சளைத்தவர்கள் அல்ல என்பதை நிரூபிக்க பல்வேறு போராட்டங்களை முன்னெடுக்க வேண்டி இருந்தது. அதன் விளைவாக இன்று பெண்கள் கால் வைக்காத துறைகளே இல்லை எனும் நிலை உருவாகி இருக்கிறது. இருப்பினும் இந்த வாய்ப்பு அனைவருக்கும் கிடைத்திருக்கிறதா? என்றால் இல்லை என்பதுதான் உண்மை.
பெண்களுக்கு அதிகாரம் அளித்தல் என்பது வெறும் கோஷம் போடுவதால் மட்டும் கிடைத்து விடாது. அதற்கு அர்ப்பணிப்பு, தைரியம், பொறுப்பு மற்றும் மதிப்புகளையும் வளர்த்துக் கொள்ள வேண்டும் என்பதை உணர்த்துகிறது ஷோவனா நாராயண் கடந்து வந்த பாதை. யார் இவர்?
பெற்றோரின் ஆதரவு
1950-ம் ஆண்டு செப்டம்பர் 2 ஆம் தேதி கொல்கத்தாவில் பிறந்தார் ஷோவனா நாராயண். சிறு வயதிலிருந்தே கதக் நாட்டியத்தை கற்க தொடங்கிய ஷோவனாவின் தனித்திறமையை புரிந்து கொண்ட பெற்றோர், அவரை புகழ் பெற்ற லக்னோ கரானா கதக் பயிற்சி பள்ளியில் சேர்த்தனர். அங்கு பண்டித் பிர்ஜு மகாராஜிடம் பயிற்சி பெற்றார். பண்டித் பிர்ஜு மகராஜ், நடிகர் கமல்ஹாசனின் 'விஸ்வரூபம்' திரைப்படத்தில் இடம் பெற்ற 'உன்னை காணாது நான் இன்று நானில்லையே' பாடலுக்கு நடனம் அமைத்துக் கொடுத்தவர். இதற்காக தேசிய விருதையும் பெற்றவர். பிர்ஜு மகாராஜின் நடன அசைவுகளைக் கண்டு வியந்து போய், அவரிடம் நடனம் கற்றதாக நடிகர் கமல்ஹாசன் கூறியிருக்கிறார்.
அடுத்தாக, ஷோவனா நாராயண் ஜெய்ப்பூர் கரானா கதக் பயிற்சி பள்ளியில் குரு குந்தன் லால் கங்கானியிடம் பயிற்சி பெற்றார். கதக் நாட்டியம் குறித்து தெரிந்தோருக்கு ஷோவனாவின் நடனத்தில் இந்த இரண்டு நடனப் பள்ளிகளின் நுணுக்கங்கள் ஊடுருவி இருப்பது நன்றாக தெரியும்.
ஆனால் ஷோவனா நடனத்தில் மட்டுமல்லாமல் படிப்பிலும் சிறந்து விளங்கினார். சிறந்த நடனக் கலைஞர் என்ற பெயரை பெற்ற போதும் கூட, தனது மேற்படிப்பை கைவிடவில்லை. இயற்பியலில் முதுகலைப் பட்டம் பெற்ற பிறகு, யூனியன் பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன் (UPSC) தேர்வில் தேர்ச்சி பெற்று, இந்திய தணிக்கை மற்றும் கணக்கு சேவை துறையில் பணியாற்றினார்.
உயரிய அரசு வேலை கிடைத்தாலும் அவர் தனது ஆத்மார்த்தமான நடனத்தை விட்டு விடவில்லை. நடனம் மற்றும் வேலை இரண்டையும் சமநிலையுடன் கையாண்டார். சீரான அர்ப்பணிப்பு மற்றும் குறையாத ஆர்வத்தால் அவரால் இரண்டு துறைகளிலும் சிறந்து விளங்க முடிந்தது என அவர் ஈடிவி பாரத்திற்கு அளித்த பேட்டியில் தெரிவித்திருக்கிறார்.
நான் நடன கலைஞராவதை பலர் ஏற்றுக் கொள்ளவில்லை
தனது குழந்தைப் பருவத்தை நினைவு கூர்ந்த ஷோவனா, “சிறு வயதிலிருந்தே எனது பெற்றோர் ஒரு பெண்ணாக மட்டும் இருக்க வேண்டும் என்று கூறி என்னை கட்டுப்படுத்தியது இல்லை. எங்களை மனிதர்களாக மட்டுமே வளர்த்தனர். உங்கள் விருப்பம் எதுவோ அதை முழுமனதுடன் செய்யுங்கள். ஆனால் உங்களுடைய மதிப்பு, விருப்பம் மற்றும் நேர்மையை ஒரு போதும் விட்டு விடாதீர்கள் என்று சொல்லி வளர்த்தனர்.
இப்போது இருப்பதைப் போன்று அந்த காலத்தில் சமூக சூழ்நிலை இருக்கவில்லை. ஒரு பெண் நடனக்கலையை தனது தொழிலாக கையில் எடுப்பதை பலர் ஏற்றுக் கொள்ளவில்லை. பலர் என்னுடைய பெற்றோரிடம் வந்து, அவள் ஒரு பெண், அதனால் நடனத்தை தொழிலாக தொடரக் கூடாது’ என்று கூறினார்.
ஆனால் என்னுடைய பெற்றோர் அவர்களிடம், நடனம் என்பது ஒரு கலை. அதில் எந்த தவறும் இல்லை. அவளுக்கு அதுதான் விருப்பம் என்றால் அதையே தொடரட்டும்’ என்று பதில் அளித்தனர். இந்த விஷயத்தை பொருத்தவரை எனக்கு என்னுடைய குடும்பத்தின் ஆதரவு மிகப்பெரிய பலமாக அமைந்தது. அதுதான் நான் விரும்பிய பயணத்தை தொடர என்னை ஊக்குவித்தது” என்கிறார்.
தடைகளை தகர்த்தெறிந்த தருணம்
என்ன தான் பெற்றோரின் அன்பும் ஆதரவும் கிடைத்தாலும் சமூகத்தில் பல்வேறு தடைகளை தகர்த்தெறிய வேண்டிய கட்டாயம் ஷோவனாவுக்கு இருந்தது. அவருடைய வாழ்க்கையில் அப்படியொரு உணர்ச்சிபூர்வமான தருணத்தை 1977-ல் சந்திக்க வேண்டிய சூழல் ஏற்பட்டது. ஆனால் அதை துணிச்சலாக எதிர் கொண்டதாக கூறுகிறார் ஷோவனா.
“எனக்கு உடன்பிறந்தவர்கள் என்றால் ஒரே ஒரு சகோதரி மட்டும் தான். எங்கள் இருவரையும் பெற்றோர் தைரியமிக்கவர்களாகவும், சுதந்திரமானவர்களாகவும் வளர்த்தனர். ஆனால் 1977-ல் ஒரு ரயில் விபத்தில் எனது தந்தை உயிரிழந்தார். அவரது உடலை மீட்டு டெல்லியிலுள்ள எனது வீட்டிற்கு கொண்டு வந்ததோடு மட்டுமல்லாமல் அவருடைய இறுதிச்சடங்கையும் நானே செய்தேன்.
பொதுவாக பெற்றோர் இறப்பில் பெண்கள் இறுதிச்சடங்கு செய்வதை சமூகம் ஏற்றுக் கொள்ளாத சூழல் தான் இன்று வரை இருக்கிறது. அதிலும் அந்த சமயத்தில் நான் இறுதிச்சடங்கு செய்வதற்கு பலத்த எதிர்ப்பு கிளம்பியது. இருப்பினும் அதையெல்லாம் பொருட்படுத்தாமல் நான் இறுதிச்சடங்கு செய்தேன். எனது சகோதரி ஹரித்வாருக்கு தந்தையின் அஸ்தியை கொண்டு சென்று கரைத்தார்” என்று உணர்ச்சி பொங்க பகிர்கிறார்.
அது மட்டுமல்லாமல், அவரது தந்தை இறந்த இரண்டே நாளில், தான் ஏற்கனவே திட்டமிட்டிருந்தபடி, மதுராவில் நடன நிகழ்ச்சியிலும் கலந்து கொண்டார். அவருடைய அம்மா தான், “நீ போய் நடன நிகழ்ச்சியை நடத்தி விட்டு வா” என்று தைரியம் கொடுத்து அனுப்பியதாக கூறுகிறார் ஷோவனா.
நடனம் மன வலிமையை கொடுக்கிறது
“கதக் நடனத்தை நான் ஒரு கலையாக மட்டும் பார்க்கவில்லை. அது எனக்கு சுய அதிகாரத்தை கொடுத்திருக்கிறது. குறிப்பாக, பெண்கள் சுய முடிவெடுக்கவும், உரிமையை பெறவும் தேவையான மன வலிமையை கொடுக்கிறது. தந்தை மறைவைத் தொடர்ந்து அடுத்து தாயாரும் திடீரென காலமானார். அது மட்டுமல்லாமல் உடல்நல பிரச்சினைகளையும் சமாளிக்க வேண்டியிருந்தது. இவை அனைத்தையும் எதிர்கொள்ள தேவையான மன வலிமையை நடன பயிற்சி கொடுத்தது. நடனம் ஒருவரை உள்ளிருந்து பலப்படுத்துகிறது என்பதை நான் என் அனுபவத்தின் மூலம் புரிந்து கொண்டேன்” என்கிறார்.
கதக் நடனத்தின் மூலம் சர்வதேச அளவில் பெயர் பெற்றிருக்கும் ஷோவனா நாராயண், நடனம் தனக்கு கொடுத்த உணர்ச்சிகள், மனிதாபிமானம் மற்றும் சமநிலை போன்றவை தான் அரசுத் துறையில் உயர் பதவி வகித்த போதும் தனது தலையில் கனத்தை ஏற்றவில்லை என்கிறார் பணிவுடன்.
இளைஞர்களுக்காக...
இப்போது 75 வயதாகும் ஷோவனா நாராயண், பொருளாதார சுதந்திரம் முக்கியமானது. ஆனால் மன சுதந்திரம் அதை விட முக்கியமானது என்கிறார். தனது நடனப் பள்ளியில் பயில்கிற மாணவர்கள் பற்றி கூறுகையில், நடனம் அவர்களுடைய நிதி நிலைமையை மட்டும் வலிமையாக்கவில்லை, அவர்களுடைய முடிவெடுக்கும் திறனை மேம்படுத்தி, குடும்பத்தின் தூண்களாக நிறுத்தி இருக்கிறது என்றார்.
பெண்களுக்கு ஊக்கமளிக்கும் சோவனா, “பல பெண்கள் சவால்களை சந்திக்கவே வெட்கப்படுகின்றனர். ஆனால் ஆர்வத்துடனும், உறுதியுடனும் செயல்பட்டால் எதையும் சாதிக்க முடியும். அதே போல் நீங்கள் எடுக்கும் முடிவுகளில் நல்லதோ, கெட்டதோ எதுவாக இருந்தாலும் அது உங்கள் பொறுப்பு என்பதை ஏற்றுக் கொள்ள வேண்டும்” என்கிறார்.
பத்மஸ்ரீ விருது பெற்ற ஷோவனா நாராயண், இப்போது புகழ் பெற்ற கதக் குருவாக இருந்தாலும் தான் எப்போதும் ஒரு மாணவி என்று தான் கூறுகிறார். “என் கடைசி மூச்சு உள்ளவரை ஒரு மாணவியாக தான் இருப்பேன். பிறருடனான ஒவ்வொரு சந்திப்பும் ஒவ்வொரு புதுப்புது அனுபவத்தை கற்றுத் தருகிறது. அதுதான் நமக்கு ஊக்கமளிக்கிறது” என்கிறார்.
ஷோவனா நாராயணுக்கு 1992-ம் ஆண்டு பத்மஸ்ரீ விருது அளித்து நமது அரசு கௌரவித்தது. சங்கீத நாடக அகாடமி விருது உட்பட பல்வேறு தேசிய மற்றும் சர்வதேச விருதுகளை இவர் பெற்றிருக்கிறார். கலை, மனிதாபிமானம் மற்றும் தைரியம் என அனைத்தும் ஒரு சேர விளங்கும் ஷோவனா நாராயண், வாழ்க்கையில் சுதந்திரமாகவும் துணிச்சலாகவும் செயல்பட துடிக்கும் ஒவ்வொரு பெண்ணுக்கும் ஓர் சிறந்த முன்னுதாரணம்.