2026 மகளிர் தினம் ஸ்பெஷல்| ஒடிசாவின் 'விதை மகள்': 14 வயதில் பாரம்பரிய விவசாயத்தை மீட்டெடுக்கும் ஹர்ஷிதா பிரியதர்ஷினி!

பள்ளி நாட்களில் படிப்பில் கவனம் செலுத்தும் ஹர்ஷிதா, விடுமுறை நாட்களில் ஒரு விவசாயியை போல வயல்வெளிகளில் இறங்கி வேலை செய்கிறார்.

விவசாயியுடன் ஹர்ஷிதா பிரியதர்ஷினி
விவசாயியுடன் ஹர்ஷிதா பிரியதர்ஷினி (Etv Bharat)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : March 7, 2026 at 1:39 PM IST

- சி.எச். சாந்தகரா

சற்று கண்களை மூடி உங்கள் ஒன்பதாம் வகுப்பு வாழ்க்கையை நினைத்து பாருங்கள். அப்போது நீங்கள் என்ன செய்து கொண்டிருந்தீர்கள்? காலையில் எழுந்தவுடன் அவசர அவசரமாகப் பள்ளிக்கு ஓடுவது, மாலை வீடு திரும்பியதும் விளையாடுவது அல்லது டியூஷன் செல்வது, இரவு டிவி பார்த்து விட்டு உறங்குவது... இப்படி தானே உங்கள் நாட்கள் நகர்ந்திருக்கும்?

ஆனால், ஒடிசா மாநிலத்தை சேர்ந்த ஒரு சிறுமி, தன் பள்ளி பாடப் புத்தகங்களுக்கு நடுவே, அழிந்து வரும் நம் மண்ணின் பாரம்பரிய விதைகளை பாதுகாக்கும் ஒரு மாபெரும் புரட்சியை செய்து வருகிறார் என்று சொன்னால் நம்ப முடிகிறதா? அவர் தான் 14 வயதே ஆன ஹர்ஷிதா பிரியதர்ஷினி மொஹந்தி. தெற்கு ஒடிசாவின் கோராபுட் மாவட்டத்தை சேர்ந்த இவர், இன்று அந்த மாநிலத்தின் 'விதை மகள்' என்று அன்போடு அழைக்கப்படுகிறார்.

முன்னோடியே வழிகாட்டி

ஹர்ஷிதாவின் இந்த அசாத்தியப் பயணத்திற்கு வித்திட்டவர் பத்மஸ்ரீ கமலா புஜாரி. பாரம்பரிய விதைகளை பாதுகாப்பதில் உலகப் புகழ்பெற்ற கமலா புஜாரியை தனது முன் மாதிரியாக ஏற்றுக் கொண்ட ஹர்ஷிதா, மூன்று ஆண்டுகளுக்கு முன்பே தனது தேடலை தொடங்கினார். பள்ளி விடுமுறை நாட்களில் விளையாட செல்லாமல், தனது தந்தையுடன் கிராமம் கிராமமாக சென்று பாரம்பரிய நெல் ரகங்களையும், சிறுதானியங்களையும் தேடி சேகரிக்க ஆரம்பித்தார்.

ஹர்ஷிதாவின் தந்தை ஹரிகிருஷ்ண மொஹந்தி, "எங்கள் மகளின் இந்த அர்ப்பணிப்பை பார்த்து நாங்கள் அவரை ஊக்குவித்தோம். கமலா பூஜாரியை சந்தித்த பிறகு ஈர்க்கப்பட்ட ஹர்ஷிதா, பாரம்பரிய விவசாயத்தை பாதுகாக்க வேண்டும் என்ற விருப்பத்தை வெளிப்படுத்தினார்" என்கிறார்.

அறிவியலாளர் சவுமியா சுவாமிநாதனுடன் ஹர்ஷிதா
அறிவியலாளர் சவுமியா சுவாமிநாதனுடன் ஹர்ஷிதா (Etv Bharat)

'ஹர்ஷிதா விதை மற்றும் தானிய வங்கி'

வெறும் சேகரிப்போடு நின்று விடாமல், 2023-ஆம் ஆண்டு 'ஹர்ஷிதா பிரியதர்ஷினி விதை மற்றும் தானிய வங்கி' (Harshita Priyadarshini Seed and Grain Bank) என்ற அமைப்பை தொடங்கினார். இந்த அமைப்பின் செயல்பாடு மிகவும் தனித்துவமானது. இதனை அவர் பண்டமாற்று முறையை போல் நடத்துகிறார்.

அதாவது, ஒரு விவசாயிக்கு 2 கிலோ பாரம்பரிய விதைகளை ஹர்ஷிதா வழங்குவார். அந்த விவசாயி அதைப் பயிரிட்டு அறுவடை செய்த பிறகு, ஹர்ஷிதாவிடம் 4 கிலோ விதைகளைத் திரும்ப ஒப்படைக்க வேண்டும். இந்த எளிய முறை இன்று கோராபுட் மாவட்டத்தின் பல கிராமங்களில் பாரம்பரிய விவசாயத்தை உயிர் பெற செய்துள்ளது.

ஹர்ஷிதா சாதித்தது என்ன?

ஹர்ஷிதாவின் இந்த முயற்சி ஆண்டுதோறும் அசுர வளர்ச்சி கண்டு வருகிறது,

  • 2023: முதன்முறையாக விதைகளைச் சேகரிக்கத் தொடங்கினார்.
  • 2024: விதைப் பண்ணையில் 60 விவசாயிகள் இணைந்தனர் (அதில் 30 பேர் பெண்கள்).
  • 2025: 180 விவசாயிகள் இணைந்தனர் (இதில் 80 சதவீதம் பேர் பெண்கள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது).

தற்போது இவரிடம்,

  • 230 வகையான பாரம்பரிய நெல் விதைகள்,
  • 80 வகையான கேழ்வரகு (ராகி) விதைகள்,
  • 6 வகையான சோளம் மற்றும் பல அரிய வகை சிறுதானியங்கள் பாதுகாக்கப்பட்டு வருகின்றன.

மீண்ட மண்... மீட்டெடுக்கப்பட்ட சுவை!

பெண் விவசாயிகளுக்கு உள்நாட்டு விதைகளின் முக்கியத்துவத்தை விளக்கும் ஹர்ஷிதா
உள்நாட்டு விதைகளின் முக்கியத்துவத்தை பெண் விவசாயிகளுக்கு விளக்கும் ஹர்ஷிதா (Etv Bharat)

"இன்று சந்தையில் கிடைக்கும் ஹைபிரிட் விதைகளால் மண்ணின் வளம் குறைந்து, உணவின் சுவையும் மறைந்து விட்டது" என்கிறார் ஜகுடா கிராமத்தைச் சேர்ந்த விவசாயி சந்திர மாஜி. ஹர்ஷிதாவின் கிராமத்திற்குச் சென்று பாரம்பரிய விதைகளின் முக்கியத்துவத்தை விளக்கிய பிறகு, இப்போது அங்கே மீண்டும் பழைய காலத்து மணமும் சுவையும் கொண்ட பயிர்கள் விளையத் தொடங்கியுள்ளன. குறிப்பாக, அன்லபட்டா கிராமத்தைச் சேர்ந்த 30-க்கும் மேற்பட்ட பெண் விவசாயிகள் இன்று ஹர்ஷிதாவின் உதவியால் சுயசார்பு அடைந்துள்ளனர்.

பள்ளி முதல் உலகம் வரை...

பள்ளி நாட்களில் படிப்பில் கவனம் செலுத்தும் ஹர்ஷிதா, விடுமுறை நாட்களில் ஒரு விவசாயியை போல வயல்வெளிகளில் இறங்கி வேலை செய்கிறார். இவரது இந்த முயற்சியை பாராட்டும் வேளாண் நிபுணர் தபஸ் சந்திர ராய், "பாரம்பரிய உணவுகள் சத்தானவை மட்டுமல்ல, தட்பவெப்ப நிலை மாற்றத்தைத் தாங்கி வளரக் கூடியவை. ஹர்ஷிதா போன்ற சிறுமிகள் மூலம் பள்ளி அளவிலேயே விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துவது வருங்கால சந்ததிக்கு மிக முக்கியமானது" என்கிறார்.

மகளிர் தினத்தின் உண்மையான நாயகி!

தனது தந்தை ஹரிகிருஷ்ணா மொஹந்தியின் முழு ஆதரவோடு செயல்படும் ஹர்ஷிதா, வெறும் விதைகளை மட்டும் சேகரிக்கவில்லை. மாறாக அழிந்து வரும் நம் கலாச்சாரத்தையும், விவசாய மரபையும் சேர்த்தே காப்பாற்றி வருகிறார். "எங்கள் தாத்தாக்கள் காலத்தில் 400-க்கும் மேற்பட்ட நெல் ரகங்கள் இருந்தன. ஆனால் இன்று அவை விரல் விட்டு எண்ணக் கூடிய அளவிலேயே உள்ளன. அவற்றை அழியாமல் தடுப்பதே என் லட்சியம்" என்று உறுதிபடக் கூறுகிறார் இந்த 14 வயது சாதனையாளர்.

விவசாயியுடன் ஹர்ஷிதா பிரியதர்ஷினி
விவசாயியுடன் ஹர்ஷிதா பிரியதர்ஷினி (Etv Bharat)

பாரம்பரிய விவசாயத்தை ஒரு வாழ்வாதாரமாக மாற்றி, கிராமப்புறப் பெண்களுக்குப் பொருளாதாரச் சுதந்திரத்தைப் பெற்றுத் தந்துள்ள ஹர்ஷிதா பிரியதர்ஷினி, இந்த 2026 சர்வதேச மகளிர் தினத்தில் பெண் வலிமைக்கு ஒரு மிகச்சிறந்த உதாரணமாகத் திகழ்கிறார்.

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

