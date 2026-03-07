ETV Bharat / bharat

2026 மகளிர் தினம் ஸ்பெஷல்| ராஜஸ்தானின் குத்துச்சண்டை நாயகி: யார் இந்த அருந்ததி?

"இலக்கும், விடாமுயற்சியும் இருந்தால் எந்த துறையிலும் சாதிக்கலாம். இந்தியாவில் இன்று ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் சமமான வாய்ப்புகள் உள்ளன. எதற்கும் பின் வாங்காதீர்கள்" - இதுதான் அருந்ததி இன்றைய இளைய தலைமுறை பெண்களுக்கு வழங்கும் செய்தி.

குத்துச்சண்டை வீராங்கனை அருந்ததி சௌத்ரி
குத்துச்சண்டை வீராங்கனை அருந்ததி சௌத்ரி (Etv Bharat)
- மனிஷ் கௌதம்

தகிக்கும் வெப்பம்... வறண்ட நிலப்பரப்பு... மணல் மேடுகள் மற்றும் ஐஐடி கனவுகளுடன் புத்தகப் பைகளோடு அலையும் மாணவர்கள் - இதுதான் பொதுவாக 'கோட்டா' (Kota) நகரின் முகம். விளையாட்டு கலாச்சாரமோ, மைதானங்களோ கண்ணுக்கு எட்டாத அந்த ஊரில், ஒரு பெண் உலக அரங்கில் குத்துச் சண்டை கையுறைகளோடு இந்தியாவின் மூவர்ண கொடியை ஏந்துவார் என்று யாருமே கற்பனை செய்திருக்க மாட்டார்கள்.

ஆனால், அத்தனை வறட்சிக்கும் நடுவே ஒரு பாலைவனச் சோலையாக முளைத்தவர் தான் அருந்ததி சௌத்ரி. இன்று இந்திய ராணுவத்தின் ஹவில்தாராகவும், உலகக் கோப்பை தங்கப் பதக்க நாயகியாகவும் ஜொலிக்கும் இவரது பயணத்தை உலக மகளிர் தினத்தை முன்னிட்டு ஈடிவி பாரத் ஊடகம் உங்களுக்கு வழங்குகிறது.

தந்தையின் அறிவுரை

அருந்ததியின் தொடக்கம் குத்துச்சண்டை அல்ல. அவர் முதலில் மைதானத்தில் கூடைப்பந்துடன் ஓடிக் கொண்டிருந்த ஒரு துடிப்பான வீராங்கனை. மாவட்ட அளவில் சிறப்பாக விளையாடிய அவருக்கு, தந்தை சுரேஷ் சௌத்ரி ஒரு ஆலோசனையை வழங்கினார். "கூட்டு விளையாட்டுகளில் தனி நபருக்கான அங்கீகாரம் கிடைப்பதில் பல சிக்கல்கள் உள்ளன. ஆனால் தனிநபர் விளையாட்டில் உன் திறமைக்கு நேரடி வெற்றி கிடைக்கும். மல்யுத்தம், பளு தூக்குதல் அல்லது குத்துச்சண்டை - இதில் எதாவது ஒன்றைத் தேர்ந்தெடு" என்பது தான் அது. ஆறாம் வகுப்பு படிக்கும் போதே தந்தையின் வார்த்தையை வேத வாக்காகக் கொண்டு, அருந்ததி குத்துச்சண்டை வளையத்திற்குள் கால் பதித்தார்.

தனது பயிற்சியாளருடன் அருந்ததி
தனது பயிற்சியாளருடன் அருந்ததி (ETV Bharat)

பயிற்சியாளர் தேடல் மற்றும் 'சம்பல் வீராங்கனை'

அருந்ததி குத்துச்சண்டையை தேர்ந்தெடுத்தாரே தவிர, அந்த சிறிய நகரில் அவருக்குக் கற்றுக் கொடுக்க யாரும் இல்லை. நீண்ட தேடலுக்குப் பிறகு, அசோக் கௌதம் என்ற ஊஷு (Wushu) என்ற பயிற்சியாளரிடம் சேர்ந்தார். குத்துச்சண்டை போட்டிகள் இல்லாத நேரங்களில், தற்காப்புக் கலைப் போட்டிகளில் பங்கேற்று கோட்டாவின் தசரா திருவிழாவில் 'சம்பல் வீராங்கனை' (Chambal Warrior) என்ற பட்டத்தை வென்று அசத்தினார்.

2017-ல் தனது முதல் தேசிய அளவிலான குத்துச்சண்டை போட்டியில் தங்கம் வென்றதோடு, 'சிறந்த குத்துச்சண்டை வீராங்கனை' விருதையும் தட்டிச் சென்றார். அந்தத் தருணம், அருந்ததி என்ற புயல் சர்வதேச அரங்கில் வீசப்போவதற்கான தொடக்கமாக அமைந்தது.

ஆண்களுடன் மோதி பெற்ற தன்னம்பிக்கை

கோட்டாவில் வசதிகள் மிகக் குறைவு. பயிற்சி செய்யப் பெண்கள் யாரும் முன்வராத சூழலில், அருந்ததி சற்றும் தயங்காமல் ஆண்களுடன் குத்துச்சண்டை வளையத்தில் மோதினார். அந்தத் துணிச்சல் தான் அவருக்கு அசாத்திய தன்னம்பிக்கையைத் தந்தது. முறையான குத்துச்சண்டை ரிங் (Ring) இல்லாததால், சில நேரங்களில் வெறும் தார் சாலைகளிலும், மணல் தரைகளிலும் பயிற்சி செய்தார். இவரது விடாமுயற்சியைப் பார்த்த இந்திய விளையாட்டு ஆணையம் (SAI), இன்று கோட்டாவிலேயே ஒரு நவீன குத்துச்சண்டை பயிற்சி மையத்தைத் தொடங்கியுள்ளது. அந்த அளவிற்கு ஒரு மாற்றத்தை அவர் தனி ஒரு பெண்ணாக நின்று சாதித்துள்ளார்.

தந்தை சுரேஷ் சௌத்ரி மற்றும் தாயுடன் அருந்ததி
தந்தை சுரேஷ் சௌத்ரி மற்றும் தாயுடன் அருந்ததி (ETV Bharat)

வீழ்ச்சியும்... மீண்டெழுந்த வேகமும்!

நிகத் ஜரீன், லவ்லினா போர்கோஹைன் போன்ற ஜாம்பவான்கள் இருக்கும் இந்திய குத்துச்சண்டை வரிசையில் இன்று அருந்ததியும் ஒரு தவிர்க்க முடியாத பெயர். 2023-ல் தாய்லாந்து ஒலிம்பிக் தகுதிச் சுற்றில் ஏற்பட்ட ஒரு எதிர்பாராத தோல்வி அவரை நிலைகுலைய செய்தது. ஆனால், ஒரு உண்மையான வீராங்கனை வீழ்ந்த இடத்தில் இருந்து தான் வேகமாக எழுவார். தீவிரப் பயிற்சிக்குப் பிறகு, 2025 உலகக் கோப்பையில் தங்கம் வென்று, தான் யார் என்பதை மீண்டும் உலகுக்கு நிரூபித்தார் அருந்ததி.

2028 லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் ஒலிம்பிக்

தற்போது இந்திய ராணுவத்தில் ஹவில்தாராகப் பணிபுரியும் அருந்ததி, மங்கோலியாவில் நடைபெறவுள்ள ஆசிய சாம்பியன்ஷிப் போட்டிக்காக தயாராகி வருகிறார். "ஒலிம்பிக் தங்கம் என்பது என் வாழ்நாள் கனவு. அதற்காக தொழில்நுட்பரீதியாக ஒவ்வொரு சிறு குறையையும் திருத்தி வருகிறேன்" என்கிறார் அவர். மார்ச் 13-ம் தேதி மங்கோலியா செல்லும் அவர், தனது ஒலிம்பிக் கனவிற்கான முதல் அடியை அங்கிருந்து தொடங்குகிறார்.

போட்டியில் வென்று அசத்திய அருந்ததி
போட்டியில் வென்று அசத்திய அருந்ததி (ETV Bharat)

பெண்மையின் வலிமைக்கு ஒரு செய்தி

"இலக்கும், விடாமுயற்சியும் இருந்தால் எந்த துறையிலும் சாதிக்கலாம். இந்தியாவில் இன்று ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் சமமான வாய்ப்புகள் உள்ளன. எதற்கும் பின்வாங்காதீர்கள்" - இதுதான் அருந்ததி இன்றைய இளைய தலைமுறை பெண்களுக்கு வழங்கும் செய்தி.

குடும்பத்தின் ஆதரவு, பயிற்சியாளரின் வழிகாட்டுதல் என தனது வெற்றியின் ஒவ்வொரு துளியையும் நன்றியோடு நினைவு கூரும் அருந்ததி, இன்று கோட்டாவின் அடையாளம் மட்டுமல்ல, ஒட்டுமொத்த இந்தியாவின் பெருமை என்றால் மிகையில்லை.

