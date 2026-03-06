ETV Bharat / bharat

2026 மகளிர் தினம் ஸ்பெஷல்: பாரா தடகளத்தில் சாதித்த ராஜஸ்தானின் 'தங்க மகள்' சோனியா சௌத்ரி

உடல் குறைபாட்டையும் சமூக ஏளனங்களையும் தனது அசாத்திய உழைப்பால் வென்று, சர்வதேச அரங்கில் தங்கம் வென்ற பாரா தடகள வீராங்கனை சோனியா சௌத்ரியின் பற்றி இந்த தொகுப்பில் பார்க்கலாம்

பாரா தடகள வீராங்கனை சோனியா சவுத்ரி
ராஜஸ்தான் தலைமைச் செயலகத்தில் எழுத்தராக பணிபுரியும் சோனியா சௌத்ரி (Etv Bharat)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : March 6, 2026 at 12:35 PM IST

- ஷியாம்வீர் சிங்

சாதனை படைக்க உடல் வலிமையை விட மன வலிமையே முக்கியம் என்பதை நிரூபித்து வருகிறார் சோனியா சௌத்ரி. ராஜஸ்தானின் ஒரு குக்கிராமத்தில் பிறந்து, சமூகத்தின் ஏளன பேச்சுகளை தனது வெற்றி கோப்பைகளால் அடித்து விரட்டிய இந்த வீராங்கனையின் கதை, வரும் மார்ச் 8-ம் தேதி கொண்டாடப்படவுள்ள உலக மகளிர் தினத்திற்கு ஒரு சமர்ப்பணமாகும்.

ராஜஸ்தான் மாநிலம், பரத்பூர் மாவட்டத்தில் உள்ள உசார் எனும் சிறிய கிராமத்தில் பிறந்தவர் சோனியா சௌத்ரி. பிறவியிலேயே ஏற்பட்ட உடல் ஊனத்தால் அன்றாட வாழ்க்கையே அவருக்கு போராட்டமாக இருந்தது. அதை விட கொடுமையாக, ஊர் மைதானத்தில் மற்ற குழந்தைகள் ஓடி விளையாடும் போது, சோனியாவை கண்டு அங்கிருந்தவர்கள் செய்த கேலியும் கிண்டலும் அவரைப் பெரிதும் காயப்படுத்தின. "மாற்றுத்திறனாளிப் பெண்ணால் விளையாட்டில் என்ன சாதிக்க முடியும்?" என்ற கேள்விகள் அவர் காதுகளை துளைத்தன.

சர்வதேச எறிபந்து போட்டியில் வென்ற சோனியா சவுத்ரி
சர்வதேச எறிபந்து போட்டியில் வென்ற சோனியா சௌத்ரி (Etv Bharat)

தூணாக நின்ற தாய்

ஆனால், ஒவ்வொரு அவமானமும் சோனியா சௌத்ரியின் வைராக்கியத்தை வளர்த்தது என்றே சொல்லலாம். அந்த இக்கட்டான காலங்களில் அவருக்கு பெரும் தூணாக நின்றவர் அவரது தாய் வீரமதி. "உன் அடையாளம் உன் உடல் குறைபாட்டில் இல்லை, உழைப்பில் இருக்கிறது" என்று அவர் ஊட்டிய நம்பிக்கை சோனியாவை செதுக்கியது. தந்தை ஆரம்பத்தில் விளையாட்டில் ஆர்வம் காட்டவில்லை என்றாலும், சோனியா தனது முடிவில் உறுதியாக இருந்தார்.

ராஜஸ்தானை சேர்ந்த மூன்று முறை பாராலிம்பிக் தங்கம் வென்ற தேவேந்திர ஜஜாரியாவின் சாதனை பயணத்தை படித்த போது, சோனியாவின் வாழ்வில் ஒரு திருப்புமுனை ஏற்பட்டது. தாமும் சாதிக்க வேண்டும் என்ற வேகத்துடன் பரத்பூரில் உள்ள லோஹகர் மைதானத்தில் பயிற்சியை தொடங்கினார். பின்னர், ஜெய்ப்பூரில் உள்ள சவாய் மான்சிங் (SMS) மைதானத்தில் பயிற்சியாளர் நரேந்திர தோமரிடம் சேர்ந்தார்.

சோனியாவின் ஆர்வத்தை கண்ட அந்தப் பயிற்சியாளர், இரண்டு ஆண்டுகள் எந்த கட்டணமும் இன்றி அவருக்குப் பயிற்சி அளித்தார். அங்கு தான் சோனியா சௌத்ரி எறிபந்து (Throwball), குண்டு எறிதல் மற்றும் வட்டு எறிதல் போன்றவற்றில் தன்னை மெருகேற்றிக் கொண்டார்.

கணவர் ஆரவ் குந்தல் மற்றும் குழந்தையுடன் சோனியா சவுத்ரி
கணவர் ஆரவ் குந்தல் மற்றும் குழந்தையுடன் சோனியா சௌத்ரி (Etv Bharat)

தங்கப் பதக்கங்களை குவித்த தங்க தாரகை!

சோனியா சௌத்ரியின் வெற்றிப் பயணம் 2017-ல் தொடங்கியது. தேசிய அளவிலான குண்டு எறிதல் மற்றும் வட்டு எறிதலில் தங்க பதக்கங்களை வென்று அசத்தினார். அதை தொடர்ந்து 2018-ல் வெள்ளி பதக்கமும், 2020 முதல் 2022 வரை பல்வேறு வெண்கல பதக்கங்களையும் குவித்தார். இந்தியாவின் எல்லைகளை கடந்து இலங்கை, வங்கதேசம், நேபாளம் என பன்னாட்டுத் தளங்களிலும் தனது முத்திரையைப் பதித்தார்.

அவரது விளையாட்டு வாழ்வின் உச்சகட்டமாக, 2024 டிசம்பரில் கம்போடியாவில் நடைபெற்ற சர்வதேச பாரா எறிபந்து தொடரில் தங்கம் வென்றதுடன், அந்த தொடரின் 'சிறந்த வீராங்கனை' விருதையும் தட்டி சென்றார். தடகளம் மட்டுமின்றி கிரிக்கெட் மற்றும் வில் வித்தையிலும் சோனியா சௌத்ரி தனது பன்முக திறமையை வெளிப்படுத்தி வருகிறார்.

கடின உழைப்பை நம்பும் சோனியா சௌத்ரி

இன்று ஜெய்ப்பூர் தலைமை செயலகத்தில் எழுத்தராக பணிபுரியும் சோனியா சௌத்ரி, ஒரு தாயாகவும் தனது பொறுப்புகளைச் செவ்வனே கவனித்து வருகிறார். மூன்று மாதக் கைக்குழந்தையுடன் வெளிநாட்டிற்குப் போட்டிக்குச் சென்ற இவரது துணிச்சல் வியக்கத்தக்கது. கணவர் ஆரவ் குந்தல் மற்றும் மாமனார் ஹரி சிங், மாமியார் பார்வதி தேவி என ஒட்டு மொத்தக் குடும்பமும் இன்று சோனியாவின் வெற்றிக்குப் பின்னால் நிற்கிறது.

மகளிர் தினத்தை முன்னிட்டு சோனியா பகிரும் செய்தி மிகவும் ஆழமானது. "வெற்றி என்பது யாருக்கும் தட்டில் வைத்து வழங்கப்படுவதில்லை. குறிப்பாக கிராமப்புறப் பெண்களுக்கு அது அவ்வளவு எளிதில் கிடைத்து விடாது. ஆனால், விடாமுயற்சியும் நேர்மறை எண்ணமும் இருந்தால் எதையும் சாதிக்க முடியும்.

இன்றைய தலைமுறையினர் சமூக வலைதளப் புகழைத் தேடுவதை விட, ஒழுக்கம் மற்றும் கடின உழைப்பைத் தேடினால் வெற்றி தானாக உங்களைத் தேடி வரும்," என்கிறார் சோனியா சௌத்ரி.

