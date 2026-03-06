ETV Bharat / bharat

2026 மகளிர் தினம் ஸ்பெஷல்: டெல்லி எய்ம்ஸின் ஒரே பெண் இயக்குநர்: 96 வயதிலும் தொடரும் டாக்டர் சினே பார்கவாவின் மருத்துவ சேவை!

டாக்டர் சினே பார்கவாவின் கடின உழைப்பால் தான் டெல்லி எய்ம்ஸ் மருத்துவமனையில் முதன்முறையாக சிடி ஸ்கேன் (CT Scan) கருவி நிறுவப்பட்டது.

Dr Sneh Bhargava
டாக்டர் சினே பார்கவா (Etv Bharat)
சர்வதேச மகளிர் தினத்தை முன்னிட்டு, சமுதாயத்திற்கு பெருமை சேர்க்கும் பெண் ஆளுமைகள் பற்றி ஈடிவி பாரத் ஊடகம் மக்களிடம் கொண்டு சேர்க்கிறது. அந்த வரிசையில், கல்வி என்பது பெண்களுக்கு எட்டாக்கனியாக இருந்த காலத்திலேயே மருத்துவம் பயின்று, நாட்டின் மிக உயரிய டெல்லி எய்ம்ஸின் (AIIMS) முதல் பெண் இயக்குநராக பொறுப்பேற்ற டாக்டர் சினே பார்கவாவின் எழுச்சியூட்டும் கதை இதோ உங்களுக்காக.

விதையிடப்பட்ட கனவு

பெண்கல்வி என்பது ஒரு எட்டாக்கனியாக இருந்த 1930-களில், பஞ்சாபின் பிரோஸ்பூர் மாவட்டத்தில் ஒரு புகழ் பெற்ற வழக்கறிஞர்கள் குடும்பத்தில் சினே பார்கவா பிறந்தார். வீட்டில் தந்தை, தாத்தா என அனைவரும் சட்ட துறையில் கோலோச்சியவர்கள்.

சினேவின் தாய் மெட்ரிகுலேஷன் மட்டுமே முடித்தவர். அவருக்கு மேல் படிப்பு படிக்க ஆசை இருந்தும், அன்றைய சூழலில் பெற்றோர்கள் அனுமதிக்கவில்லை. ஆனால், தன் மகளை ஒரு சிறந்த அறிவாளியாக உருவாக்க வேண்டும் என்ற தாகம் அவரிடம் இருந்தது.

அதனால், ஐந்து வயதிலேயே இமாச்சல பிரதேசத்திலுள்ள டல்ஹௌசி கான்வென்ட் பள்ளியில் சேர்க்கப்பட்டார் சினே. பத்தாம் வகுப்பு முடித்த போது, குடும்பத்தினர் அவர் ஒரு நீதிபதியாக வர வேண்டும் என்று விரும்பினர். ஆனால், சினே மருத்துவத்தின் மீது காதல் கொண்டிருந்தார்.

"அம்மா, எம்பிபிஎஸ் படித்தாலும் ஐந்து வருடம் தான், எல்எல்பி படித்தாலும் ஐந்து வருடம் தான்" என்று தர்க்கம் பேசி தன் தாயை சம்மதிக்க வைத்தார். 1948-ல் டெல்லி லேடி ஹார்டிங் மருத்துவக் கல்லூரியில் சேர்ந்தார். அங்கு மருத்துவப் படிப்பை முடித்தவர், பின்னாளில் 'ரேடியாலஜி' (Radiology) துறையை தனது முதுகலை படிப்பிற்காக தேர்ந்தெடுத்தார்.

தென்கிழக்கு ஆசியாவின் முதல் சாதனை

இந்தியாவில் ரேடியாலஜி துறையில் நவீன கருவிகள் இல்லாததால், மேற்படிப்பிற்காக வெளிநாடு சென்றார். 1953-ல் டெல்லி எய்ம்ஸ் மருத்துவமனையில் உதவிப் பேராசிரியராகத் தனது பணியை தொடங்கினார். இவரின் கடின உழைப்பால் தென்கிழக்கு ஆசியாவிலேயே முதன்முறையாக டெல்லி எய்ம்ஸ் மருத்துவமனையில் சிடி ஸ்கேன் (CT Scan) கருவி நிறுவப்பட்டது. இது இந்திய மருத்துவ வரலாற்றில் ஒரு மைல்கல். இதன் பிறகு எய்ம்ஸ் பல நவீன கண்டுபிடிப்புகளை தழுவியதுடன், பிற மருத்துவமனைகளுக்கும் வழிகாட்டியாக மாறியது.

அதிகாரத் தடையை உடைத்த ஆளுமை

1984 அக்டோபர் 31-ம் தேதி, சினே பார்கவா எய்ம்ஸ் இயக்குநராக பதவி ஏற்க வேண்டிய நாள். ஆனால், துரதிர்ஷ்டவசமாக அன்று பிரதமர் இந்திரா காந்தி படுகொலை செய்யப்பட்டார். அந்த பதற்றமான சூழலில், அவரது பதவி உயர்வு நிறுத்தி வைக்கப்பட்டது.

"பெண்களுக்கு நிர்வாகத் திறன் கிடையாது, எய்ம்ஸ் போன்ற ஒரு பெரிய நிறுவனத்தை ஒரு பெண்ணால் நடத்த முடியாது, அதனால் பிரதமர் ராஜீவ் காந்தி ஒரு ஆணையே இயக்குநராக நியமிப்பார்" என்று சக ஊழியர்கள் பேசத் தொடங்கினர். ராஜீவ் காந்தியைச் சந்தித்துப் பரிந்துரை கேட்குமாறு சினேவிற்கு ஆலோசனைகள் வழங்கப்பட்டன. ஆனால், சினே அதை மறுத்துவிட்டார்.

"நான் ரேடியாலஜி துறையின் தலைவர், பேராசிரியை. இங்கேயே தொடர்ந்து பணியாற்றுவதில் எனக்கு எந்தப் பிரச்சனையும் இல்லை" என்று கம்பீரமாகக் காத்திருந்தார். சில நாட்களில், அவரது திறமையை அங்கீகரிக்கும் வகையில் நியமன ஆணை வந்தது. அவர் இயக்குநராக பொறுப்பேற்று, எய்ம்ஸின் ஆராய்ச்சி மற்றும் கல்வித் தரத்தை உலகத் தரத்திற்கு உயர்த்தினார். இவரது சேவையைப் பாராட்டி இந்திய அரசு 'பத்மஸ்ரீ' விருது வழங்கி கௌரவித்தது.

இன்றைய மருத்துவமும் சவால்களும்

இன்று 96 வயதிலும் டாக்டர் சினே பார்கவா சுறுசுறுப்பாக இயங்குகிறார். வாரத்திற்கு மூன்று நாட்கள் மாணவர்களுக்குப் பாடம் கற்பிக்க மருத்துவமனைகளுக்குச் செல்கிறார். இன்றைய மருத்துவத் தொழில்நுட்பத்தைப் பற்றி அவர் கூறுகையில்,

"செயற்கை நுண்ணறிவு (AI) மருத்துவத்தில் புரட்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. நோயாளியைத் தொடாமலேயே துல்லியமாக நோயைக் கண்டறிய முடிகிறது. லேசர் மற்றும் ரோபோட்டிக் அறுவை சிகிச்சை நோயாளிகளை விரைவாக வீடு திரும்பச் செய்கின்றன" என்கிறார்.

இருப்பினும், இந்தியாவின் சுகாதாரக் கட்டமைப்பு குறித்து அவர் சில கவலைகளையும் முன் வைக்கிறார். "இந்தியா உலகின் அதிக மக்கள்தொகை கொண்ட நாடு, ஆனால் சுகாதாரத் துறைக்கான பட்ஜெட் ஒதுக்கீடு மிகவும் குறைவாக உள்ளது. கிராமப்புறங்களில் இன்றும் போதிய மருத்துவமனைகள் இல்லை. புற்றுநோய் போன்ற நோய்கள் கடைசி கட்டத்தில் தான் கண்டறியப்படுகின்றன. இதில் அரசாங்கம் இன்னும் தீவிரமாகச் செயல்பட வேண்டும்" என்றார்.

96 வயதிலும் ஒளிரும் சுடர்

தனது ஆரோக்கியத்தின் ரகசியமாக யோகா, பிராணாயாமம் மற்றும் தொடர்ந்து வாசிப்பைக் குறிப்பிடுகிறார் சினே. "கற்றுக் கொண்டே இருக்கும் வேட்கை தான் ஒரு மனிதனை முன்னோக்கி நகர்த்தும்" என்பது அவரது தாரக மந்திரம். எய்ம்ஸ் வரலாற்றில் இன்று வரை இயக்குநர் என்ற அந்த உயரிய பதவியை அலங்கரித்த ஒரே பெண்மணி என்ற பெருமையுடன், ஒரு முழுமையான அர்ப்பணிப்பு வாழ்வை வாழ்ந்து வருகிறார் டாக்டர் சினே பார்கவா.

