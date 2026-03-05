2026 மகளிர் தினம் ஸ்பெஷல்: லூதியானா ரயில் நிலையத்தின் நம்பிக்கை நாயகிகள்!
"ஒவ்வொரு ஆண்டும் பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யப்படுகிறது, ஆனால் எங்களைப் போன்ற எளிய உழைக்கும் பெண்களின் முன்னேற்றத்திற்கு எந்தத் திட்டமும் வந்ததாகத் தெரியவில்லை" என வேதனையுடன் கூறுகிறார் சுமை தூக்கும் பெண் கூலி தொழிலாளி ஒருவர்.
Published : March 5, 2026 at 5:14 PM IST
- வரீந்தர் திண்ட்
லூதியானா... பஞ்சாப் மாநிலத்தின் மிக முக்கிய நகரங்களில் ஒன்று. இது "இந்தியாவின் மான்செஸ்டர்" என்றும் அழைக்கப்பட்டு வருகிறது. ஜவுளி மற்றும் சைக்கிள், டிராக்டர் தயாரிப்பில் முன்னோடி நகரமாக உள்ளது.
பஞ்சாப்பின் தொழில்துறை தலைநகரம் என்றும் பெயர் பெற்ற லூதியானாவுக்கு தினமும் ஆயிரக்கணக்கானோர் தொழில்நிமித்தமாக வந்து செல்கின்றனர். இங்குள்ள ரயில் நிலையம் நாட்டின் முன்னணி ரயில் நிலையங்களில் ஒன்றாக விளங்குகிறது. டெல்லி, அமிர்தசரஸ், ஜம்மு தாவி மற்றும் நாட்டின் பிற பகுதிகளுக்கு இங்கிருந்து ஏராளமான ரயில்கள் இயக்கப்பட்டு வருகின்றன. லூதியானா - சென்னை அந்தமான் எக்ஸ்பிரஸ் வாரத்தில் 3 நாட்கள் இயக்கப்பட்டு வருகிறது.
இந்த ரயில் நிலையத்தில் என்ஜின்களின் இரைச்சல்கள் மற்றும் பயணிகளின் நடமாட்டங்களுக்கு இடையே, தங்கள் குடும்பத்தினரின் கனவுகளை நனவாக்க சுமைகளை தூக்கியபடி நடைமேடைகளில் வலம் வருகிறார்கள் நான்கு நம்பிக்கை நாயகிகள். வெறும் சுமை தூக்குபவர்களாக மட்டுமல்லாமல், வாழ்வின் சவால்களை உழைப்பால் வென்று காட்டும் இந்த ‘பெண் கூலி தொழிலாளர்களின்’ நெகிழ்ச்சி கதையை, உலக மகளிர் தினத்தை முன்னிட்டு ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு ஊடகம் வழங்குகிறது.
லூதியானா ரயில் நிலையத்தில் சுமை தூக்கும் கூலி தொழிலாளர்களாக பணியாற்றும் இந்த குழுவில் ஒருவர் தான் நிஷா ராணி. 2024-ம் ஆண்டு நிஷாவின் வாழ்க்கையில் ஒரு பேரிடி விழுந்தது. அதாவது அவரது கணவர் திடீரென உயிரிழந்தார். கணவரின் மறைவு அவரை நிலைகுலைய செய்த போதும், தன் இரண்டு மகன்கள் மற்றும் மகளுக்காக அவர் துவண்டு போகவில்லை. கணவர் செய்து வந்த அதே கடினமான கூலி வேலையை அவர் கையில் எடுத்தார்.
"பெண்களால் இவ்வளவு பாரத்தை தூக்க முடியுமா?" என்று சந்தேகித்த கண்களுக்கு முன்னால், இன்று கம்பீரமாக நடைபோடுகிறார் ஒன்பதாம் வகுப்பு வரை மட்டுமே படித்துள்ள நிஷா ராணி. "என் உழைப்பின் மீது மக்கள் வைத்திருக்கும் நம்பிக்கையே எனக்குப் போதும்" என்கிறார் உறுதியுடன்.
நிஷா ராணியை போலவே வாழ்வாதாரத்திற்காக இந்த பணியைத் தேர்ந்தெடுத்தவர் மாயா. 50 வயதாகும் இவரின் கண்களை பார்த்தாலே இவரது துயரமிகு கடந்த கால வாழ்க்கையின் வலியை நம்மால் உணர முடியும். 2012-ல் கணவரை இழந்த மாயா, அன்று முதல் இன்று வரை இந்த ரயில் நிலையத்தை நம்பியே தனது வாழ்க்கையை நடத்தி வருகிறார்.
"வயதாகிவிட்டது, உடல் வலிக்கிறது. ஆனால் வீட்டின் பொறுப்புகள் என்னை ஒரு போதும் சோர்வடைய விடுவதில்லை" என்று சொல்லும் மாயாவிற்கு ஒரே ஒரு ஆதங்கம் உண்டு. "ஒவ்வொரு ஆண்டும் பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யப்படுகிறது, ஆனால் எங்களைப் போன்ற எளிய உழைக்கும் பெண்களின் முன்னேற்றத்திற்கு எந்தத் திட்டமும் வந்ததாகத் தெரியவில்லை" என ஏக்கத்துடன் கூறுகிறார்.
இவர்களை போல, 11 ஆண்டுகளாக லூதியானா ரயில் நிலையத்தில் சுமை தூக்கி வருகிறார் 47 வயது லாஜா வர்மா. "எனது மூன்று குழந்தைகளுக்காக அதிகாலை 5 மணி முதல் மாலை 5 மணி வரை இந்த வேலையை செய்கிறேன்" என கூறுகிறார்.
மகளிர் தினத்தைப் பற்றி அவரிடம் கேட்டால், "ஒவ்வொரு ஆண்டும் மகளிர் தினம் வருகிறது, ஆனால் எங்கள் வாழ்க்கையில் என்ன மாற்றம் வந்து விடப் போகிறது? சரியான அமரும் இடம் கூட எங்களுக்கு இங்கு இல்லை. நடைமேடைகளில் மூச்சிறைக்கச் சுமை தூக்குகிறோம், பாரம் அதிகமானால் தள்ளுவண்டியைப் பயன்படுத்துகிறோம்" என எதார்த்தத்தைப் பதிவு செய்தார்.
"பெண்கள் பலவீனமானவர்கள் என்று கருதுபவர்கள் ஒன்றைப் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஒரு உயிரைப் பெற்றெடுக்கும் வலிமையைக் கொண்ட பெண் எதற்கும் சளைத்தவள் அல்ல" என்று அழுத்தமாகச் சொல்கிறார் 44 வயதான சுஷ்மா. கணவரை இழந்த பின் இந்த வேலையைத் தொடங்கியவர், சுமை தூக்குவது தன்னை இன்னும் அதிக மனவலிமை கொண்டவராக மாற்றியிருப்பதாகக் கருதுகிறார்.
இவர்களுடன் பல ஆண்டுகளாகத் தோளோடு தோள் நின்று பணியாற்றும் சக ஊழியர் நரேஷ் குமார், இவர்களின் உழைப்பைப் பற்றி பெருமையாகப் பேசுகிறார். "இவர்களை ஒரு போதும் தூக்கும் எடையைக் கொண்டு குறைத்து மதிப்பிட முடியாது. சில நேரங்களில் எங்களை விட அதிக எடையை இவர்கள் சர்வ சாதாரணமாகத் தூக்கிச் செல்வார்கள். இவர்கள் தூக்குவது பயணிகளின் பொதிகளை மட்டுமல்ல, அவர்களின் குடும்பத்தின் ஒட்டுமொத்தப் பாரத்தையும் தான்" என புகழாரம் சூட்டுகிறார்.
தனிப்பட்ட இழப்புகளால் இந்த வேலைக்குத் தள்ளப்பட்டிருந்தாலும், சவால்களைத் துணிச்சலோடு எதிர்கொள்ளும் இவர்கள் தான் இந்த உலக மகளிர் தினத்தின் உண்மையான நாயகிகள்.
