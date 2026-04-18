காங்கிரஸ், திமுகவின் சுயநல அரசியலால் மகளிர் மசோதா முடக்கம்; நாட்டு மக்களுக்கு ஆற்றிய உரையில் மோடி குற்றச்சாட்டு

மகளிருக்கு இடஒதுக்கீடு வழங்குவதற்கான பாதையில் உள்ள ஒவ்வொரு தடையையும் நாங்கள் அகற்றுவோம் என்று இந்த தேசத்தின் ஒவ்வொரு பெண்மணிக்கும் உறுதியளிக்கிறேன் என்று பிரதமர் மோடி தெரிவித்தார்.

நாட்டு மக்களுக்கு உரையாற்றிய பிரதமர் மோடி (M Modi/Youtube))
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : April 18, 2026 at 10:05 PM IST

புதுடெல்லி: எதிர்க்கட்சிகளின் சுயநல அரசியலால் மகளிருக்கு அதிகாரம் அளிக்கும் மசோதா, நாடாளுமன்றத்தில் தடுத்து நிறுத்தப்பட்டது என்று பிரதமர் மோடி குற்றம்சாட்டினார்.

தொகுதி மறுவரையறையை முன்வைத்து மத்திய பாஜக அரசு நாடாளுமன்ற மக்களவையில் கொண்டு வந்த அரசியலமைப்பின் 131-வது திருத்த மசோதா எதிர்க்கட்சிகளால் நேற்று தோற்கடிக்கப்பட்டது. நாடாளுமன்றம் மற்றும் மாநில சட்டமன்றங்களில் மகளிருக்கு இடஒதுக்கீடு வழங்க வகைச் செய்யும் மசோதாவை, மத்திய அரசு இம்மசோதாவுடன் தொடர்புபடுத்துவதாகவும் எதிர்கட்சிகள் குற்றம்சாட்டின.

இந்த நிலையில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி இன்றிரவு 8:30 மணிக்கு நாட்டு மக்களுக்கு உரையாற்றினார். சுமார் 30 நிமிடங்கள் அவர் உரை நிகழ்த்தினார். அப்போது அவர், "நமது பெண்களின் கனவு எப்படி சிதைப்பட்டது என்பதை ஒவ்வொரு இந்திய குடிமகனும் பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறார். நாடு முழுவதும் உள்ள தாய்மார்களும், சகோதரிகளும் மகள்களும் நேற்று ஏமாற்றப்பட்டனர் என்பதை நான் அறிவேன். மகளிர் இடஒதுக்கீடு மசோதா தோல்வி அடைந்ததற்கு ஒவ்வொரு பெண்ணிடமும் நான் மன்னிப்பு கேட்டுக் கொள்கிறேன்.

நாடாளுமன்றத்தில் எங்களுக்குத் தேவையான பெரும்பான்மை கிடைக்கவில்லை என்றாலும், நாடு முழுவதும் உள்ள பெண்களின் ஆதரவு எங்களுக்கு இருப்பதாக உறுதியாக நம்புகிறேன்.

காங்கிரஸ், திமுக, திரிணாமூல் காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட எதிர்க்கட்சிகளின் சுயநல அரசியலால், பெண்கள் அதிகாரம் பெறுவதற்கான போராட்டம் தடுத்து நிறுத்தப்பட்டுள்ளது.

நமது பெண்கள் அதிகாரம் பெறுவதை தடுத்து, அவர்களின் உரிமையை பறிக்கும் காங்கிரஸ், திமுக, திரிணாமூல் காங்கிரஸ் போன்ற கட்சிகள் மசோதா தோல்வி அடைந்ததை கொண்டாடுகின்றன. இதை இந்திய பெண்கள் அனைவரும் பார்த்துக் கொண்டு தான் இருக்கிறார்கள்.

மகளிர் இடஒதுக்கீடு மசோதாவுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவிப்பதன் மூலம் எதிர்க்கட்சிகள் பாவத்தை செய்துள்ளன. இதற்காக அவர்கள் தண்டிக்கப்படுவார்கள். இந்த மசோதாவுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து, நாட்டின் அரசியலமைப்புச் சட்டத்தை எதிர்க்கட்சிகள் அவமதிப்பு செய்துள்ளன.

மகளிர் இடஒதுக்கீடு மசோதாவை தோற்கடித்ததன் மூலம், காங்கிரஸ், திமுக, திரிணாமூல் காங்கிரஸ், சமாஜாவாதி போன்ற கட்சிகள் கருக்கொலை செய்துள்ளன.

பெண்கள் முன்னேற்றம் அடைவதை காங்கிரஸ் ஒருபோதும் விரும்பியதில்லை. நாடு முன்னேற்றம் அடைவதையும் அவர்கள் விரும்பியதில்லை. அவர்கள் சீர்திருத்தத்திற்கு எதிரான மனநிலை கொண்டவர்கள். நாட்டின் வளர்ச்சிக்குத் தேவையான ஒவ்வொரு நடவடிக்கைக்கும் எதிர்ப்பு தெரிவிக்கும் காங்கிரஸ் கட்சி, எதிர்மறை அரசியலையே செய்து வருகிறது. கடந்த கால தவறுகளில் இருந்து காங்கிரஸ் தன்னை திருத்திக் கொள்ளும் என்று எதிர்பார்த்தோம். ஆனால், அந்த வாய்ப்பை காங்கிரஸ் தவற விட்டுவிட்டது.

மகளிருக்கு இடஒதுக்கீடு வழங்குவதற்கான பாதையில் உள்ள ஒவ்வொரு தடையையும் நாங்கள் அகற்றுவோம் என நாட்டின் அனைத்து மகளிருக்கும் உறுதியளிக்கிறேன். நாங்கள் உறுதியாக இருப்பதால், நாடாளுமன்றத்திலும் சட்டமன்றங்களிலும் பெண்கள் பங்கேற்பை எதிர்க்கட்சிகளால் தடுத்து நிறுத்த இயலாது" என்று பேசினார்.

