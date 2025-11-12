ETV Bharat / bharat

வீட்டை வி்ட்டு வாக்குச்சாவடிக்கு வந்த பெண்கள்.. பீகாரின் 'கிங்மேக்கர்'களாக உருவெடுத்தது எப்படி?

பீகார் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள் நாளை மறுநாள் (நவ.14) வெளியாக உள்ள நிலையில், அங்கு ஆண்களை விட அதிக எண்ணிக்கையில் வாக்களி்த்துள்ள பெண் வாக்காளர்கள் கிங் மேக்கர்களாக உருவெடுத்துள்ளனர்.

பீகார் சட்டமன்றத் தேர்தலில் ஆர்வமுடன் வாக்களித்த இளம்பெண்
பீகார் சட்டமன்றத் தேர்தலில் ஆர்வமுடன் வாக்களித்த இளம்பெண் (IANS)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 12, 2025 at 11:03 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

-BY தேவ் ராஜ்

பாட்னா: ஜனநாயக திருவிழாவாக கருதப்படும் பொதுத் தேர்தல் பீகார் மாநிலத்தில் நேற்று நடைபெற்று முடிந்துள்ளது. நவம்பர் 6, 11 என இரண்டு கட்டங்களாக நடைபெற்ற இத்தேர்தலில் மொத்தம் 66.91 சதவீத வாக்குகள் பதிவாகி உள்ளன.

மாநிலத்தில் 3.94 கோடி ஆண் வாக்காளர்கள், 3.51 கோடி பெண் வாக்காளர்கள் என மொத்தம் 7.45 கோடி வாக்காளர்கள் உள்ளனர். இவர்களில் 2.47 கோடி ஆண் வாக்காளர்களும், 2.52 கோடி பெண் வாக்காளர்களும் இத்தேர்தலில் வாக்களித்துள்ளனர். அதாவது 71.6 சதவீதம் பெண் வாக்காளர்களும், 62.8 சதவீத ஆண் வாக்காளர்களும் தங்களின் ஜனநாயக கடமையை ஆற்றி உள்ளனர்.

இதில் ஆண்களை விட 8.8 சதவீதம் அதிகமாக பெண்கள் வாக்களித்துள்ளனர் என்பதுதான் நடைபெற்று முடிந்துள்ள பீகார் சட்டமன்றத் தேர்தலில் குறிப்பிடத்தக்க முக்கிய அம்சமாகும். பீகார் சட்டமன்றத் தேர்தல்களில் 1980 -களில் இருந்தே பெண்களின் வாக்கு சதவீதம் மெல்ல மெல்ல அதிகரித்து வருவதை புள்ளிவிவரங்கள் மூலம் அறிய முடிகிறது.

இப்படி தேர்தலில் தங்களது ஆர்வத்தை மெல்ல மெல்ல அதிகரித்து வந்த பீகார் பெண்கள், 2010 சட்டமன்றத் தேர்தலில் ஆண் வாக்காளர்களை பின்னுக்குத் தள்ளி தேர்தல் பார்வையாளர்களை வியப்பில் ஆழ்த்தினர். அந்த தேர்தல் ஆண் வாக்காளர்களின் வாக்கு சதவீதம் 51.12 ஆக இருக்க, பெண்களின் வாக்குப்பதிவு சதவீதமோ 54.49 ஆக இருந்தது.

அடுத்து வந்த 2015 சட்டமன்றத் தேர்தலில் பெண்களின் வாக்குப்பதிவு 60.48 சதவீதமாக உயர, ஆண் வாக்காளர்களின் வாக்குப்பதிவு 53.32 சதவீதமாக மட்டுமே இருந்தது. இதுவே 2020 பீகார் சட்டமன்றத் தேர்தலில் ஆண், பெண் வாக்காளர்களின் வாக்குப்பதிவு சதவீதம் முறையே 59.69, 54.45 ஆக இருந்தது. தற்போது நடைபெற்று முடிந்துள்ள 2025 பீகார் சட்டமன்றத் தேர்தலில் தங்களின் முந்தைய சாதனைகளை தாங்களே முறியடிக்கும் விதத்தில் மொத்தம் 71.6 சதவீதம் பெண் வாக்காளர்கள் தங்களது ஜனநாயக கடமையை நிறைவேற்றி அந்த மாநிலத்தின் கிங் மேக்கர்களாக உருவெடுத்துள்ளனர்.

" தேர்தலில் பெண்களின் வாக்குப்பதிவு அதிகரித்துள்ளதற்கு, முதலமைச்சர் நிதீஷ் குமார் தலைமையிலான ஆட்சியில் பெண்கள் மற்றும் பெண் பிள்ளைகளுக்கு அதிகாரம் அளிக்கும் நோக்கில் பல்வேறு நலத்திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்பட்டது முக்கிய காரணமாக இருக்கலாம். அத்துடன் உள்ளாட்சி அமைப்புகளில் பெண்களுக்கு 50 சதவீதம் இடஒதுக்கீடு, அரசுப் பணிகளில் 35 சதவீதம் இடஒதுக்கீடு போன்ற முக்கிய மாற்றங்களும் தேர்தலில் பெண்களின் பங்களிப்பு அதிகரிக்க காரணமாக இருக்கலாம்" என்கிறார் பாட்னாவை சேர்ந்த மனநல மருத்துவர் பிந்து சிங்.

ஆனால் மருத்துவர் பிந்து சிங்கின் பார்வையில் இருந்து முற்றிலும் மாறுபடுகிறார் அனைத்திந்திய ஜனநாயக மாதர் சங்கத்தின் தேசிய துணைத் தலைவர் ராம்பரி தேவி.

"மாநிலத்தில் நிலவும் வேலைவாய்ப்பின்மை மற்றும் வறுமையின் காரணமாக, பெரும் எண்ணிக்கையிலான ஆண்கள் வெளிமாநிலங்களில் புலம்பெயர் தொழிலாளர்களாக இருந்து வருகின்றனர். இதுவே, பீகார் தேர்தல்களில் பெண் வாக்காளரின் வாக்கு சதவீதம் ஒப்பீட்டளவில் அதிகமாக இருக்க முக்கிய காரணம்" என்றார் அவர். அத்துடன், "அரசியல் குறித்த விழிப்புணர்வு பெண்களை வீட்டைவிட்டு வாக்குச்சாவடிகளை நோக்கி அதிக அளவில் வர செய்துள்ளது" என்கிறார் ராம்பரி தேவி.

TAGGED:

BIHAR ELECTION RESULT 2025
BIHAR WOMEN MEN VOTERS
பீகார் தேர்தல் 2025
பீகார் பெண் வாக்காளர்கள்
BIHAR ASSEMBLY ELECTION 2025

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

EXCLUSIVE: 100 வயதை கடந்து வாழும் மனிதர்களிடம் இப்படியொரு ஒற்றுமையா? ஆராய்ச்சி மாணவி கண்டுபிடித்த ரகசியம்!

பாரம்பரிய விவசாயத்திற்கு புத்துயிர்... களமிறங்கிய மகளிர் சுய உதவி குழுவினர்!

தாம்பரம் ரயில் நிலையத்தை மறுசீரமைக்கும் ரூ.1000 கோடி திட்டம் என்ன ஆனது?

அழிந்துவரும் சோழவந்தான் வெற்றிலை விவசாயம் - அரசின் ஆதரவை எதிர்பார்த்திருக்கும் விவசாயிகள்!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.