பெண்களை எங்கும் பாதுகாப்பாக இருக்க விடுவதில்லை; கர்நாடக உயர்நீதிமன்ற நீதிபதி காட்டம்

பெண்களை புகைப்படம் எடுத்து அதை இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் பதிவிடுகிறீர்களா? நீங்கள் எந்த மாதிரியான ஆண்கள்? என்று கர்நாடகா உயர்நீதிமன்ற நீதிபதி காட்டமாக கேள்வியெழுப்பி உள்ளார்.

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : April 27, 2026 at 6:14 PM IST

பெங்களூரு: மெட்ரோ ரயிலில் பயணித்த பெண்களின் அனுமதியின்றி எடுக்கப்பட்ட காணொளிகளைப் பதிவிட்ட வழக்கில் 'பெங்களூரு மெட்ரோ சிக்ஸ்' இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தின் உரிமையாளரின் மனுவை தள்ளுபடி செய்து கர்நாடகா உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

கர்நாடகா மாநிலம், மேற்கு பெங்களூருவிற்கு உட்பட்ட கரிப்போனஹள்ளியைச் சேர்ந்தவர் பி.கே.திகந்த் (வயது 27). இவர் பெங்களூரு மெட்ரோ ரயிலில் பயணித்த பெண்களின் அனுமதியின்றி ஆட்சேபனைக்குரிய காணொளிகளை பதிவுச் செய்ததுடன் தனது 'பெங்களூரு மெட்ரோ சிக்ஸ்' இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்திலும் அதனை பதிவிட்டுள்ளார். இதுதொடர்பான வழக்கில் கடந்த 2025- ஆம் ஆண்டு மே மாதம் கைது அவர் செய்யப்பட்டார்.

அந்த நேரத்தில் அவரது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தை பின்தொடர்பவர்களின் எண்ணிக்கை 6,000- க்கும் அதிகமாக இருந்தது. அதேபோல், டெலிகிராம் கணக்கில் 1,000- க்கும் மேற்பட்டோர் பின்தொடர்ந்தனர். குறிப்பாக, அந்த இன்ஸ்டாகிராம் கணக்கில் அதிகமாக ரீல்ஸ்கள் பதிவேற்றம் செய்யப்பட்டிருந்தது. இந்த இன்ஸ்டாகிராம் கணக்கு குறித்து பனஷங்கரி காவல் நிலையத்தின் போலீசார் தாமாக முன்வந்து தகவல் தொழில்நுட்பத்தைத் தவறாகப் பயன்படுத்தியது உள்பட 3 பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப்பதிவுச் செய்தனர்.

அதைத் தொடர்ந்து, பெங்களூரு கூடுதல் தலைமை நீதித்துறை நடுவர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு விசாரணை நடைபெற்று வந்தது. இந்த நிலையில் தன் மீதான குற்ற நடவடிக்கையை ரத்துச் செய்யக்கோரி பி.கே.திகந்த் கர்நாடகா உயர்நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்திருந்தார்.

இந்த வழக்கு இன்று (ஏப்ரல் 27) விசாரணைக்கு வந்தபோது பி.கே.திகந்த் தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர், "குற்றம்சாட்டப்பட்டவரால் பெண்களின் ஆபாசப் புகைப்படங்கள் எதுவும் எடுக்கப்படவில்லை; அவர் மீதான குற்றச்சாட்டுகள் நிரூபிக்கப்படவில்லை" என்று வாதிட்டார்.

அப்போது நீதிபதி எம்.நாகப்பிரச்சனா, "பெண்களை எங்கும் பாதுகாப்பாக இருக்க விடுவதில்லை; பெண்களை முன்புறமும், பின்புறமும் புகைப்படங்களை எடுத்து அந்த இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் பதிவிடுகிறீர்களா? நீங்கள் எந்த மாதிரியான ஆண்கள்? இது முட்டாள்தனம்...." என்று தனது ஆதங்கத்தை வெளிப்படுத்தினார்.

அத்துடன், பெண்களுக்கான பாதுகாப்பான சூழல் மறுக்கப்படுகிறது என்று ஆதங்கத்துடன் கூறிய நீதிபதி, பி.கே.திகந்தின் மனுவைத் தள்ளுபடி செய்து உத்தரவிட்டுள்ளார். இந்த வழக்கு விசாரணையால் நீதிமன்றத்தில் சிறிது நேரம் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

