'சர்ப்ரைஸ்' தருவதாக கூறி காதலனை எரித்துக் கொன்ற இளம்பெண்: பெங்களூரில் ஷாக் சம்பவம்

இருவருக்கும் இடையே நடந்த பிரச்சனை என்ன? கொலைக்கான காரணம் என்ன? என்பது குறித்து போலீசார் தொடர் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

கொலை செய்யப்பட்ட கிரண்/ காதலி பிரேமாவை கைது செய்து அழைத்துச் செல்லும் போலீசார்
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : April 22, 2026 at 11:25 AM IST

பெங்களூரு: சர்ப்ரைஸ் தருவதாக கூறி இளைஞரின் கை, கால்களை கட்டி, மண்ணெண்ணெய் ஊற்றி எரித்துக் கொன்ற இளம்பெண்ணை பெங்களூரு போலீசார் கைது செய்துள்ளனர்.

கர்நாடகா மாநிலம் தும்கூர் மாவட்டத்தின் சிக்கநாயக்கனஹள்ளியைச் சேர்ந்தவர் கிரண் (27). இவர் பெங்களூர் ராஜாஜி நகரில் சிம் விற்பனையாளராக பணியாற்றி வந்துள்ளார். இவருக்கும் அதே நிறுவனத்தில் பணிபுரிந்து வந்த பிரேமா என்பவருக்கும் இடையே கடந்த 2 வருடங்களாக பழக்கம் இருந்துள்ளது. ஆரம்பத்தில் நட்புரீதியில் பழகிய நிலையில், படிப்படியாக அது காதலாக மலர்ந்தது.

இந்நிலையில், சமீபகாலமாக இருவருக்கும் இடையே விரிசல் ஏற்பட்டதாக தெரிகிறது. கிரண் தன்னிடமிருந்து விலகியிருப்பதாக நினைத்து மனமுடைந்த பிரேமா, தனது காதலனுக்கு தக்க பாடம் புகட்ட நினைத்துள்ளார். அதற்காக ஒரு திட்டமும் தீட்டியுள்ளார். நேற்று (ஏப்.21) தனது தாயாரும், சகோதரனும் வேலைக்குச் சென்ற பிறகு, கிரணுக்கு போன் செய்து தனது வீட்டிற்கு வருமாறு கூறியதாக தெரிகிறது.

அந்த நேரத்தில், நெலமங்களா செல்ல திட்டமிட்டிருந்த கிரண், வழியில் அஞ்சனாநகரில் அமைந்துள்ள பிரேமாவின் வீட்டிற்குச் சென்றிருக்கிறார். தன்னை பார்க்க வந்த காதலனை அன்புடன் வரவேற்ற பிரேமா, வெளிநாட்டு பாணியில் தனது காதலை வெளிப்படுத்த விரும்புவதாக ஆசை வார்த்தை கூறி, கிரணை நாற்காலியில் அமர வைத்துள்ளார். பின்னர், அவரது கண்களையும், கைகளையும், கால்களையும் இறுக்கமாக கட்டியுள்ளார்.

ஏன் இவ்வளவு இறுக்கமாக கட்டுகிறாய்? என்று கிரண் கேட்டதற்கு, வெளிநாட்டு பாணியில் இப்படித்தான் செய்வார்கள் என்று கூறியிருக்கிறார்.

தன்னிடம் காதலை சொல்லப்போகிறார் என காத்திருந்த கிரணுக்கு அதிர்ச்சி தரும் விதமாக, திடீரென பிரேமா அவர் மீது மண்ணெண்ணெய் ஊற்றி தீவைத்துள்ளார். கிரணின் அலறல் சத்தத்தை கேட்ட அக்கம்பக்கத்தினர், தீயணைப்புத்துறை மற்றும் காவல்துறைக்கு தகவல் அளித்தனர்.

ஆனால் அவர்கள் வருவதற்குள் கிரண் தீயில் கருகி உயிரிழந்துவிட்டதாக கூறப்படுகிறது. இதனையடுத்து, கிரணின் உடலை கைப்பற்றிய போலீசார், விக்டோரியா மருத்துவமனைக்கு பிரேத பரிசோதனைக்காக அனுப்பி வைத்தனர்.

விசாரணையில், தான் கழிவறைக்கு சென்றிருந்தபோது, வீட்டில் அலறல் சத்தம் கேட்டதாகவும், அதனை கேட்டு வந்த போது கிரண் தீயில் கருகி உயிரிழந்து கிடந்ததாகவும் பிரேமா கூறியுள்ளார்.

ஆனால், அவரது பேச்சு முன்னுக்கு பின் முரணாக இருந்ததால் சந்தேகமடைந்த போலீசார், தங்கள் பாணியில் அவரை விசாரித்தனர். அப்போது கிரணை தீ வைத்து கொலை செய்தது தாம் தான் என அந்த பெண் தெரிவித்தார். மேலும், கிரணை கயிற்றால் கட்டியது முதல் அவரை தீ வைத்து கொளுத்தியது வரை தனது செல்போனில் வீடியோவாகவும் பதிவு செய்திருந்தார் பிரேமா.

இதையடுத்து, பிரேமாவை போலீசார் கைது செய்தனர். இருவருக்கும் இடையே என்ன பிரச்சனைு? கொலைக்கான காரணம் என்ன? என்பது குறித்து போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.

