ஆந்திராவில் அணிவகுத்த போலீஸ் படை: இந்தியாவையே திரும்பி பார்க்க செய்த தமிழக பெண் ஐபிஎஸ் அதிகாரி
"நம் விதியை கடவுளால் மாற்ற முடியுமோ இல்லையோ என நமக்கு தெரியாது. ஆனால் கல்வியால் அதை நிச்சயம் மாற்ற முடியும்" என்கிற அப்பாவின் வார்த்தைகள் என் மனதில் ஆழமாக பதிந்தன.
Published : February 6, 2026 at 5:38 PM IST
அமராவதி: குடியரசு தின விழா அணிவகுப்பு என்றாலே, டெல்லி செங்கோட்டையில் நடக்கும் பிரம்மாண்ட நிகழ்ச்சிதான் அனைவரின் கவனத்தையும் ஈர்க்கும். ஒவ்வொரு வருட குடியரசு தின விழாவிலும் செங்கோட்டையில் நடக்கும் ராணுவ அணிவகுப்புதான் நிகழ்வுதான் தலைப்புச் செய்திகளாகவும் இருக்கும். ஆனால், இந்த முறை சற்று வித்தியாசமாக ஆந்திர தலைநகர் அமராவதியில் நடந்த குடியரசு தின விழா அணிவகுப்பு, டெல்லி செங்கோட்டைக்கே டஃப் கொடுத்தது. காரணம், ஒரே ஒரு தமிழ் பெண்தான்.
ஆம், அமராவதியில் ஆயிரக்கணக்கான போலீசார் பங்கேற்ற குடியரசு தின அணிவகுப்பை, ஒரு இளம்பெண் வழிநடத்திச் சென்றார். அவர்தான் தமிழகத்தை சேர்ந்த ஐபிஎஸ் அதிகாரி சுஷ்மிதா ராமநாதன். பொதுவாக, இதுபோன்ற போலீஸ் அணிவகுப்பை மூத்த அதிகாரிகள்தான் வழிநடத்தி செல்வர். ஆனால், இந்த வாய்ப்பு சுஷ்மிதா ராமநாதனுக்கு கிடைத்திருக்கிறது என்றால், இதை விட அவரது திறமைக்கு வேறு சான்று தேவையில்லை.
ஒரே அணிவகுப்பின் மூலம் இந்தியா முழுவதும் புகழ்பெற்ற சுஷ்மிதா ராமநாதனை நேரில் சந்தித்து பேசினோம். ஆந்திர மாநிலம் எளூர் மாவட்டத்தில் உள்ள ஜங்காரெட்டிகுடேம் புகுதியில் ஏஎஸ்பியாக (துணை காவல் கண்காணிப்பாளர்) சுஷ்மிதா பணியாற்றி வருகிறார். அவரது பேச்சே அத்தனை உத்வேகத்தை தருவதாக இருந்தது.
இனி அவரது வார்த்தைகளில் இருந்து..
"என் சொந்த ஊர் கடலூர் மாவட்டம். அப்பா விவசாயி. அம்மா, கல்வித்துறையில் வேலை செய்கிறார். விவசாயத் தொழிலில் இருக்கும் கஷ்டங்களையும், நஷ்டங்களையும் நேரடியாக பார்த்தவள் நான். ஆனால், அத்தனை கஷ்டத்தையும் தாண்டி என்னையும், என் தம்பி - தங்கையையும் எனது பெற்றோர் படிக்க வைத்தனர்.
துளிர்விட்ட ஐபிஎஸ் கனவு
நாங்கள் சிறு வயதில் இருக்கும் போது,எங்கள் அப்பா அடிக்கடி சொல்லும் வார்த்தை இதுதான். "நம் விதியை கடவுளால் மாற்ற முடியுமோ இல்லையோ என தெரியாது. ஆனால், கல்வியால் நிச்சயம் மாற்ற முடியும். நம்முடைய விதியை மட்டுமல்ல, நம்மை போன்ற ஏழை மக்களின் விதியையும் அது மாற்றும். அதற்கு அரசு அதிகாரியாக மாறுவதே ஒரே வழி" எனக் கூறுவார். அப்பா கூறிய அந்த வார்த்தைகள், இப்போதும் எங்கள் மனதில் இருக்கின்றன.
2004ஆம் ஆண்டு ஏற்பட்ட சுனாமியால் எங்கள் கிராமம் மிகுந்த பாதிப்புக்குள்ளானது. அப்போது எனக்கு மிகவும் சிறிய வயது. அந்த சமயத்தில், எங்கள் கிராமத்திற்கு மாவட்ட ஆட்சியர்களும், எஸ்.பி.க்களும் வந்து மீட்புப் பணிகளிலும், நிவாரணப் பணிகளிலும் ஈடுபட்டனர்.
அப்போது அவர்களுக்கு மக்கள் மத்தியில் கிடைக்கும் மரியாதையும், அவர்களின் பணி அர்ப்பணிப்பும் என்னை வெகுவாக கவர்ந்தன. எனது ஐபிஎஸ் கனவு ஆரம்பித்தது அங்கேதான்.
அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தில் வேளாண் பொறியியல் படிப்பை படித்த போது, கல்லூரி நிகழ்ச்சிகளில் ஆட்சியர்களும், எஸ்.பி.க்களும் கலந்து கொண்டு உரையாற்றுவார்கள். அவர்களின் பேச்சை கேட்ட பிறகு, எனது ஐபிஎஸ் கனவு மேலும் உறுதியாக மாறியது.
5 முறை தொடர் தோல்வி
ஆனால், கனவு காண்பதற்கும், அதனை நனவாக்குவதற்கும் இடையேயான பாதை, அத்தனை சுலபமல்ல என்பதை சிவில் சர்விஸ் தேர்வுக்கு தயாரான போதுதான் தெரிந்து கொண்டேன். சிவில் சர்வீஸ் தேர்வில் தொடர்ந்து 5 முறை தோல்வியை தழுவினேன். ஒவ்வொரு முறை தோல்வியடையும் போதும், பிறரிடம் இருந்து எனக்கு வரும் அழுத்தம் அதிகமாக இருக்கும்.
ஒருகட்டத்தில், சிவில் சர்வீஸ் தேர்வில் வெற்றி பெறுவோமா என்ற சந்தேகம் எனக்கே வந்துவிட்டது. ஆனால், எனது பெற்றோரும், எனது தங்கையும் என் மீது அபார நம்பிக்கையை வைத்திருந்தனர்.'உன்னால் முடியும்' என தொடர்ந்து கூறி, எனக்கு உத்வேகம் கொடுத்ததே அவர்கள்தான்.
நனவான ஐபிஎஸ் கனவு
கடைசியாக, எனது ஆறாவது சிவில் சர்வீஸ் தேர்வில் வெற்றி பெற்றேன். ஐபிஎஸ் பயிற்சிக்கு பிறகு, ஆந்திர மாநிலம் காக்கிநாடாவில் ஏஎஸ்பியாக பணியில் சேர்ந்தேன். பிறகு மாவோயிஸ்டுகளுக்கு எதிரான 'கிரேஹவுண்ட்' (Greyhounds) சிறப்பு பிரிவில் அதிகாரியாக பணியாற்றினேன். கடந்த நவம்பர் மாதம் ஜங்காரெட்டிகுடேமுக்கு ஏஎஸ்பியாக மாற்றலாகி வந்திருக்கிறேன்.
எளூர் மாவட்டத்தில் முக்கிய நகரமாக ஜங்காரெட்டிகுடேம் உள்ளது. அத்தனை முக்கிய இடமாக இருந்தாலும், இங்குள்ள மக்கள் பலருக்கு போக்குவரத்து விதிகள் பற்றி தெரியவே இல்லை என்பதை சில நாட்களில் தெரிந்து கொண்டேன். எனவே அவர்களுக்கு அபராதம் விதிப்பதற்கு பதிலாக, அவர்களையே ஹெல்மெட் வாங்க வைப்பதும், சாலை விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துவதுமாக இருக்கிறேன். தண்டனை விதிப்பதை விட, நடத்தையில் மாற்றத்தை கொண்டு வருவதே சிறந்தது என நம்புபவள் நான்.
'சவாலாக ஏற்று ஜெயித்தேன்'
குடியரசு தின அணிவகுப்பை பற்றி இப்போது பலரும் பேசுகிறார்கள். அந்த அணிவகுப்பை வழிநடத்தி செல்வதை ஒரு சவாலாகவே எடுத்து செயல்படுத்தினேன். அணிவகுப்பை வெற்றிகரமாக முடித்ததும், ஆந்திர ஆளுநர் அப்துல் நசீர், முதலமைச்சர் சந்திரபாபு நாயுடு, துணை முதலமைச்சர் பவன் கல்யாண் ஆகியோர் என்னை தனியாக சந்தித்து வாழ்த்தினர். என் வாழ்க்கையில் மறக்க முடியாத தருணம் அது. பெண்கள் படித்தால், அவர்களால் சாதிக்க முடியாதது எதுவுமில்லை என்பதற்கு என் வாழ்க்கையே உதாரணம்.
இந்த நேரத்தில் எனது கணவர் விபு கிருஷ்ணா ஐபிஎஸ்-க்கு நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். ஐபிஎஸ் பணியில் இருக்கும் சவால்களை எப்படி எதிர்கொள்வது என எனக்கு கற்றுக்கொடுத்ததே அவர்தான். எனக்கு மிகவும் உத்வேகம் கொடுத்த எனது தங்கை, இப்போது தூத்துக்குடி மாவட்ட கூடுதல் ஆட்சியராக பணிபுரிகிறார். தம்பி சிவில் இன்ஜினியராக உள்ளார்" என முகத்தில் பூரிப்போடு கூறுகிறார் ஏஎஸ்பி சுஷ்மிதா ராமநாதன். வாழ்த்துகள் மேடம்.