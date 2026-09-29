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பீகாரில் கொடூரம்: ஹோட்டல் அறையில் பெண்ணை சிறை பிடித்து கூட்டுப் பாலியல் வன்கொடுமை - ஒருவர் கைது

'பீகாரில் பெண்கள் வீட்டை விட்டு வெளியேறவே அஞ்சும் அளவுக்கு ஒரு காட்டு தர்பார் ஆட்சி நடந்து கொண்டிருக்கிறது. குற்றவாளிகளுக்கு பயம் என்பதே இல்லாமல் போய்விட்டது' என்று தேஜஸ்வி யாதவ் எக்ஸ் பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ளார்.

பெண்ணை தாக்கிய கொடூரன்
பெண்ணை தாக்கிய கொடூரன் (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 29, 2026 at 8:53 PM IST

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பெகுசராய்: பீகார் மாநிலம் பெகுசராய் பகுதியில் உள்ள ஒரு ஹோட்டல் அறையில் இளம்பெண் ஒருவரை வலுக்கட்டாயமாக சிறைப்பிடித்து, இருவர் சேர்ந்து கூட்டுப் பாலியல் வன்கொடுமை செய்த சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்த கொடூர குற்றத்தில் ஈடுபட்டதாக கூறப்படும் முக்கிய குற்றவாளிகளில் ஒருவரை காவல்துறையினர் கைது செய்துள்ளனர்.

ஹோட்டல் அறையில் நடந்த கொடூரம்

பாதிக்கப்பட்ட பெண் பெகுசராயில் உள்ள ஒரு ஹோட்டல் அறைக்கு தந்திரமாக வரவழைக்கப்பட்டு, அங்கு சட்டவிரோதமாக கடத்தி அடைத்து வைக்கப்பட்டுள்ளார். பின்னர், ஆயுதங்களைக் காட்டி மிரட்டி இருவர் சேர்ந்து அந்த பெண்ணை கூட்டுப் பாலியல் வன்கொடுமை செய்ததாகக் கூறப்படுகிறது.

குற்றவாளிகளிடமிருந்து தப்பிய அந்தப் பெண், பெகுசராய் காவல் நிலையத்திற்கு சென்று தனக்கு நேர்ந்த கொடூரம் குறித்துப் புகார் அளித்தார்.

அவரின் புகாரின் பேரில், காவல் துறையினர் உடனடியாகப் பாலியல் வன்கொடுமை, கடத்தல் மற்றும் சிறைப்பிடித்தல் உள்ளிட்ட கடுமையான பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப் பதிவு செய்தனர்.

ஒருவர் கைது - மற்றொருவருக்கு வலைவீச்சு

வழக்கின் தீவிரத்தன்மையைக் கருத்தில் கொண்டு, குற்றவாளிகளை பிடிக்கப் பெகுசராய் மாவட்ட எஸ்பி தனிப்படை அமைத்து உத்தரவிட்டார். தனிப்படையினர் நடத்திய தீவிரத் தேடுதல் வேட்டையில், குற்றவாளிகளில் ஒருவர் தற்போது கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.

பாதிக்கப்பட்ட பெண்ணிற்குத் தற்போதைய மருத்துவ விதிமுறைகளின் படி மருத்துவப் பரிசோதனைகள் செய்யப்பட்டு, அவருக்கு உரிய மனநல ஆலோசனைகளும் வழங்கப்பட்டு வருகின்றன.

இதற்கிடையே, தலைமறைவாக உள்ள மற்றொரு முக்கியக் குற்றவாளியைக் காவல் துறையினர் தீவிரமாகத் தேடி வருகின்றனர் .

சாம்ராஜ் சௌத்ரி அரசை சாடும் தேஜஸ்வி யாதவ்

இந்த கொடூர சம்பவம் பிகார் மாநில அரசியலிலும் பெரும் புயலை கிளப்பியுள்ளது. மாநிலத்தின் சட்டம் - ஒழுங்கு நிலைமை முற்றிலும் சீர்குலைந்து விட்டதாக எதிர்க்கட்சிகள் குற்றம் சாட்டி வருகின்றன. இந்த நிலையில் ராஷ்டீரிய ஜனதா தளம் கட்சியின் தலைவரும் , பீகார் சட்டப் பேரவையின் எதிர்க்கட்சித் தலைவருமான தேஜஸ்வி யாதவ், தற்போதைய முதல்வர் சாம்ராஜ் சௌத்ரி தலைமையிலான அரசை மிக கடுமையாக சாடியுள்ளார்.

'பீகாரில் பெண்கள் வீட்டை விட்டு வெளியேறவே அஞ்சும் அளவுக்கு ஒரு காட்டு தர்பார் ஆட்சி நடந்து கொண்டிருக்கிறது. குற்றவாளிகளுக்கு பயம் என்பதே இல்லாமல் போய்விட்டது' என்று தேஜஸ்வி யாதவ் எக்ஸ் பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ளார்.

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