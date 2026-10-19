துர்கா பூஜைக்காக கணவனுடன் சென்ற மனைவி: கூட்டுப் பாலியல் வன்கொடுமைக்கு ஆளாக்கிய இளைஞர்கள்

துர்கா பூஜைக்காக கணவனுடன் சென்ற மனைவி: கூட்டுப் பாலியல் வன்கொடுமைக்கு ஆளாக்கிய இளைஞர்கள்
சம்பவம் நடந்த 4 மணிநேரத்துக்குள்ளாக இந்த கொடூரக் குற்றத்தில் ஈடுபட்ட 8 பேரை போலீஸார் கைது செய்தனர்.
Published : October 19, 2026 at 8:33 PM IST
பாட்னா: பீகாரில் கணவருடன் துர்கா பூஜை நிகழ்ச்சிக்கு வந்த பெண், கூட்டுப் பாலியல் வன்கொடுமைக்கு ஆளாக்கப்பட்ட சம்பவம் பெரும் பரபரப்பையும், அச்சத்தையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.
பீகார் மாநிலம் ஷியோகர் மாவட்டத்தை சேர்ந்த தம்பதியர், கடந்த சனிக்கிழமை (அக்.17) அன்று பக்கத்து மாவட்டமான கிழக்கு சம்பாரனுக்கு இருசக்கர வாகனத்தில் சென்று கொண்டிருந்தனர். அங்கு நடைபெறும் துர்கா பூஜை மிகவும் பிரசித்தி பெற்றது என்பதால் அதில் கலந்து கொள்வதற்காக அவர்கள் சென்றுள்ளனர்.
இந்நிலையில், அதிகாலை 4 மணியளவில் பத்தான் கிராமம் அருகே வந்து கொண்டிருந்தபோது, திடீரென அவர்களின் இருசக்கர வாகனத்தை 6-க்கும் மேற்பட்ட இளைஞர்கள் மறித்துள்ளனர். இதையடுத்து, கணவனை சரமாரியாக தாக்கிய அந்த இளைஞர்கள், அவரையும், அவரது மனைவியையும் அருகில் உள்ள பழத்தோட்டத்துக்கு இழுத்து சென்றுள்ளனர்.
பின்னர் அங்கு வைத்து அந்தப் பெண்ணை அவர்கள் கூட்டு பாலியல் வன்கொடுமை செய்ததாக காவல் துறை விசாரணையில் தெரிய வந்துள்ளது. இதனைத் தொடர்ந்து, அவரது கணவரின் வங்கிக் கணக்கில் இருந்த ரூ.3000 பணத்தை ஆன்லைன் மூலமாக அவர்கள் மாற்றிக் கொள்ளவும் செய்துள்ளனர்.
மேலும், அவர்களிடம் இருந்த செல்ஃபோன்கள், பணம், நகை என ரூ.50,000 மதிப்பிலான பொருட்களை அவர்கள் பறித்துக் கொண்டு அங்கிருந்து மோட்டார் சைக்கிள்களில் தப்பிச் சென்றனர்.
இதையடுத்து, அந்த தம்பதியர் அந்த பக்கமாக வந்த ஒருவரின் செல்ஃபோனை வாங்கி, தங்களுக்கு நேர்ந்த கொடுமை குறித்து போலீஸாரிடம் தெரிவித்துள்ளனர்.
இதன் பேரில் உடனடியாக முதல் தகவல் அறிக்கையை பதிவு செய்த போலீசார், இச்சம்பவத்தில் ஈடுபட்டவர்களை பிடிக்க தீவிர தேடுதல் வேட்டையில் இறங்கினர். சிசிடிவி காட்சிகளை அடிப்படையாக கொண்டு அவர்கள் தேடும் பணியில் ஈடுபட்டனர்.
இந்நிலையில், சம்பவம் நடந்த 4 மணிநேரத்துக்குள்ளாக இந்த கொடூரக் குற்றத்தில் ஈடுபட்ட 8 பேரை போலீஸார் கைது செய்தனர். விசாரணையில், அவர்கள் அம்பிகேஷ் திவாரி, ரிக்கி குமார், அன்குஷ் குமார், ராகுல் குமார், காஞ்சன் குமார், முன்னா குமார், ரன்தீர் குமார், அமித் குமார் என்பது தெரியவந்தது.
அவர்களிடம் இருந்து 8 செல்ஃபோன்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும், அவர்கள் மீது அடுத்தக்கட்ட நடவடிக்கை எடுக்கும் பணியில் ஈடுபட்டு வருவதாகவும் கிழக்கு சம்பாரன் மாவட்ட எஸ்.பி. ஸ்வரன் பிரபாத் தெரிவித்தார்.
இதனிடையே, பாதிக்கப்பட்ட கணவனும், மனைவியும் மருத்துவப் பரிசோதனைக்காக அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளதாக போலீஸ் தரப்பில் தெரிவிக்கப்படுகிறது.
துர்கா பூஜையில் கலந்து கொள்ள கணவனுடன் சென்ற பெண், கூட்டு பாலியல் வன்கொடுமைக்கு உள்ளான சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.