தகவல் தொழில்நுட்பத் திருத்த வரைவு விதிகள் 2026-ஐ திரும்பப் பெற மத்திய அரசுக்கு பத்திரிகையாளர் மன்றம் வலியுறுத்தல்
பாதுகாப்பு அம்சங்களை மீறி செயல்பட்டு வரும் 'சஹ்யோக்' இணையதள சேவை உடனடியாக நிறுத்தப்பட வேண்டும் என்று மத்திய அரசை இந்திய பத்திரிகையாளர் மன்றம் வலியுறுத்தியுள்ளது.
Published : April 12, 2026 at 5:32 PM IST
புதுடெல்லி: தகவல் தொழில்நுட்ப சட்டத் திருத்த விதிகள் 2026-ஐ மத்திய அரசு உடனடியாகத் திரும்பப் பெற வேண்டும் என்று இந்திய பத்திரிகையாளர் மன்றம் வலியுறுத்தியுள்ளது.
தகவல் தொழில்நுட்பத் திருத்த விதிகள் 2026-க்கான வரைவுத் திருத்தங்கள் குறித்து ஆறு பத்திரிகையாளர் அமைப்புகளின் கூட்டுக் கூட்டம் நேற்று (ஏப்ரல் 11) புதுடெல்லியில் உள்ள இந்தியப் பத்திரிகையாளர் மன்றத்தில் நடைபெற்றது. இந்த கூட்டத்தில் தகவல் தொழில்நுட்ப திருத்த விதிகள் 2026- ல் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ள திருத்தங்களை முழுமையாகத் திரும்பப் பெற வேண்டும் என்று வலியுறுத்தப்பட்டது.
இந்த கூட்டத்தில் பத்திரிகையாளர்கள், இந்தியப் பதிப்பாசிரியர் மன்றம், இந்திய பெண் பத்திரிகையாளர் அமைப்பு, ஊடகத்துறையில் உள்ள பெண்கள் கூட்டமைப்பு,டெல்லி பத்திரிகையாளர் சங்கம், இந்திய பத்திரிகையாளர் மன்றம், DIGIPUB உள்ளிட்ட சங்கங்களின் பிரதிநிதிகள் பங்கேற்று தகவல் தொழில்நுட்பத் திருத்த விதிகள் 2026-ல் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ள திருத்தங்களால் பத்திரிகைச் சுதந்திரத்திற்கும், பேச்சு சுதந்திரத்திற்கும் ஏற்படுத்தும் விளைவுகள் குறித்து விரிவாக விவாதித்தனர். இந்த கூட்டத்தில் எட்டு தீர்மானங்கள் ஒருமனதாக நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளன.
தகவல் தொழில்நுட்பத் திருத்த விதிகள் 2026-யால் யூடியூப் சேனல்கள் நடத்தும் படைப்பாளர்கள், பகுதிநேர பணியாளர்கள் மிக மோசமாகப் பாதிக்கப்படுவர். நிதி ரீதியிலாகவும் பெரும் பாதிப்பை சந்திப்பர் என்பதால் தகவல் தொழில்நுட்ப புதிய விதிகளை முழுமையாக நிபந்தனையின்றி மத்திய தகவல் தொழில்நுட்பத் துறை அமைச்சகம் உடனடியாகத் திரும்பப் பெற வேண்டும்.
Six press organizations gathered at the Press Club of India on April 11 to demand the unconditional withdrawal of the Draft IT (Intermediary Guidelines & Digital Media Ethics Code) Amendment Rules 2026.— Press Club of India (@PCITweets) April 12, 2026
The rules create a chilling effect on press freedom, threaten independent…
திருத்தங்களைத் திரும்பப் பெற வேண்டும் என்ற தங்களின் கோரிக்கைக்கு வலுச்சேர்க்கும் வகையில் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் மற்றும் பிற அனைத்து தரப்பினரிடமும் ஆதரவுத் திரட்டுவோம். இணைய உள்ளடக்கத்தை நீக்குவதற்கான காலக்கெடுவை 36 மணி நேரத்திலிருந்து 3 மணி நேரமாகக் குறைக்கும் நடவடிக்கையை திரும்பப் பெற வேண்டும்.
தகவல் தொழில்நுட்பத் திருத்தச் சட்டம் 2009-ன் விதி 16-ஐ மத்திய அரசு திரும்பப் பெற வேண்டும்; எவ்விதச் சட்ட அங்கீகாரமும் இன்றி செயல்படுவதுடன், தொழில்நுட்பச் சட்டம் 2000-ன் பிரிவு 79ஏ கீழ் வழங்கப்பட்டுள்ள பாதுகாப்பு அம்சங்களை முழுமையாக மீறி இயங்கி வரும் 'சஹ்யோக்' இணையதளத்தை முடக்க வேண்டும். இதுபோன்ற சட்டங்களை உருவாக்கும் முன்பு பத்திரிகையாளர்களுடன் கலந்தாலோசிக்க வேண்டும். சட்ட வரைவுகளை பொதுமக்களின் கருத்துகளுக்காக வெளியிடும் முன்னரே பத்திரிகையாளர்களுடன் ஆலோசிக்க வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளன.