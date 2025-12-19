நாடாளுமன்ற குளிர்கால கூட்டத்தொடர் நிறைவு: உறுப்பினர்களுக்கு தேநீர் விருந்து அளித்த சபாநாயகர்
நாடாளுமன்ற குளிர்கால கூட்டத்தொடரில் வந்தே மாதரம் பாடலின் 150 ஆண்டு விழா, வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தம், டெல்லி காற்று மாசு, திருப்பரங்குன்றம் விவகாரம் ஆகியவை குறித்தும் காரசார விவாதங்கள் நடைபெற்றன.
Published : December 19, 2025 at 8:54 PM IST
புதுடெல்லி: கடந்த ஒரு மாதமாக நடைபெற்று வந்த நாடாளுமன்ற குளிர்கால கூட்டத் தொடர் இன்றுடன் நிறைவடைந்தது.
இந்தியாவில் ஆண்டுக்கு மூன்று முறை நாடாளுமன்றம் கூட்டப்படுவது வழக்கமான நடைமுறையாக இருந்து வருகிறது. குறிப்பாக ஆண்டு தொடக்கத்தில் பட்ஜெட் கூட்டத் தொடர் நடத்தப்படும். இதில் குடியரசுத் தலைவர் உரை, பட்ஜெட் தாக்கல், அதன் மீதான விவாதம் மற்றும் நிறைவேற்றம், மானியக் கோரிக்கை மீதான விவாதங்கள், நிதி மசோதா உள்ளிட்டவைகள் இடம்பெறும்.
தொடர்ந்து மழைக்கால கூட்டத் தொடர், மூன்றாவதாக குளிர்கால கூட்டத்தொடர் நடைபெறும். இந்த கூட்டத்தொடர்களில் பெரும்பாலும் புதிய மசோதாக்கள் நிறைவேற்றப்படும். அல்லது மசோதாக்களில் திருத்தங்கள் மேற்கொள்ளப்படும்.
இதனிடையே, நாடாளுமன்ற குளிக்கால கூட்டத்தொடர் கடந்த 1 ஆம் தேதி தொடங்கியது. இந்த கூட்டத் தொடரின் முதல் இரண்டு நாட்கள் கடும் அமளி நிலவி வந்த நிலையில், அடுத்தடுத்த நாட்களில் ஆக்கப்பூர்வமான விவாதங்கள் முன்னெடுக்கப்பட்டன. குறிப்பாக, வந்தே மாதரம் பாடலின் 150 ஆண்டு விழா, வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தம், டெல்லி காற்று மாசு, திருப்பரங்குன்றம் விவகாரம் ஆகியவை குறித்தும் காரசார விவாதங்கள் நடைபெற்றன.
குறிப்பாக, மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலை உறுதித் திட்டத்தின் (MGNREGS) பெயர் மாற்றம் தொடர்பான 'விக்சித் பாரத்-ரோஸ்கர் மற்றும் ஆஜீவிகா மிஷன்' (கிராமின்) (VB–G RAM G) மசோதாவை மத்திய அரசு தாக்கல் செய்தது. இதற்கு காங்கிரஸ், திமுக உள்ளிட்ட கட்சிகள் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்தன. எதிர்க்கட்சிகளின் கடும் எதிர்ப்பை மீறி மசோதாவை மத்திய அரசு நிறைவேற்றியது.
இந்த மசோதாக்கள் குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்முவின் ஒப்புதலுக்காக அனுப்பப்பட்டு விரைவில் சட்டங்களாகவுள்ளன. மீண்டும் பட்ஜெட் கூட்டத் தொடருக்காக அடுத்தாண்டு ஜனவரி 31 ஆம் தேதி நாடாளுமன்றம் கூடவுள்ளது. இதனிடையே, நாடாளுமன்ற கூட்டத்தொடர் இன்று நிறைவடைந்த நிலையில் மக்களவைத் தலைவர் ஓம்.பிர்லா சார்பில் தேநீர் விருந்து அளிக்கப்பட்டது.
இந்த விருந்தில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி, பாதுகாப்புத் துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் மற்றும் காங்கிரஸ் பொதுச் செயலாளர் பிரியங்கா காந்தி, சமாஜ்வாதி தலைவர் அகிலேஷ் யாதவ், திமுக சார்பில் ஆ.ராசா உள்ளிட்ட எதிர்க்கட்சியினர் கலந்து கொண்டனர். எதிர்க்கட்சி தலைவர் ராகுல் காந்தி வெளிநாட்டு சுற்றுப்பயணத்தில் இருப்பதால் இந்த தேநீர் விருந்தில் அவர் கலந்து கொள்ளவில்லை.
இந்த தேநீர் விருந்தில் எதிர்க்கட்சி தலைவர்களுடன் பிரதமர் நரேந்திர மோடி அளவளாவினார். ஒவ்வொரு கூட்டத்தொடரின் இறுதி நாளிலும் சபாநாயகர் உறுப்பினர்களுக்கு தேநீர் விருந்து வழங்குவார்.