ஹாட்ரிக் சாதனை படைப்பாரா தேஜஸ்வி யாதவ்? டஃப் கொடுக்கும் பாஜக-வின் சதீஷ் குமார்!

பீகார் சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் வாக்கு எண்ணிக்கையின் தற்போதைய நிலவரப்படி, ரகோபூர் தொகுதியில் தேஜஸ்வி யாதவ் 20,503 வாக்குகளைப் பெற்று முன்னிலை வகித்து வருகிறார்.
Published : November 14, 2025 at 12:17 PM IST
பாட்னா: பீகார் சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் ரகோபூர் தொகுதியில் போட்டியிடும் மகாகத்பந்தன் முதலமைச்சர் வேட்பாளர் தேஜஸ்வி யாதவ் முன்னிலை பெற்று வருகிறார்.
நாட்டின் மூன்றாவது பெரிய மாநிலமான பீகாரில், சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் வாக்குப்பதிவு நவம்பர் 6 மற்றும் நவம்பர் 11 ஆகிய தேதிகளில் இரண்டு கட்டங்களாக நடைபெற்றது. பாஜக, நிதிஷ் குமாரின் ஐக்கிய ஜனதா தளம் கட்சிகள் இணைந்து தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணியிலும் (தே.ஜ.கூ), ராஷ்ட்ரிய ஜனதா தளம், காங்கிரஸ் கட்சிகள் இணைந்து மகாகத்பந்தன் கூட்டணியிலும் களம் கண்டன.
இந்நிலையில், இன்று பீகார் சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் வாக்கு எண்ணிக்கை நடைபெற்று வருகிறது. பீகாரில் 20 ஆண்டுகளாக முதலமைச்சராக இருந்த நிதீஷ் குமார் மீண்டும் ஆட்சியை கைப்பற்றுவாரா அல்லது மகாகத்பந்தன் கூட்டணி முதலமைச்சர் வேட்பாளர் தேஜஸ்வி யாதவ் ஆட்சி அமைப்பாரா என்பது இன்று மாலைக்குள் முடிவாகி விடும்.
தற்போதைய வாக்கு எண்ணிக்கையின் அடிப்படையில், தே.ஜ. கூட்டணி 192 இடங்களை பெற்று முன்னிலை வகித்து வருகிறது. மகாகத்பந்தன் 46 இடங்களுடன் பெருமளவு பின் தங்கியுள்ளது. மொத்தம் 243 சட்டப்பேரவைத் தொகுதிகளை கொண்ட பீகார் மாநிலத்தில் முதலமைச்சராக வேண்டும் என்றால் 122 இடங்களைப் பெற்று தனிப்பெரும்பான்மையை நிரூபிக்க வேண்டும்.
இந்த சூழலில், தே.ஜ. கூட்டணி தனிப்பெரும்பான்மையை விட அதிகமான இடங்களில் முன்னிலை வகித்து வருகிறது. இதே நிலை பகல் 2 மணிவரை தொடர்ந்தால், தே.ஜ.கூ வெற்றி பெற்று நிதிஷ்குமார் மீண்டும் ஆட்சியைக் கைப்பற்றுவார் என்பது உறுதியாகிவிடும்.
ஹாட்ரிக் சாதனை படைப்பாரா தேஜஸ்வி
மகாகத்பந்தன் கூட்டணியின் முதலமைச்சர் வேட்பாளரான தேஜஸ்வி யாதவ், ரகோபூர் தொகுதியில் மூன்றாவது முறையாக களம்கண்டுள்ளார். தற்போது கிடைத்த தகவல்களின்படி, தேஜஸ்வி யாதவ் 20,503 வாக்குகளைப் பெற்று முன்னிலை வகித்து வருகிறார். அவரை எதிர்த்து போட்டியிட்ட பாஜக-வின் சதீஷ் குமார் 3,000 வாக்குகள் முன்னிலை பெற்று 20,273 வாக்குகளைப் பெற்று பின் தங்கியுள்ளார்.
இந்த தொகுதியில் இதுவரை 6 சுற்றுகள் வாக்கு எண்ணிக்கை முடிவடைந்துள்ளன. மொத்தம் 30 சுற்றுகள் வாக்கு எண்ணப்படுகிறது. எனவே, அடுத்தடுத்த சுற்றுகளில் முன்னிலை நிலவரம் மாறுபட வாய்ப்புள்ளதாக அரசியல் பார்வையாளர்கள் கணித்துள்ளனர்.
முந்தைய 2020 பீகார் சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில், தேஜஸ்வி யாதவ் ரகோபூர் தொகுதியில் 97,404 வாக்குகளைப் பெற்று வெற்றி பெற்றார். அப்போது அவரை எதிர்த்து போட்டியிட்ட சதீஷ் குமார் 59,230 வாக்குகள் பெற்று தோல்வியைத் தழுவினார்.
இம்முறையும் தேஜஸ்வி யாதவிற்கு சாதகமாக மக்கள் வாக்களித்திருந்தார், ஒரே தொகுதியில் போட்டியிட்டு மூன்று முறை வெற்றி பெற்ற சாதனை பட்டியலில் மகாகத்பந்தன் முதலமைச்சர் வேட்பாளர் இடம்பெறுவார்.