ETV Bharat / bharat

காப்பீடு பணத்திற்காக கணவனை காதலுடன் சேர்ந்து கொலை செய்த மனைவி - நடந்தது என்ன?

இந்த சம்பவத்தில் மூளையாகச் செயல்பட்ட மனைவி பாரதி, அவருக்குத் துணையாக இருந்த அவரின் காதலன் சுரேந்தர், மற்றும் கொலைக்கு உதவியாக இருந்த ஸ்ரீராம் ஆகிய 3 பேரையும் காவல்துறையினர் கைது செய்தனர்.

காவல்துறை உயர் அதிகாரிகள் பேட்டி
காவல்துறை உயர் அதிகாரிகள் பேட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : May 27, 2026 at 10:18 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ஹைதராபாத்: தெலங்கானாவில் காப்பீடு பணத்திற்காகக் காதலனுடன் சேர்ந்து மனைவியே, கூலி ஆட்களை வைத்து கணவனைக் கொலை செய்த சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

தெலங்கானாவில் மஞ்சேரியலில் குடிப்பேட் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் சைனி குமார். இவரது மனைவி பாரதி. கடந்த மே 22-ம் தேதி சைனி குமார் சாலை விபத்தில் உயிரிழந்தார். இவரின் இறப்பில் சந்தேகம் இருப்பதாக அவரின் தாயார் காவல்நிலையத்தில் புகார் அளித்தார்.

அந்த புகாரின் அடிப்படையில் காவல்துறையினர் விசாரிக்கும்போது, அவரின் மனைவி பாரதி திருமணத்திற்கு மீறிய உறவில் இருப்பதும், அவருடன் இணைந்து ரூ.2 கோடி காப்பீடு பணத்திற்காகக் கூலிக்கு ஆட்களை வைத்து கணவனைக் கொலை செய்து, விபத்தில் உயிரிழந்தது போல் நாடகமாடியதும் தெரியவந்தது.

இறந்தவரின் மனைவி பாரதியும், சுரேந்தர் என்பவரும் திருமணத்திற்கு மீறிய உறவில் இருந்துள்ளனர். இவர்களின் உறவிற்கு கணவன் இடையூறாக இருப்பதாக பாரதி கருதியுள்ளார். இதனிடையே, கடந்த 2025-ம் ஆண்டு முதல் கணவன் பெயரில் ஆயுள் காப்பீடு ஒன்றைத் தொடங்கி மாத தவணைகளைக் கட்டி வந்துள்ளார்.

சைனி குமார் இறந்துவிட்டால் காப்பீடு திட்டத்தில் ரூ.2 கோடி பணம் கிடைக்கும் என்றும், அதே நேரம் தங்களின் உறவிற்கு எந்தவித தடையும் இருக்காது என எண்ணிய இருவரும் அவரை கொலை செய்யத் திட்டமிட்டனர்.

இந்த நிலையில்தான், ராம் மல்லேஷ் என்பரிடம் இருந்து சைனி குமார் ரூ.60 ஆயிரம் கடனாகப் பெற்றுத் திரும்பி தராததால் பிரச்சனை ஏற்பட்டுள்ளது. இதன் தொடர்ச்சியாக பாரதிக்கு ராம் மல்லேஷ் உடன் அறிமுகம் ஏற்பட்டுள்ளது.

இவரைக் கொண்டு காரியத்தைச் சாதிக்க எண்ணிய பாரதியும் அவரின் காதலனும், கடந்த மாதம் சைனி குமாரை கொலை செய்யக் கோரி ரூ.2 லட்சம் பணத்தை அவருக்கு அளித்துள்ளனர். மேலும், கொலை செய்த பின்னர் ரூ.10 லட்சம் தருவதாகவும் உறுதியளித்துள்ளனர்.

இதையும் படிங்க: அரசியல் காரணங்களுக்காக குண்டர் சட்டம் பயன்படுத்தப்படுகிறதா? உயர் நீதிமன்றம் சரமாரி கேள்வி

இதனை ஏற்றுக்கொண்ட ராம் மல்லேஷ், அவருடன் ஸ்ரீராம் என்பவரைச் சேர்ந்து கொண்டு, கடந்த மே 22-ம் தேதி சைனி குமாரை சந்தித்துள்ளனர். அவரை போதை தலைக்கு ஏறும் வரை குடிக்க வைத்து, தலையில் சுத்தியால் அடுத்துள்ளனர். இதில் பலத்த காயம் ஏற்பட்ட அவரை சாலையோரத்தில் இருசக்கர வாகனத்துடன் வைத்துவிட்டு, விபத்து ஏற்பட்டது போன்று காட்சிப்படுத்தி விட்டு, அங்கிருந்து தப்பிச் சென்றனர். மருத்துவமனைக்குக் கொண்டு செல்லும் வகையில் சைனி குமார் உயிரிழந்தார்.

முதலில் சாலை விபத்தில் உயிரிழந்ததாக எண்ணிய நிலையில், காவல்துறையின் விசாரணையில் பல திடுக்கிடும் தகவல்கள் வெளியில் வந்தன. தொடர்ந்து, ராம் மல்லேஷ் தலைமறைவான நிலையில், இந்த சம்பவத்தில் மூளையாகச் செயல்பட்ட மனைவி பாரதி, அவருக்குத் துணையாக இருந்த அவரின் காதலன் சுரேந்தர், மற்றும் கொலைக்கு உதவியாக இருந்த ஸ்ரீராம் ஆகிய 3 பேரையும் காவல்துறையினர் கைது செய்தனர்.

TAGGED:

WIFE KILLED HUSBAD
INSURANCE MONEY
காப்பீடு பணத்திற்காக கணவன் கொலை
கணவை கொலை செய்த மனைவி
HUSBAND KILLED FOR INSURANCE MONEY

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.