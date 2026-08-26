"திருமணம் என்பது மனைவியை கட்டுப்படுத்தி வைப்பதற்கான உரிமம் அல்ல"- கர்நாடக உயர்நீதிமன்றம் தீர்ப்பு
ஒரு குடும்பத்தில் மனைவியை, மாமனார்-மாமியாரை கவனித்துக் கொள்ள வேண்டும், சுதந்திரத்தை தியாகம் செய்ய வேண்டும் என்று கட்டாயப்படுத்த முடியாது என கர்நாடக உயர்நீதிமன்றம் தெரிவித்துள்ளது.
Published : August 26, 2026 at 3:38 PM IST
பெங்களூரு: திருமணம் என்பது மனைவியின் சுதந்திரம் மற்றும் விருப்பத்திற்கு எதிராக, அவர்களைக் கட்டுப்படுத்தி வைப்பதற்கான உரிமம் அல்ல என்று கர்நாடகா உயர்நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்துள்ளது.
கர்நாடக மாநிலம், தும்கூரை சேர்ந்த பெண் ஒருவர் விவகாரத்து கோரி குடும்ப நல நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடுத்திருந்தார். தனது கணவரும் அவருடைய குடும்பத்தினரும் வரதட்சிணையாக பெரிய தொகையை கேட்டு துன்புறுத்தியதாக குறிப்பிட்டுள்ளார். கணவர் சூதாட்டத்தில் ஈடுபட்டதுடன் தன்னை பலமுறை தாக்கியதால் சொல்லாமல் தனது தாயார் வீட்டுக்கு சென்று விட்டதாகவும் குறிப்பிட்டிருந்தார்.
அதற்கு மறுப்பு தெரிவித்த அந்த பெண்ணின் கணவர், தனது தாய், தந்தையரை அவர் சரி வர கவனித்துக் கொள்ளவில்லை என்று தெரிவித்திருந்தார்.
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வழக்கு விசாரணையின் போது, தனக்கும், தனது பெண் குழந்தைக்கும் பராமரிப்பு தொகையாக மாதம் 30 ஆயிரம் ரூபாயை வழங்குமாறு கணவருக்கு உத்தரவிட வேண்டும் என்று அந்த பெண் கோரிக்கை விடுத்திருந்தார். மனுவை விசாரித்த நீதிமன்றம், அந்த பெண்ணுக்கு மாதம் ரூ.5,000, அவருடைய மகளுக்கு மாதம் ரூ.4,000 என மொத்தம் ரூ.9,000 வழங்குமாறு உத்தரவிட்டது.
இந்த உத்தரவை எதிர்த்து பெண்ணின் கணவர், கர்நாடக உயர்நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்தார். அந்த மனு, நீதிபதி சில்லகுரு சுமலதா முன்பு விசாரணைக்கு வந்தது.
அப்போது, "எனது தாய், தந்தையரை அந்த பெண் சரி வர கவனித்துக் கொள்ளவில்லை. மேலும் என் பெற்றோரின் அனுமதியின்றி அவர் தனது தாயார் வீட்டுக்கு அடிக்கடி சென்று விடுகிறார்" என்று கணவர் தரப்பில் வாதிடப்பட்டது. அதற்கு, அந்த பெண் தரப்பு, "திருமணமாகி இரண்டு ஆண்டுகள் எந்த பிரச்சனையுமின்றி மகிழ்ச்சியாக வாழ்ந்தோம். அதன் பிறகு சிறு விஷயங்களுக்கெல்லாம் எனது கணவரும் அவருடைய பெற்றோரும் கடுமையாக வார்த்தைகளில் திட்டுவதுடன் தாக்கவும் செய்தனர்" என்று தெரிவித்தது.
இரு தரப்பு வாதங்களையும் கேட்ட நீதிபதி, "மனைவி சமைக்க வேண்டும், தனது பெற்றோரை கவனித்துக் கொள்ள வேண்டும் என்ற மனநிலையில் மனுதாரர் இருக்கிறார். இதை ஏற்றுக் கொள்ள முடியாது. ஒரு பெற்றோரை கவனித்துக் கொள்ளும் பொறுப்பு அவர்களின் மகன் அல்லது மகளுக்குத்தான் உள்ளது. மருமகன் அல்லது மருமகளுக்கு அல்ல. மாமனார் மற்றும் மாமியாரை கவனிப்பது எல்லாம் அவர்கள் தாமாக முன்வந்து செய்ய வேண்டும். கட்டாயப்படுத்த முடியாது.
திருமணம் என்பது சமமற்றவர்களுக்கு இடையிலான உறவு அல்ல. பாலினத்தின் அடிப்படையில் ஒரு பெண்ணின் சுதந்திரத்தை கட்டுப்படுத்த மேற்கொள்ளப்படும் எந்தவொரு முயற்சியும், கண்ணியம், சமூகநீதி குறித்த அரசியலமைப்பு சாரத்திற்கு முராணனது.
எனவே, குடும்ப நல நீதிமன்றத்தின் உத்தரவுப்படி, மனுதாரர் தனது மனைவி மற்றும் குழந்தைக்கு மாதந்தோறும் 9,000 ரூபாய் பராமரிப்புத் தொகையைச் செலுத்த வேண்டும் என்று உத்தரவிட்டு, அவருடைய மனுவை தள்ளுபடி செய்து உத்தரவிட்டார்.