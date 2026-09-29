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ரூ.3,000 மருந்து ரூ.27,000-க்கு விற்பனை? 'பகல் கொள்ளை'க்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்க உச்ச நீதிமன்றம் அதிரடி உத்தரவு

மருந்து விலை கட்டுப்பாட்டு ஆணையின் கீழ், அனைத்து வகையான அத்யாவசிய மற்றும் அத்யாவசியமற்ற மருந்துகளுக்கும், மருத்துவ உபகரணங்களுக்கும் அடக்க விலைக்கு மேல் அதிகபட்சமாக 16% மட்டுமே விலை நிர்ணயிக்க வேண்டும்.

உச்ச நீதிமன்றம் - கோப்புப்படம்
உச்ச நீதிமன்றம் - கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By Sumit Saxena

Published : September 29, 2026 at 5:14 PM IST

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புதுடெல்லி: இந்தியாவில் மருந்துகள் அதிக விலைக்கு விற்பனை செய்யப்படுவது சாதாரண ஏழை எளிய மக்களைக் கடுமையாகப் பாதிப்பதாக உச்ச நீதிமன்றம் கவலை தெரிவித்துள்ளது. மருந்துகளின் அடக்க விலைக்கும், அதிகபட்ச சில்லறை விலைக்கும் இடையே உள்ள மலைப்பூட்டும் வித்தியாசத்தை சுட்டிக் காட்டிய நீதிபதிகள், இதனை 'மருந்துக் கட்டணப் படுகொலை' மற்றும் 'பகல் கொள்ளை' என மிகக் கடுமையான வார்த்தைகளால் சாடினர்.

மருந்துகளின் விலையை கட்டுப்படுத்தக் கோரிய மனுக்கள் உச்ச நீதிமன்றத்தில் நீதிபதிகள் விக்ரம் நாத் மற்றும் சந்தீப் மேத்தா ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வு முன் இன்று விசாரணைக்கு வந்தன.

அப்போது, புற்றுநோய் உள்ளிட்ட அத்யாவசிய மருந்துகளின் அசல் விலைக்கும், விற்கப்படும் விலைக்கும் இடையே உள்ள பகீர் உண்மைகளை நீதிபதிகள் உதாரணங்களுடன் பட்டியலிட்டனர். ஒரு குறிப்பிட்ட புற்றுநோய் மருந்தின் சில்லறை விலை வெறும் ரூ. 3,000 மட்டுமே. ஆனால், அதன் மீது அச்சிடப்பட்டுள்ள எம்ஆர்பி ரூ. 27,000 ஆக உள்ளது. அதாவது அசல் விலையை விட 10 மடங்கு அதிக விலைக்கு அது நுகர்வோருக்கு விற்கப்படுகிறது.

எக்ஸெம்ப்டியா ஊசி மருந்தின் சில்லறை விலை ரூ. 3,520 ஆக இருக்கும் போது, அதன் எம்ஆர்பி ரூ. 22,437 ஆக குறிக்கப்பட்டுள்ளது. 'இந்த இடைப்பட்ட இமாலயத் தொகை யாருடைய பாக்கெட்டுக்குச் செல்கிறது? ஏன் இந்த பகல் கொள்ளை?' என்று நீதிபதிகள் மத்திய அரசிடம் கேள்வி எழுப்பினர்.

கார்ப்பரேட் மருத்துவமனைகளின் தன்னிச்சையான செயல்பாடுகளை சாடிய நீதிபதி மேத்தா அடுக்கடுக்கான குற்றச்சாட்டுகளை முன் வைத்தார். கார்ப்பரேட் மருத்துவமனைகள் தங்களின் சொந்த மருந்தகங்களில் தான் மருந்துகளை வாங்க வேண்டும் என நோயாளிகளை நிர்பந்தம் செய்கின்றன. வெளியே இருந்து குறைந்த விலைக்கு மருந்துகளை வாங்கி வந்தால், சிகிச்சைக்கு நாங்கள் உத்தரவாதம் அளிக்க மாட்டோம் என்று கூறி நோயாளிகளை மருத்துவமனைகள் மிரட்டுவதாகவும் அவர் கூறினார்.

ஒருவேளை மனிதாபிமான அடிப்படையில் ஒரு கடைக்காரர் ரூ. 27,000 மதிப்புள்ள மருந்தை ரூ. 3,000-க்குக் கொடுத்தால், இது அசல் மருந்துதானா? என்று நோயாளி சந்தேகப்படும்படியான மோசமான சூழல் நிலவுகிறது. பணம் செலுத்தாவிட்டால் கார்ப்பரேட் மருத்துவமனைகள் இறந்த உடலை கூட வெளியே எடுத்துச் செல்ல அனுமதிப்பதில்லை. இதற்கு ஏன் சாதாரண மக்கள் பலியாக வேண்டும்? என்று நீதிபதிகள் கேள்வி எழுப்பினர்.

அரசு காப்பீட்டு திட்டங்களின் கீழ் நோயாளிகள் சிகிச்சை பெறும் போது, இந்த மருந்துக்கான கட்டணங்களை அரசு தான் செலுத்துகிறது என சொலிசிட்டர் ஜெனரல் துஷார் மேத்தா வாதிட்டார். அதற்கு நீதிபதிகள், அரசு பணம் செலுத்தவில்லை, சாதாரண வரி செலுத்துவோரின் பணம் தான் இங்கே சூறையாடப்படுகிறது என்றனர். இதில் லாபம் பார்ப்பது மருந்து நிறுவனங்கள் அல்ல, கார்ப்பரேட் மருத்துவமனைகள் தான் என்றும் நீதிமன்றம் சுட்டிக்காட்டியது.

இந்தக் கொள்ளை லாபத்தை தடுக்க எளிய, சீரான தீர்வு ஒன்றை உச்ச நீதிமன்றம் முன்மொழிந்துள்ளது. மருந்து விலை கட்டுப்பாட்டு ஆணையின் கீழ், அனைத்து வகையான அத்யாவசிய மற்றும் அத்யாவசியமற்ற மருந்துகளுக்கும், மருத்துவ உபகரணங்களுக்கும் அடக்க விலைக்கு மேல் அதிகபட்சமாக 16% மட்டுமே விலை நிர்ணயிக்க வேண்டும்.

நீதிமன்றத்தின் இந்த வரம்பு நிர்ணயம் நியாயமானது என்று ஏற்றுக் கொண்ட சொலிசிட்டர் ஜெனரல், இது குறித்து சம்பந்தப்பட்ட அரசு அதிகாரிகளுடன் அவசர ஆலோசனைக் கூட்டம் நடத்தித் தீர்வு காண்பதாக உறுதியளித்துள்ளார். இந்த விவகாரத்தில் மத்திய அரசின் விரிவான பதிலை பெற்று அறிக்கையாக தாக்கல் செய்யுமாறு சோலி சிட்டர் ஜெனரலுக்கு உத்தவிட்ட நீதிபதிகள், வழக்கின் அடுத்தகட்ட விசாரணையை அக்டோபர் இரண்டாவது வாரத்திற்கு ஒத்திவைத்தனர்.

TAGGED:

MEDICAL PRICE CARNAGE
MRP PTR DIFFERENCE
DPCO 16 PERCENT CAP
CORPORATE HOSPITAL LOOTING
SUPREME COURT DRUG PRICES

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