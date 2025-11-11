நாட்டையே உலுக்கிய நிதாரி கொலை வழக்கு; மரணத் தண்டனை எதிர்நோக்கி இருந்த சுரேந்திரா கோலி விடுதலை!
சிறுமிகள் கொலை தொடர்பான வேறு 12 வழக்குகளில் சிபிஐ போதிய ஆதாரங்களை சமர்ப்பிக்க தவறியதாகக் கூறி, 2023-ல் அலகாபாத் உயர் நீதிமன்றம் அவரை விடுதலை செய்தது.
November 11, 2025
புதுடெல்லி: சுரேந்திரா கோலி மீது சுமத்தப்பட்டிருந்த குற்றங்களுக்கு போதிய ஆதாரங்கள் இல்லாததால், அவரை விடுதலை செய்யலாம் என உச்ச நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்துள்ளது.
நாட்டையே உலுக்கிய நிதாரி கொலை வழக்கில், குற்றம் சுமத்தப்பட்டு சிறையில் இருந்த சுரேந்திரா கோலி தாக்கல் செய்த மறுசீராய்வு மனு இன்று உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி பி.ஆர். கவாய் தலைமையில், நீதிபதி சூர்யா காந்த், நீதிபதி விக்ரம் நாத் ஆகியோர் அடங்கிய மூவர் அமர்வின் முன் விசாரணைக்கு வந்தது.
அனைத்து மேல்முறையீடுகள் மற்றும் மறுஆய்வுகள் முடிந்த பிறகு, ஒரு நபருக்கு இருக்கும் கடைசி சட்டப்பூர்வ வழி இந்த மறுசீராய்வு மனுவாகும். 2011 ஆம் ஆண்டு நிதாரியில் இளம்பெண் கொலை செய்யப்பட்ட வழக்கில் உச்ச நீதிமன்றம் சுரேந்திராவின் மரண தண்டனையை உறுதி செய்திருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.
ஆனால், இதேபோன்று சிறுமிகள் கொலை தொடர்பான 12 வழக்குகளில் சிபிஐ போதிய ஆதாரங்களை சமர்ப்பிக்க தவறியதாகக் கூறி, அலகாபாத் உயர் நீதிமன்றம் அவரை விடுதலை செய்தது. இதை முன்னிறுத்தி தனது 2011 தண்டனையை மறுபரிசீலனை செய்யுமாறு உச்ச நீதிமன்றத்தை சுரேந்திரா நாடினார்.
இந்நிலையில் அந்த மறுசீராய்வு மனு மீதான தீர்ப்பை நீதிபதி விக்ரம் நாத் இன்று வாசித்தார். அந்த தீர்ப்பில், “பிப்ரவரி 2011-இல் உச்ச நீதிமன்றம் அளித்த முந்தைய தீர்ப்பும், அக்டோபர் 2014-இல் மறுசீராய்வு மனுவின் மீது அளிக்கப்பட்ட உத்தரவும் இனி செல்லுபடியாகாது. 2009-இல் அவர் குற்றவாளி எனக் கண்டறிந்த அமர்வு நீதிமன்றத்தின் முந்தைய உத்தரவுகள் ரத்து செய்யப்படுகின்றன. வேறெந்த வழக்குகளிலும் சுரேந்திரா கோலி தேவைப்படாவிட்டால், உடனடியாக அவரை விடுதலை செய்ய வேண்டும்” என்று உச்ச நீதிமன்றம் தமது தீர்ப்பில் குறிப்பிட்டுள்ளது.
இதுபோன்ற 12 வழக்குகளில் இருந்து சுரேந்திரா விடுதலை செய்யப்பட்டிருக்கும் நிலையில், அதே நிலையில் உள்ள ஒரு வழக்கில் மட்டும் அவரை குற்றவாளியாக வைத்திருப்பது நியாயமற்றது என்று நீதிமன்ற அமர்வு கருத்து தெரிவித்தது. அவர் விடுதலை செய்யப்பட்ட 12 வழக்குகளில் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட அதே ஆதாரங்கள் தான் இந்த வழங்கிலும் முன்வைக்கப்பட்டுள்ளன. எனவே, அதே ஆதாரங்களின் அடிப்படையில் அவரை குற்றவாளி என்று நிரூபிக்க முடியாது என்றும் உச்ச நீதிமன்றம் தெரிவித்துள்ளது.
நிதாரி கொலை வழக்கு
நொய்டாவில் இருக்கும் அமைதியான நிதாரி கிராமத்தில், வெளியூரில் இருந்து இடம்பெயர்ந்த மக்கள் குடிசைப் பகுதியில் வாழ்ந்து வந்தனர். அந்த இடத்தில் பெரும் தொழிலதிபரான மொனிந்தர் சிங் பாந்தரின் வீடும் அமைந்திருந்தது. இந்நிலையில், இந்த கிராமத்தில் மூன்று வயது முதல் 17 வயது வரையுள்ள இளம்பெண்கள் மாயமாகினர்.
பெற்றோர் மற்றும் கிராம மக்களுக்கு பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்திய இந்த நிகழ்வு தொடர்பாக முதலில் காவல்துறையும் விசாரிக்க மறுத்தது. கடைசியாக ஒருவர் தன் மகளை காணவில்லை என காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தபோது, அந்த புகாரை எடுக்க அவர்கள் மறுத்தும், மேலதிகாரிகளை தொடர்பு கொண்டு அழுத்தம் கொடுத்து, வழக்கை பதிவுசெய்ய வைத்துள்ளார்.
அதனையடுத்து நடந்த விசாரணையின்போது தான் மொனிந்தர் சிங் பாந்தர் வீட்டின் அருகே உள்ள கழிவுநீரோடையில் காணாமல் போன மனித உடல்களின் எச்சங்கள் கிடைத்துள்ளன. தொடர்ந்து நடைபெற்ற விசாரணையில், கிடைத்த எலும்புகூடுகள் மற்றும் உடைகள் காணாமல் போன சிறுமிகள் உடையது என்று கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.
இந்த வழக்கில் மொனிந்தர் சிங் மற்றும் அவரது வீட்டின் வேலைக்காரர் சுரேந்திரா கோலி ஆகிய இருவரும் கைது செய்யப்பட்டனர். உத்தரப் பிரதேச மாநிலத்தை அதிரவைத்த இந்த சம்பவத்தில் தொடர்புடைய இரண்டு பேரும் விசாரணைக்கு ஒத்துழைக்காத நிலையில், வழக்கு சிபிஐ வசம் சென்றது.
நிதாரி வழக்கின் பாதை
தொடர்ந்து, இந்த வழக்கில் சுரேந்திரா கோலி குற்றம் செய்ததை ஒப்புக்கொண்டு சாட்சியாக மாறினார். அப்போது அவரிடம் நடத்திய விசாரணையில், சுரேந்திரா கோலி ஒரு மனநலம் பாதிக்கப்பட்டவர் என்றும், அவருக்கு இறந்த உடலுடன் பாலியல் உறவு கொள்வது, பெண்களின் உடல் பாகங்களை ருசிப்பது போன்ற சைக்கோ உணர்வுகள் இருப்பதாகவும் மருத்துவ சோதனையில் தெரியவந்துள்ளதாக நீதிமன்றத்தில் குறிப்பிட்டனர்.
2009 முதல் 2017-க்கு இடையில், 12 வழக்குகளில் குற்றவாளி என நிரூபிக்கப்பட்டு சுரேந்திராவுக்கு மரண தண்டனை விதிக்கப்பட்டது. ஆனால் அக்டோபர் 2023-இல், சிபிஐயின் விசாரணை மோசமாக இருப்பதாகவும், ஆதாரங்கள் பலவீனமாக இருப்பதாகவும் கூறி சுரேந்திராவையும், மொனிந்தரையும் அலகாபாத் உயர் நீதிமன்றம் விடுதலை செய்தது.
ஜூலை 2024 இல், உச்ச நீதிமன்றமும் இந்த விடுதலைகளுக்கு எதிரான 14 மேல்முறையீடுகளை தள்ளுபடி செய்து, உயர் நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பை உறுதி செய்தது. ஆனால், சுரேந்திரா மீது சுமத்தப்பட்ட 15 வயது மாணவி கடத்தல் மற்றும் கொலை வழக்கில் மட்டும் அவருக்கு மரண தண்டனை உறுதி செய்யப்பட்டிருந்தது.
அதனால், சுரேந்திரா சிறைவாசத்தை அனுபவித்து வந்த நிலையில், நிதாரி தொடர்புடைய அனைத்து வழக்குகளிலும் இருந்து உச்ச நீதிமன்றம் அவரை விடுதலை செய்து இன்று தீர்ப்பளித்துள்ளது.