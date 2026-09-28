சொராபுதீன் என்கவுன்ட்டர் வழக்கில் 'திடீர்' திருப்பம் - 22 பேர் விடுதலையை மறுஆய்வு செய்ய உச்ச நீதிமன்றம் ஒப்புதல்
மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா இந்த வழக்கில் இருந்து விடுவிக்கப்பட்ட விவகாரம் எக்காரணம் கொண்டும் மீண்டும் திறக்கப்படாது என்பதை நீதிபதிகள் தெளிவுபடுத்தினர்.
Published : September 28, 2026 at 7:20 PM IST
புதுடெல்லி: நாடு முழுவதும் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்திய சொராபுதீன் ஷேக் என்கவுன்ட்டர் வழக்கில், 92 பேர் திடீரென தங்களது சாட்சியத்தில் இருந்து பிறழ்ந்தது குறித்து உச்ச நீதிமன்றம் கவலையையும் கண்டனத்தையும் பதிவு செய்துள்ளது.
இத்தனை சாட்சிகள் மொத்தமாகப் பிறழ்ந்தது ஒரு நியாயமான விசாரணை நடந்ததா? என்ற பலத்த சந்தேகத்தை எழுப்புவதாக நீதிபதிகள் கேள்வி எழுப்பினர். தலைமை நீதிபதி சூர்யா காந்த், நீதிபதிகள் ஜோய்மால்யா பாக்சி மற்றும் வி. மோகனா ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வு இந்த விவகாரத்தை இன்று விசாரணைக்கு எடுத்துக் கொண்டது.
கடந்த 2005-ஆம் ஆண்டு, ஐதராபாத்தில் இருந்து மகாராஷ்டிராவிற்கு பேருந்தில் பயணித்த ரவுடி என கூறப்படும் சொராபுதீன் ஷேக், அவரது மனைவி கௌசர் பீவி மற்றும் அவரது உதவியாளர் துளசிராம் பிரஜாபதி ஆகியோரை குஜராத் மற்றும் ராஜஸ்தான் போலீசார் சட்டவிரோதமாக கடத்தி சென்றதாகக் குற்றம் சாட்டப்பட்டது.
2005 நவம்பர் 26 அன்று அகமதாபாத் அருகே சொராபுதீன் ஷேக்கும், அதன் பின்னர் சில நாட்களில் அவரது மனைவியும் என்கவுன்ட்டரில் கொல்லப்பட்டனர். இந்த வழக்கின் முக்கிய சாட்சியான துளசிராம் பிரஜாபதியும் 2006-ல் எல்லையில் வைத்து என்கவுன்ட்டர் செய்யப்பட்டார்.
கடந்த 2018-ஆம் ஆண்டு மும்பை சிபிஐ சிறப்பு நீதிமன்றம் இந்த வழக்கில் குற்றம் சாட்டப்பட்டிருந்த மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா மற்றும் 21 போலீஸ் அதிகாரிகளை போதிய ஆதாரங்கள் இல்லை எனக் கூறி விடுதலை செய்தது. இந்த விடுதலையை கடந்த மே 7 அன்று மும்பை உயர் நீதிமன்றமும் உறுதி செய்தது. இதனை எதிர்த்து சொராபுதீனின் சகோதரர் நாயபுதீன் ஷேக் உச்ச நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்துள்ளார்.
இந்த மேல்முறையீட்டு மனுவை விசாரணைக்கு ஏற்றுக் கொண்ட நீதிபதிகள், அதே நேரத்தில் தற்போதைய மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா இந்த வழக்கில் இருந்து விடுவிக்கப்பட்ட விவகாரம் எக்காரணம் கொண்டும் மீண்டும் திறக்கப்படாது என்பதை தெளிவுபடுத்தினர். அவரது விடுதலை இறுதியானது என்றும் அதில் எந்த மாற்றமும் இல்லை என்றும் நீதிபதிகள் தெரிவித்தனர்.
அப்போது, 92 பேர் பிறழ்ந்தது கவலைக்குரியது என்றாலும், தடய அறிவியல் சான்றுகள், துப்பாக்கிச் குண்டு காயங்கள் மற்றும் தோட்டாக்கள் போன்ற வலுவான ஆதாரங்கள் உண்மையை நிரூபிக்கக் கூடும் என மனுதாரர் தரப்பு வாதிட்டது.
இதையடுத்து, இந்த வழக்கில் குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்களின் விடுதலையை முழுமையாக ஆய்வு செய்ய ஒப்புக் கொண்ட உச்ச நீதிமன்றம், மனுதாரர் தரப்பிடம் முக்கிய சாட்சிகளின் வாக்குமூலங்களை சமர்ப்பிக்குமாறு சிபிஐக்கு உத்தரவிட்டுள்ளது.